Mini reseña. Rescate Mii

Consejos rápidos:

Rescate MiiÉste es un RPG chiquito y simple pero muy divertido; asimismo, si deseas dominarlo, debes tomar en cuenta varios elementos básicos. La idea es que un grupo de héroes rescaten tu propio Mii y, al mismo tiempo, consigan sombreros para que los uses. Si deseas conseguir todos estos aditamentos, será necesario que termines el juego al menos dos veces.Las monedas se consiguen al ir caminando con tu N3DS en reposo; por cada 100 pasos, ganarás una moneda, pero ten en mente que no puedes obtener más de 10 monedas al día, sin importar los pasos que des. Ojo, no es recomendable que agites el sistema para simular los pasos, pues puedes dañarlo de cierto modo. Para que puedas jugar es necesario que cuentes con héroes que serán tu equipo; puedes usar a los Miis que encuentres mediante StreetPass, o contraequipos. El costo por estaopción es de dos monedas por héroe, y aunque su nivel y color serán completamente al azar, serán perros o gatos dependiendo de tu preferencia personal en la configuración de tu Mii en la plaza.Ahora sí, una vez que tengas a tu equipo de héroes (que no puede rebasar un máximo de diez al mismo tiempo, entre contratados y Miis conocidos), puedes comenzar la aventura, que se divide en varios cuartos llenos de fantasmas. Después de ciertos cuartos, tu héroe ganará un sombrero para tu Mii.Cada uno de los héroes de tu grupo ataca primero que tos fantasmas (los cuales realmente sólo asustan a tus personajes), y una vez que realizan un ataque o magia, se retiran (salvo que venzan a uno de los enemigos en cuestión). Tienes tres opciones durante tu turno:• Atacar con la espada al enemigo elegido hasta tres veces por turno (salvo a algunas excepciones). Es posible que uno o más impactos sean críticos, por lo cual causarán el triple de daño al fantasma.•Usar magia del héroe, la cual tendrá un efecto distinto dependiendo del color de la playera de tu personaje (mas adelante veremos esto)•Elegir que tu héroe se pase al final de la fila y dejar que el siguiente pelee. Esto es sumamente útil si lo que deseas es un efecto de magia en especial, o bien usar a un héroe específico. No te apures, los fantasmas esperarán aunque estés pasando a todos los héroes al final de la fila.Son 12 tipos de magia, los cuales dependen del color de tu héroe en cuestión. Es posible usarlos en combinación (salvo excepciones) para obtener mejores resulta. dos, pero recuerda que después de que un héroe utilice su magia se retirará; así que ten esto en mente antes de usar una magia, Adicionalmente, el efecto de la magia durará hasta que el último enemigo sea derrotado o todos tus héroes resulten vencidos.Cubre el área en tinieblas. Supuestamente, los fantasmas no te "verán", pero no le he encontrado mucha utilidad, así que mejor ataca con la espada de este color de héroeAtaca a los fantasmas con un torrente de agua; es muy útil contra los fantasmas rojos.congela a los fantasmas durante un tiempo. Los héroes siguientes podrán atacarlos un mayor número de veces, así que procura usarlo de preferencia después de subir la moral a tus héroes.Con esta magia invocas a un héroe errante, el cual será un conejito que peleará en lugar del héroe que lo invocó. El nivel y color de la playera del conejo serán elegidos al azar.Envenenas a los fantasmas, provocando que reciban daño de 1 HP por cada turno. No es posible que lo uses dos veces en una pelea para duplicar el daño.Usarás feroces llamas para atacar a todos los fantasmas.Toda el área se ve cubierta por luz. Tal vez creas que es la magia más inútil del juego, pero la necesitarás forzosamente en el décimo segundo cuarto o no podrás pasar.Fortalece al siguiente héroe subiendo al doble su nivel, pero no puedes usarlo dos veces.Sube la moral de todos los héroes del equipo, lo que significa que pueden pegar más veces de lo normal.Ésta es un arma de dos filos, pues aunque provoca que los héroes den más ataques críticos, también hace que su puntería sea disminuida, por lo cual tienden a fallar más seguido, lo cual no es tan bueno.Crea una tormenta de arena. Io cual hace que tus héroes fallen más seguido, pero al mismo tiempo aumenta la probabilidad de ataques críticos; depende de ti usarlo sabiamente en los combates.Duerme a los fantasmas permitiendo que ataques más veces por turno (una de las mejores magias).• Siempre trata de usar StreetPass para que tus héroes sean de nivel. Cada vez que encuentres a un mismo amigo, éste subirá de para Rescate Mii.• Toma en cuenta la debilidad de los fantasmas para atacar.-Trata siempre de usar magias que envenenen. duerman o congelen a los fantasmas al principio del combate.• Si necesitas una magia de un color específico (como en el cuarto 12), puedes pedir a un amigo que cambie el color de su playera antes de que realicen StreetPass, así aparecerá con el color que necesitas.• Puedes cambiar la fecha de tu N3DS al día siguiente para obtener las monedas adicionales, pero nosotros preferimos no usar esta técnica, porque de cualquier modo tendrás que regresar la hora a la normalidad. Mejor sal a caminar y realiza StreetPass.• Recuerda que si dejas presionado el botón R, aceleras el juego.