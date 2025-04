Mini-Reseña (Escapa del Ayuwoki)

Hola amigos de la comunidad de gamehag para esta ocasión quise traerles una nueva primicia de un juego famoso llamado "Escapa del ayuwoki" , llegarán a pensar que sólo estoy bromeando pero en realidad no es así. Este juego consiste en escapar de una mansión abandonada donde se encuentra internado el ayuwoki donde deberás conseguir objetos claves para realizar especies de puzzles y seguir avanzando al siguiente nivel.



PD : Este artículo fué resubido ya que incumplía una norma de gamehag pero ya lo he corregido para que lo disfruten, advertencia : si van a descargar este juego se recomienda discreción ya que contiene escenas sangrientas y situaciones de mucho suspenso y miedo.

Muchas personas conocieron una figura que se hizo viral en las redes sociales apodado "El ayuwoki" donde dicen que si supuestamente haces una invocación demoniaca dicho personaje aparece, esta situación de fama fué aprovechada por unos desarrolladores independiendes de juegos índies para recrear una ambientación de terror y suspenso en el que tendrás la tarea de pasear por una mansión abandonada en busca de piezas u objetos claves para seguir avanzando de niveles. Lo interesante de este juego son los diferentes puzzles a los cuales deberás de prestar mucha atención ya que por más complejos que parezcan tienen una gran utilidad en cada uno de los mapas como el que les mostraré más adelante en las imágenes.Antes que nada debo recordarles que este juego sigue en desarrollo y está en su fase beta recibiendo actualizaciones cada cierto tiempo por parte de estos desarroladores Deadlycrowgames, cuando lo empecé a jugar pude notar que habían implementado nuevas cosas dentro de los mapas y aparte de todo eso efectos especiales con animaciones en 3D como los cuadros sangrientos en conjunto al nuevo sótano el cual le han llamado. Se le han implementado grabaciones de voz la cual escucharemos constantemente de nuestro personaje principal quien vendría siendo una chica, de acorde con la ambientación podrás interactuar con objetos movibles el cual podrían delatar tu ubicación y ser presa fácil del ayuwoki.Al iniciar el juego tendrás un pequeño main menú el cual te indicará las instrucciones la cual deberás tener en cuenta dentro del juego para que el ayuwoki no te tome de sorpresa y te capture, tendrás unos íconos en la parte inferior derecha la que te revela en que posición se encuentra tu personaje (agachado, sentado, campo de visión revelado ó escondido) el que deberás tomar alguna de las veces si se aproxima muy cerca tuyo. Tendrás a mano una linterna al empezar la partida y escucharás una pequeña intro de lo que habla la chica cuando despierta dentro de la mansión y se da cuenta que se encuentra atrapada en la mansión con miedo de ser asechada por el ente que reside en el lugar. Abajo les estaré dejando una imagen de referencia más clara de estas instrucciones tomadas por mí por si desean descargar y jugarlo.Lo que más me llamó la atención de esto es que cuando estaba jugando no entendía la razón del porque el ayuwoki me encontraba tan fácilmente y me detuve a leer bien las instrucciones y deja muy en claro que si tienes un micrófono activo podrías ser escuchado (LITERALMENTE) lo que para mí fue una sorpresa porque entré sin leer nada omitiendo todo jajajaj, lean bien la instrucciones porque esto es una regla de oro para cualquier gamer.Con el poco tiempo que llevo jugandolo he visitado su pagina oficial de los desarrolladores independientes Deadlycrowgames (Escapa del ayuwoki) para saber de que procedencia era este juego y si estaba disponible en alguna tienda, mi sorpresa fué ver lo mucho que se trabajó en este juego para llegar a tener gráficos y ambientación tan aceptables donde te brinda la posibilidad de interactuar con objetos de tal modo que quedas alucinando, para pulir este juego implementaron un procesador de juegos índies llamadoel cual reforzaría buenas dimensiones en 3D y exigiendo un mejor hadware de tu pc de tal manera que si lo deseas puedes correrlo en gráficos ultra ó bajos. Una de las curiosidades es que al ser estos desarrolladores independientes podrías contribuir con una colaboración para que sigan mejorando dicho juego y tendrías el gran privilegio de aparecer en los próximos créditos por ser buena mano amiga ¿interesante no? :0 ..¿También sabías que cuentan con un pequeño grupo de discord y redes sociales para reportar bugs? , el deseo de todo buen desarrollador es que la comunidad también pueda ser escuchadas para el mejoramiento de su juego y crezcan favoreciendo a muchos de los usuarios quienes prueban el juego para luego ser lanzado oficialmente en una tienda como la de steam ó Play station store. Actualmente van por su version 1.5 donde todavía no ha sido testeado este juego para MacOs y Linux por lo que podría llevarles mucho trabajo para estos desarrolladores reparar diferentes errores del juego y descomprensión ante la descargas en estos sistemas operativos.Así como lo leyeron en el título este juego cuenta con gráficos muy pulcros de la cual alucinarás al probarlos en conjunto de una excelente ambientación del personaje principal y las grabaciones de audios que vas descubriendo a medida que vas avanzando en la partida, estamos hablando de un motor gráfico Unity actualizado para juegos índies de interacción de código abierto para los programadores calificados. Deadlycrowgames cuenta con una lista de colección de juegos índies la cual podrás explorar y descargarlos si así lo deseas, Unity también ha sido un procesador de gráficos muy importantes para juegos de terror en android como lo son alguno de estos que voy a mencionar (Inside, illusion jeff the killer, Slender y Slender Juárez) con esto quiero que sepan un poco de como va evolucionando juegos pequeños con ayuda de tan buenos gráficos. El ayuwoki es uno de estos juegos pero esta vez fué desarrollado para pc para brindarnos una mejor espectativa de lo que en algún tiempo fué tendencia en las redes sociales y ahora está siendo aprovechado para ganar visitas de nuevos usuarios con ganas de probar juegos nuevos.Recuerda que para lograr tus objetivos deberás primero conseguir unas llaves dentro de las habitaciones con la mayor cautela porque podrás ser escuchado por medio de tu micrófono, yo te sugiero que si estás en un lugar con mucho ruido lo mejor será que desconectes tu micrófono para tener una partida segura y sin miedo de que te atrape el ayuwoki en plenos pasillos abiertos. Las llaves del primer nivel las encontrarás sobre una mesa ó en su defecto en el piso de las habitaciones, estas llaves son de suma importancia para resolver acertijos como en la imágen que se muestra arriba se puede visualizar al lado del cadaver un reloj antíguo donde podrás insertarla para decirfrar que función tienen los cada objeto, habrán lugares con escaleras donde se recomienda bajar sin correr porque es uno de los sonidos más escandalosos y es importante conseguir las llaves que se encuentran abajo también ten en cuenta que el ayuwoki se esconde atrás de las puertas por lo que te recomiendo que prestes mucha atencíon a cualquier sonido que se presente.Hago una aclaración lo que ven en la imágen es la manija de un reloj no es una llave pero habitualmente podrás conseguirlas en los pasillos ó en los cuartos oscuros sólo debes estar atento con tu linterna porque cada objeto pequeño puede ser clave para el escape de la mansión.En cuanto a los controles son muy sencillos al momento de jugar no se preocupen para eso he subido la captura en la parte de arriba donde dice "INSTRUCCIONES" es el típico mando W > A > S > D el salto en la tecla del espacio , shiff para correr y Click primario para interatuar con cualquier objeto ó en su defecto podrás usar la letra "E" la cual es muy común en cualquier juego en general, en resumen no necesitas ser experto con el mando pero sí cauteloso con ellos :D .Seré honesto con ustedes tuve que armarme de valor para traerles unas buenas capturas porque no me atrevía a jugarlo aún pareciendo un juego complejo admito que aveces te impactas del susto con las escenas jajaja, decidí traerles un juego distinto por petición de algunos usuarios que me decían en los comentarios que siempre redactaba sólo acerca de juegos de súper nintendo 64 cosa que no me molesta para nada, porque me gusta que me sugieran ó hagan sus críticas constructivas para seguir mejorando en todo aspecto y haciéndoles pasar un buen rato con este tipo de artículos que van saliendo a flote y pocos se enteran como este tema de hoy. Este es un artículo corto porque no tiene mucha ciencia su jugabilidad , supongo que está entendible y entretenido para los que sufren del corazón jajaja . Por ahora hay poca información del juego pero estuve investigando un poco y el juego es de este mismo año el fué lanzado a mediados de marzo y abril de este mismo año en su fase beta el cual también está disponible para android pero dúdo mucho que consigan esta app en la play store, hay algunas apps en la tienda pero no son de estos mismos desarrolladores y bueno para irme despidiendo dime ¿que te pareció mi artículo? deja tu opinión en la caja de comentarios ó críticas constructivas para seguir mejorando en las futuras redacciónes.