Minecraft es un videojuego de construcción, de tipo «mundo abierto» o sandbox creado originalmente por el sueco Markus «Notch» Persson, y posteriormente desarrollado por su empresa, Mojang AB.

El nos haremos una pregunta que todos tienen....

día de hoy

¿Minecraft realmente murió?





Hoy solamente y únicamente vengo a dar mi sincera opinión. Puedes dejar la tuya en los comentarios. Minecraft como ya todos saben es un videojuego de construcción y explorar mundos, Se ha vuelto muy popular en su tiempo. Todos lo jugaban y todos los youtubers famosos o no famosos lo subían de gameplay en su canal de youtube. Pero en los últimos tiempos la comunidad de minecraft dejo de jugar el juego por diversión y empezó a jugarlo más para competitir contra las demás personas en una batalla PvP para demostrar quién es el mejor. He escuchado varias opiniones que dejaron el resto de jugadores sobre este mismo tema. Como por ejemplo ¨Los jugadores dejaron de jugar Skywars o Egg Wars, etc. Y empezaron a jugar más a los UHC¨. Yo como soy un jugador bastante veterano del juego nunca había jugado a un UHC. Sinceramente deje de jugar minecraft por la simple razón de que la gente es competitiva y no me quiero adentrar en algo que no me gusta.



En conclusión:



Para mi opinión Si, pero también No. ¿Porque Digo esto? Primero, Porque Si:

Minecraft murió porque como ya les he dicho la comunidad es muy competitiva, Pero a la vez también la comunidad es Toxica, Ósea que no quieren admitir sus propios errores que cometieron es mas también la comunidad de youtubers que suben gameplays la gran mayoría han dejado de jugar minecraft y ultima razón. Ejemplo si tienes un hijo o tu sobrino menor de 8 o 7 años. Yo nunca dejaría que jueguen en el modo multijugador. En el Individual ya es otra cosa pero porque digo que en el multijugador no? Sinceramente pueden aprender Groserías o imágenes obscenas como ya sabemos en el mundo de minecraft hay este tipo de cosas.

Segundo, Porque No: No realmente murió ya que hay muchos jugadores jugando minecraft, lo que realmente murió fue ver a gente que juegue una partida y si ganas o pierdes deja amigablemente y tranquilamente su GG. Pero ahora eso ya no existe o hay muy poco y también murió la comunidad que subía gameplays de minecraft, lo demás no murió.



Pero eso no significa que por todo esto pueden dejar el minecraft. Aprovéchenlo ahora que probablemente en el futuro este Destrozado del todo.



Los invito a dejar su opinión sobre este tema y decirme si aun juegan a minecraft o no y dejarme su razón para verla :D.