Típico ¿no? en esta página hay muchos artículos de Minecraft explicando el contenido del juego, tutoriales o trucos pero en este artículo será diferente, en el día de hoy les explicare un juego curioso llamado Minecraft Earth en donde podemos hacer nuestro propio mundo en la vida real usando el celular en la casa o en la calle construyendo cosas a través de la cámara del celular es un juego parecido a Pokemon Go pero con bloques sin atrapar ninguna criatura.



Ficha técnica:



Desarrollador: Mojang Studios

Distribuidor: Xbox Game Studios

Género: realidad aumentada/videojuego sandbox/acción

Serie: Minecraft

Plataformas: Android y ¡OS

Lanzamiento: 17/10/2019

Cierre: 30/06/2021

es un videojuego de realidad aumentada creado por la compañía de videojuegosúnicamente disponible para Android y ¡OS en donde puedes crear tu propio mundo a través de la cámara de atrás del celular también podías construir castillos o una ciudad entera tan solo usar la cámara o también puedes jugar en el modocomo si estuvieras en una aventura peligrosa, lastimosamente en el añoMojang anuncia enel cierre definitivo de Minecraft Earth por los contagios delque se presentaba por todo el mundo como última actualización de juego el desarrollador de videojuegos dio todos sus recursos antes delen donde iba a cerrar los servidores del juego definitivamente. Fue una lástima que el juego llegara a su fin en su época de éxito por culpa del virus pero fue buena idea que lo cerraran para que los jugadores no se enfermaran del virus pero bueno lo único que me gusta del juego es su tráiler me gusto verlo hace 3 años cuando Microsoft público en Youtube el tráiler del juego sinceramente cuando lo vi me dio ganas de jugarlo.Empezaremos creando nuestra cuenta utilizando el correo electrónico deo deluego aceptamos los permisos de la aplicación para luego tener nuestro pequeño mundo que es el lugar donde vivimos tipo terreno o una pequeña colina dependiendo del lugar donde vives, luego personalizaremos nuestro avatar para la aventura pero antes de eso tienes que completar el tutorial del juego cómo funciona y para que no te pase accidentes en la casa o en la calle a la hora de jugar.Luego de completar el tutorial puedes empezar a jugar en elen donde prender la cámara de tu celular, eliges el lugar en donde quieres construir y listo puedes construir cualquier cosa en el juego también puedes coleccionar bloques, animales u objetos que están escondidos en tu cuarto o en el lugar donde estés o lo más fácil es comprar los objetos que quieras en la tienda pero para eso necesitas tenerpara obtenerlos es haciendo las misiones diarias que te da el juego o comprarlas con dinero real, también está la moneda típica del juego que son laslo cual no se pueden conseguir gratis en las partidas toca comprarlas con dinero real lo bueno de esta moneda es que podemos comprar texturas, paquetes o ropa para el avatar también hay objetos gratis pero no son épicos como lo son con la otra moneda, por ultimo tendremos nuestro inventario ahí podemos coleccionar bloques, armas, animales, pociones de todo el inventario es ilimitado puedes guardar las cosas que quieras y usarlas en las partidas o venderlas para que te den rubíes o también intercambiarlas con un amigo cercano que tengas.Aparte de jugar en elhay otros 3 modos que podemos jugar que son:es como el modo creativo que tiene Minecraft pero un poco diferente, en las misiones diarias nos pide comprar algún terreno en la tienda y luego personalizarlo al gusto de uno la diferencia de este modo con el otro del modo real es que no puedes comprar terrenos, puedes hacer cualquier cosa en este modo lo único que no puedes hacer es personalizar el terreno lo tienes que comprar y personalizarlo según lo que diga la misión, hay misiones que te piden construir cualquier cosa o construir algún objeto.es el típico modo que tiene Minecraft la diferencia es que lo jugaras en tiempo real, al jugar este modo el lugar donde estés todo estará cambiado al mapa de Minecraft que de seguro todos lo conocerán, este modo es mi favorito porque a la hora de jugarlo te sentirás raro porque pareciera que estas en una aventura peligrosa pero era mejor jugarlo en un lugar abierto para no tener accidentes a la hora de correr porque te puedes topar con zombis, arañas o con creepers con cualquier criatura peligrosa te puedes encontrar en el día o en la noche.en el juego puedes tener amigos a través depuedes crear servidores privados para jugar con tu amigo entre los dos pueden construir lo que sea en el modo creativo o sobrevivir en el modo supervivencia como ustedes quieran pero los dos deben de estar unidos con la misma conexión de internet si algunos de los dos se aleja mucho de la conexión pierden la partida.Otra cosa que me gusta del juego es que podemos poner nuestro propio avatar en el lugar donde construimos en mi opinión se ve lindo ver como nuestro avatar explora el lugar donde estamos, no es necesario construir un terreno porque nuestro avatar puede estar en la silla o en la cama en cualquier lugar donde este es como si estuviera en la vida real al frente de nosotros.Este juego tiene un increíble diseño porque a la hora de jugar es como si todo el mundo que creaste fuera real podías hablar con tu avatar o con los avatares de tus amigos era divertido jugarlo pero había poquitos errores por ejemplo que no te cargaban bien los objetos que tenías, de la nada los objetos que tenías desaparecían (aunque este error fue arreglado antes pero igual a pocos usuarios les pasaba) y tenías que enfocar bien la cámara en el lugar donde querías construir o de lo contrario no aparecería las cosas que construiste, en conclusión el juego era maravilloso podías hacer cualquier cosa en la vida real pero también tener cuidado en jugarlo para no tener accidentes o que te roben el celular en la calle, estos tipos de juegos es mejor jugarlos en la casa o en un lugar lleno de gente y que sea seguro claro como un centro comercial o un parque.Otra razón por lo cual el juego fue retirado fue por los pocos usuarios activos que tenía el juego desde que empezó la cuarentena varias personas dejaron de jugar el juego por el virus aunque podían jugar el juego en la casa pero igual el juego era mejor jugarlo en la calle porque el lugar era abierto podías construir cómodamente ahí pero igual Mojang tuvo que cerrar el juego para no desperdicia dinero en el cómo ultima despedida les dio todos sus recursos a los jugadores antes de cerrarlo el 30 de junio del año 2021.El juego es corto no tengo nada más que decir acerca del juego porque solo se trata de construir cosas al gusto de uno no me acuerdo mucho del juego lo único que recuerdo es que siempre construía cosas para mis avatares, investigue en el internet acerca del juego y lo único que me aparecería eran consejos de juego así que pensé en escribir lo único que sabía del juego según mi experiencia, gracias por leer mi artículo buenas tardes, día o noche.