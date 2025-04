Minecraft de verdad esta muerto?(Versión Final)

Buenas comunidad de Gamehag, el día de hoy les traigo un nuevo artículo de mi parte, espero sea de su agrado ;).Bueno quien lo diría yo respondiéndole a la comunidad otra incógnita, pero siempre me gusta darle un análisis a las cosas.Minecraft fue uno de los videojuegos que tuvo su era dorada, comenzando desde el año 2011 y finalizando(supongamos)a mediados del 2017. Era uno de esos videojuegos simples en gráficos, pero con tanta mecánica y modos de juego, terminando en ser muy entretenido. Pues contando un poco de historia, yo empecé a jugar Minecraft a inicios del 2014 y aún sigo jugando con amigos, me divierte aún, pero en cierto modo y por obvias razones ya no tanto como antes.Ya entrando más a fondo en el tema del artículo:Hay muchas, por no decir demasiadas, razones por las que se creen que el juego esta muerto. Una de estas que te explicare es la cual creo(y se nota demasiado)que mayor relevancia tiene:Este es el tema que por decirlo así, mato a Minecraft.Nos topamos con uno de los modos de juego más populares.Con la salida deal mercado, este mismo comenzó a llamar la atención de miles de Gamers y millones de personas casuales, pero no solo users de Minecraft, sino que users de varias comunidades de juegos.Un ejemplo que les pondré: CSGOUn jugador llamadoeste exjugador profesional de(parte delpor 3 años(haciendo especulaciones)), fue dejando de lado este juego y ahora se dice, se ha vuelto uno de los mejores jugadores y más relevantes del, dándole un ojo a sus Gameplays se tiene muy merecido el puesto que indican todos.Y ya sabes que viene:Este juego, le dio con un revolver a la cara a Minecraft, literal. El tremendo boom que dio Fortnite desde finales del 2017 y siendo tendencia en estos días, Minecraft fue olvidado por la mayoría de personas en general. Me acuerdo hasta los chistes que le hacían al Fortnite diciendo que era el nuevo Minecraft:Y un sin fin de chistes así.Ya sin más detalles, porque la mayoría sabe la historia del destrono de Fortnite sobre Minecraft, pasemos a la segunda razón.Esta acción de parte de Microsoft genero mucha controversia a la ves que relevancia por todo el mundo.Si no mal se recuerda, a finales del 2014(corrijan me si estoy mal)Microsoft pago 2500 Millones de dolares por comprar la empresa Mojang(ojo no solo el juego, si no mal recuerdo).La causa de esto?Se supone queya estaba "cansado" de llevar una empresa sobre el hombro, el decía que ya llegaba el tiempo de descansar, dejando su mayor creación aAhora Minecraft se actualiza, no a menudo pero siempre trae nuevo contenido para mostrar(algo mediocre algunas veces, pero se actualiza que es lo importante).Microsoft puede poner la imagen de Minecraft en donde se le de la gana, un ejemplo de esto es en su consola Xbox, donde han sacado al mercado la consola con el diseño del juego y varios mandos con diseños de mobs de Minecraft.Como mencionaba antes hay algunas actualizaciones y cosas que tomo mal Microsoft, les mencionare un ejemplo:A partir de la actualización de, el juego dio un rumbo muy diferente.Una actualización que por su gran introducción de contenido(fue demasiada)cautivo a muchos olds y nuevos players de Minecraft.Demasiada mecánica nueva, pero una de estas también fue y sigue siendo muy hateada(heitiada xd).La nueva mecánica del PvP fue una de las razones por la cual muchos players(la mayoría veteranos del juego)dijeron que Minecraft se había arruinado.Mucha gente que se dedicaba a los torneos de PvP se regresaba a la 1.8.9(ultima versión antes de la salida de la 1.9)o simplemente dejaban el juego.Por esa razón también es que Minecraft actualmente no tiene la misma audiencia en varias plataformas, porque la mayoría se dedica al Survival, modo principal del juego, pero para la gran cantidad de PvPrs es algo tedioso.Ya dejando el tema Microsoft vamos a lo siguiente:Aunque el juego haya perdido montones de usuarios, en relación a jugadores, audiencia en plataformas de contenido(vídeos, directos, etc), se podría mencionar que aún hay bastantes usuarios que al contrario de todo, siguen intentando mantener Minecraft vivo en todo sentido.Aún hay servidores vivos(premiun y no premiun por igual), no la misma cantidad de jugadores de antes, pero tampoco hay pierde.Los años pasan, los tiempos cambian y pues las empresas de todo tipo de producto siempre deben hacer un cambio para adaptarse a los gustos o crear un producto nuevo que llame la atención y que cree una moda. En este caso esto paso con Minecraft, tuvo sus 5/6 años de gloria, se supieron aprovechar y termino su era de la mejor manera.Lo que les puedo decir es que el juego no está muerto completamente, hay aún miles de personas que prefieren jugar esto a que el Fortnite.