Minecraft 1.17 Nueva Versión por salir

Minecraft ha crecido considerablemente en estos últimos años, eso lo podemos ver en la versión 1.15 con la llegada de las abejas, un cambio bastante simple pero divertido, luego en la versión 1.16 se Centraron en mejorar el nether, añadiéndoles nuevas criaturas y nuevos biomas, además del nuevo material netherite, ahora minecraft nos sorprende a todos con la nueva versión 1.17 llamada MINECRAFT 1.17 Cave and Cliffs, y es de los que les vengo a hablar

Minecraft busca que los jugadores se centren en explorar su inmenso mundo, añadiendo más biomas, mas criaturas, mas minerales, entre otras cosas, esta vez se centraron en mejorar las cuevas, haciéndolas más grandes y más interesantes, además de que añadieron nuevas criaturas.

Mineral Nuevo





En esta nueva versión trae muchos cambios, algunos de ellos son nuevos minerales y una nueva forma de extraerlos, el nuevo mineral es “El cobre” este es sin duda el primer mineral que si lo conviertes en bloque cambiara de color, este va desde su color naranja hasta el color verde al que se oxida el cobre.

Criaturas Nuevas

Esto es algo que sin duda me gusta mucho, y es que han añadido nuevas criaturas, una de ellas es el Warden, un nuevo mob Hostil que lo podremos encontrar en el nuevo bioma Deep Dark, esta criatura no tiene ojos por lo que es ciega, pero puede detectar las vibraciones que provocan los movimientos, esta criatura es muy fuerte tanto que hasta puede provocar 15 corazones de daño, para mi es sin duda una vestía

También nos encontramos con el el Axolote, este lo podremos encontrar bajo el agua, estos no son hostiles sino todo lo contrario ya que puedes convertirlo en tu aliado, puedes llevarlo en una cubeta con agua, es sin duda algo muy interesante la verdad y es algo que me emociona mucho por ver.

Puedes llevar mas cosas



También han añadido una nueva forma para llevar más materiales, esta nueva herramienta se llama Bundle, esto les permite a los jugadores almacenar hasta 64 elementos sin importar el tipo.

Biomas Nuevos



Esto es algo el cual me emociona mucho y es que han añadido nuevos biomas, estos son la Lush Caves y la Dripstone Caves. La lush Cave nos presenta cuevas con una gran vegetación, podremos encontrar nuevos elementos vegetales como las Spore Plants, una lianas que cuelgan del techo y las Glow Berries, unos frutos del bosque luminosos y comestibles, entre otras novedades.

Las Dripstone Cave nos trae estalactitas y estalagmitas, esto hace que las cuevas sean mucho más grandes y extensas haciendo sentir al jugador una sensación de inmensidad del entorno. Esto no es solo decoración sino que también tiene su propia mecánica (las estalactitas gotean agua, y las estalagmitas pueden matarte) esto sin duda es muy interesante a mi parecer.





Cosas Extras



Para no hacer muy largo este artículo voy a mencionar un poco de todo lo demás. Para empezar han un material que es un cristal que se encuentra en las cuevas, este lo puedes emplear para craftear una nueva herramienta el telescopio, cumple con la misma función que el zoom normal que trae el minecraft. Algo que olvide mencionar es que el cobre lo puedes emplear para hacer pararrayos y protegerte de las tormentas.

También anuncian la llegada de las cabras, estas puedes encontrarlas en lo alto de las montañas, y al igual que en el mundo real estas pueden embestirte y empujarte lejos, también añadieron las trampas de nieve, por lo que tendrás que tener cuidado en donde pisas.

Opinión sobre el tema

En lo personal me gusta muchísimo esta nueva actualización, me agrado que se hayan enfocado en las cuevas y en las montañas ya que son los lugares que más solemos estar, esto es algo de lo que podemos estar agradecidos con mojan por habernos escuchado, aún hay muchas más cosas que contar, como otro tipo de material, pero sin duda esta es una actualización que enserio me encanto, yo le doy un 10/10. Espero les aya gustado muchachos soy nuevo en esto y me gusto hablar sobro este juego, saludos.