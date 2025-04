Minecraft 1.14 (Snapshots)

En la versión 1.14 de minecraft java edition llamada Village and Pillage ( en su traducción al español Pueblo y Saqueo), los desarrolladores del juego deciden hacer un cambio en muchos de los aspectos de Minecraft, esto es algo extraño, ya que los estos no acostumbran a hacer esto. Sin embargo no hay mucho problemas en contenido a esto.Iniciemos Hablando sobre las nuevas

TEXURAS

A los que no les gusten las texturas nuevas les recomiendo descargar un texturepack con las antiguas

el Andamio (antes mencionado),

Las fogatas (que sirven como fuente de iluminación, horno rápido y señal de humo para localizar un lugar),

Barril ( para almacenamiento)

Mesas cartográficas ( se utilizan para duplicar, expandir y bloquear un mapa)

Linterna (nueva fuente de luz)

Telar ( se utiliza par facilitar el crafteo de banners)

Piedra de amolar ( para desencantar o repara un item)

los canteros ( para elaborar bloque de piedra, como escaleras y losas para ahorrar materiales)

Los Fumadores ( mas rápida cocción de alimentos que el horno)

Altos Hornos ( mas rápida la fundición de metales que el horno)

nuevos aldeanos, estos cambian su textura dependiendo del bioma en donde aparezcan, cada uno tiene una lugar de trabajo (lo único que pediría seria una nueva interacción con ellos, no solo intercambiar 31 esmeraldas por 1 bloque de tierra :V) que les pongan un poco de inteligencia artificial

nuevos Gatos, tienes nuevas texturas añadidas a ellos, se sienta y duermen contigo, te dan botines como recompensas

Saqueadores, Tiene ballestas andan en grupo y asesina a los aldeanos para conquistar las aldeas

Bestias Illager , son criaturas grandes y hostiles, con armadura y equipadas las monta un Illager con una bandera encima

Y por ultimo lo Pandas, son increíbles su diseño esta muy bien hecho ya que un panda puede tener distintas personalidades, según su variantes puede ser perezoso, juguetón, preocupado o agresivo.

También se añadirán zorros

CONCLUSIÓN



Muchos de los bloques que estamos acostumbrados a ver, han cambiado, esto no es algo malo, ya que no todas las texturas eran muy bonitas.Ahora tiene un estilo caricaturesco, realista y suave; sobre todo suave, esto es por que las lineas oscuras que remarcaban los rectángulos y cubos le han reducido el color, como si fuera una imagen un poco borrosa pero agradable, esta cambio también ayuda para que los algunos bloques no contrasten tanto con otros bloques.Un ejemplo de los cambios es el de este bosque, en el se puede apreciar el cambio de la piedra musgosa,como se suaviza, y también en las plantas del alrededor como se vuelven un poco mas realistasOtras texturas cambiadas fueron las de los Items como los mineralestexturas añadidas a nuevos bloques ( los cuales hablaremos mas abajo)Y texturas nuevas a las entidades como a los gatos y a los aldeanosRecomendaciones:Otra cosa es que no te quedes con la visión del pasado, no veas lo nuevo como algo malo, si no como una mejoraEsta parte es para todos los constructores y diseñadores, se añadieron nuevos bloques con texturas diferentes a lo que estaos acostumbrados a ver,entre estos el andamio que facilitara la construcción y la hará mas rápida,ya no tendrás que poner bloques de tierra, pero no solo es eso también añadieron escaleras losa y muros de muchos de los materiales que nos encantan. otras cosas añadidas fueron nuevas flores y plantas.En otra parte están las funcionalidades de los bloques nuevos, en mi opinión, esta entre bueno y malo, Por qué lo digo? lo digo porque algunos son fascinantes y otros no sirven de mucho.Están entre los buenosOtros no tan buenos sonPorque no son tan buenos?, en mi opinión digo que facilitan los crafteos y automatismos de minecraft, y porque esto es malo? porque le quita dificultad al juego, antiguamente nos teníamos que aprender los crafteos de memoria, ahora hay un libro que te indica como craftear algo, lo que digo es que minecraft en estos aspectos pierde un poco esa característica que tenia antes.En este aspecto no se añadió mucho, pero las cosas están bien,Como ven en la imagen Están la Ballestas ( tienen un disparo rápido y preciso en comparación al arco)Otra cosa añadida es especial mente para los decoradores ahora existen nuevas flores que soltaran al poner las en una mesa de crafteo, el tinte del color que indica, ya no tendrás que matarte la vida buscando calamares ni cacao.Un nuevo alimento fácil de conseguir son las Bayas, aportan poca comida pero te pueden salvar de una (se encuentran en los arbustos de bayas)Las entidades es mi parte favorita, creo que son muy pocas las cosas que te diría que me disgustan de esta parte, tenemos:Un critica que daría seria que han añadido ya muchos nuevos mobs y las funcionalidades de varios ellos no la han puesto, en esto me refiero a tema de los dropeos, los nuevos mobs dropean cosas simples o no dropean nada, me gustaria que pusieran un poco mas de empeño en ese temaEsto de los pandas que tengan personalidad, yo se lo pondría también a los aldeanos, así puede que se hagan mas realistas estas entidadesPara terminar este articulo, quisiera comentarles lo que pienso sobre esta actualización.Me parece muy bien que los desarrollados decidan tomar estas decisiones para mejorar el juego, y volverlo cada vez mejor, siento que han hecho un muy buen trabajo en esta actualización, como también lo hicieron en la 1.13 con lo del agua y eso, pero no les parece casualidad que justo cuando Hytale el juego que supuestamente remplazara a minecraft (lo dudo mucho) esta a punto de salir, minecraft decide sacar una actualización tan grande, con Snapchots casi cada semana. A mi me parece que están compitiendo contra Hytale para que minecraft no se quede atrás. Bueno esa es mi teoría. Seria bueno que sacaran las actualizaciones normalmente sin que tengan que esperar que un juego los vaya a superar para sacar algo tan bueno como esto como estoGracias por tu Atencion!!