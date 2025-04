Mi TOP 6 de juegos Indie (Mi opinion)

Hola y bienvenidos a mi artículo c:

Hoy les mostrare los 6 videojuegos que yo encuentro mejores entre este mundito de juegos indie.

Como ya sabemos los videojuegos indie por un grupo pequeño de desarrolladores de videojuegos, los cuales casi no tienen apoyo monetario. Estos desarrolladores nos demuestran que pueden estar a la altura de los grandes desarrolladores con estas preciosas joyas de videojuegos, totalmente originales y fascinantes. Espero que conozcan nuevos juegos y que se diviertan con este artículo. Empecemos con el top c:

6. Getting Over It







Este fue juego creado por Bennett Foddy y distribuido por Humble Bundle.

Getting Over it, un juego absurdo, donde nuestro personaje principal es un viejo con medio cuerpo atascado en una olla, y su único medio para moverse es un martillo. El martillo se mueve con el ratón, este lo usaremos para engancharnos, escalar, empujarnos, catapultarnos por todo el mapa hasta la cima de una montaña. Podemos engancharnos a cualquier cosa, rocas, lámparas, etc. El juego te frustra mucho, eso es lo que me gusta de él, tienes que dar lo mejor. A medida que avanza el juego, se vuelve bastante difícil, estarás todo el rato tenso y nervioso ya que si caes se acabó todo, no hay ningún tipo de checkpoint, caes y tendrás que subir de nuevo. El juego termina cuando llegas al final de la montaña y al espacio. Aunque el mundo está un poco desorganizado, el juego es muy original, te hace enfurecer haciendo que el juego se convierta en un desafío personal.





5. Broforce







Broforce, un divertidísimo juego desarrollado por Free Lives.

Broforce es un Shooter 2D muy divertido en el que podemos usar varios tipos de personajes para ayudar a nuestros “Bro’s” (hermanos) de un ataque terrorista en el mapa. El juego contiene una gran cantidad de personajes, la mayoría son parodiados de películas de acción como Rambo, Chuck Norris, Terminator, Matrix, etc. Granadas, misiles, armas de fuego, puñetazos, machetazos, son las formas de combatir contra la fuerza terrorista del mapa. Todos los personajes (30 en total) tienen habilidades, armas y formas de combatir diferentes, contamos con un gran mapa y un modo multijugador local (de hasta 4 jugadores) para que juegues y te diviertas con tus amigos. Cuando eliminamos a los terroristas, un helicóptero nos lleva al siguiente nivel. No eliges el personaje, tu personaje se elige al azar, para cambiar el personaje debes salvar a los rehenes del mapa, cada vez que los salves tu personaje cambiara, mientras más salves más personajes desbloquearas. Este juego es una total locura, muchos mapas, bosses y absolutamente todo se puede destruir. Con unos gráficos pixelados este indie me enamoro.





4. The Binding of Isaac







The Binding of Isaac es un juego con un magnifico gameplay y una maravillosa banda Sonora. La historia de este juego trata de Isaac, un niño desnudo a el cual la madre quiere matar, ya que ella escucho una vos del “Señor” diciendo que lo mate ya que esta “Maldito”, Isaac corrió y se escapó por una puerta que encontró debajo de su alfombra, en la cual encontró muchos monstruos que lo quieren matar. Isaac siempre está llorando y con eso es que ataca, con sus lágrimas. Isaac viaja por diferentes calabozos, en el cual al final siempre hay un boss que derrotar. Por todo el mapa encontraras objetos, bombas, llaves y monedas. Además de muchísimos objetos más con diferentes características que harán a Isaac más fuerte o más débil, depende como lo veas, también muchos cambiaran su apariencia lo que hará el juego más aleatorio y podrás jugar muchas veces sin aburrirte, siempre descubriendo cosas nuevas. También podrás elegir entre diferentes personas con características diferentes. Estos personajes se desbloquean en el juego. Este maravilloso juego me ha enganchado más de una vez, cuentas con 3 corazones (que puedes conseguir en el juego) y si mueres, a empezar de nuevo. El juego también consta de unos cuantos DLC que lo hacen aún mejor el juego. Vale la pena jugarlo.





3. Terraria







Accion y aventura, justamente lo que busco en un videojuego. Terraria un juego que cumple con su propósito, entretener, es un juego inspirado en Minecraft, por su sistema de minería y fabricación es un grandioso juego de mundo abierto. Tiene un estilo 2D y una buena banda sonora. Cuenta con muchas formas de construir para que explores tu creatividad, muchisimas armas y monstruos, un gran mapa que explorar, y muchos bosses. Este juego es simplemente una joya. Aventurarse, picar y craftear es el objetivo, destruir a todos los bosses y construir casas para los NPC, los cuales tienen diferentes funciones. Mejorar y mejorar para ser cada vez más fuerte y derrotar a esos temibles boss. El juego también cuenta con modo multijugador, para que puedas invitar a tus amigos a jugar contigo y aumentar más el grado de diversión. Muchas personas se quejan porque el juego no tiene un tutorial, pero ese es el punto, que te aventures y descubras las cosas para que sea más emocionante. Aquí no hay reglas ya que el juego es un mundo abierto. Para mí es un grandioso juego.





2. Cuphead







"No hagas tratos con el Diablo"

Este simplemente es una maravillosa joya. Cuphead, un videojuego basado en las caricaturas de los años 30, lo más original que veremos en mucho tiempo. Es un juego con un magnifico estilo visual y una aterradora dificultad. Los personajes tienen un buen estilo, una cabeza de taza. Cuphead y su hermano Mugman se meten en problemas y se endeudan con “El diablo “. Estos personajes deberán salvar su alma capturando la de los otros enemigos (Los boss), en la isla de Inkwell. Es posible jugar con 2 jugadores, los personajes disparan con sus manos y pueden potenciar el disparo. Este juego es bastante difícil (hasta en el modo normal). ¡Este juego fue totalmente pintado a mano!!, todo lo que ves en el juego fue dibujado y animado a mano, se le dio color en la computadora y fue hecho en el motor Unity. Este juego es simplemente maravilloso, uno de los mejores que he jugado.

Y el primer puesto es para…





1. Minecraft







Hay que reconocer que este juego fue muy original, solo que muy odiado debido a su toxica comunidad (algunos). Pero yo sinceramente pienso que esto es una obra de arte dentro de los juegos indies. Aquí eres totalmente libre, las reglas los pones tú, puedes hacer lo que quieras, construir, fabricar. Este es tu mundo de bloques en el que deberás aventurarte, crear mejor equipo, sobrevivir a los monstruos de la noche y en las minas, picar y construir. Hace un tiempo fue comprado por Microsoft y han hecho muchísimas actualizaciones a este juego. El juego no tiene historia, la historia los haces tú. También tiene un modo multijugador, puedes optar por hacer un servidor y jugar con tus amigos, o jugar los diferentes modos de juego que tienen los diferentes servidores, esto es gracias a que minecraft es altamente programable (está programado en el lenguaje Java). Aventurarte en un mapa infinito, miles de aventuras, este juego es una joya. Puedes incluir los millones de mods que existen para ampliar la jugabilidad y tener una mejor aventura.

¿Te gusto mi top?

¿Qué otros juegos consideras grandiosos en este mundo indie?

Espero que les haya gustado el articulo c:, si quieren que hable de alguno de estos juegos más detalladamente háganmelo saber en los comentarios.