Mi primera experiencia con Dark Souls.

Bien.

Con mi novia hace un tiempo hicimos una apuesta. Quién se pasaba primero el Dark Souls

Ella ya tenía experiencia porque ya se pasó los otros juegos, pero yo aún era un novato, no sabía nada. Yo debía pasarme todo el Dark Souls 1 al 100% (Incluido Dlc`s obviamente) y ella igual, con la desventaja que no podía subir de nivel.

Contaré mi experiencia con el juego, y como se convirtió rápidamente en uno de los mejores juegos que he jugado.

(Pequeña aclaración, lo pasé con teclado)

(Pequeña aclaración 2, no me pareció difícil como muchos me lo decían)

Al principio se me hizo muy complicado los controles, pero, acá un pequeño consejo para los que quieran jugar el juego con teclado.

CAMBIEN, los controles.

Para correr, usaba el Shift, y para el escudo utilizaba la barra espaciadora; Cambie otros controles y al final se me hizo más fácil pasar el juego.



Al ser mi primera vez, obviamente todo se me hizo ultra complicado al principio, tanto que pensaba con retirarme aún sin llegar al Demonio de Tauro (X,D)



Al final, tuve que buscar algunas guías para poder ganar ventaja aunque con mi novia pusimos una regla de no buscar ni pedir ayuda; No me arrepiento de nada jaja.





Al tocar las dos campanas, ya tenía un nivel medianamente decente. Tenía una hacha de caballero negro y con eso era la persona más feliz. Fácilmente mataba a los enemigos de un hit; Me encantaba grindear.



Pero claro, al final mi novia me alcanzo y luego de una semana me dijo que se pasó el juego. Había perdido la apuesta

Pero, eso no me detuvo y seguí con el juego porque ya estaba enamorado completamente.

Para ese momento, ya había llegado a Anor Londo.

Y puuuucha que si sufrí con Ornstein y Smough, no había sufrido tanto con un juego hasta que llegué contra esos dos marditos.





Al final no me detuve y los derroté, y fue ahí cuando el juego se me hizo super fácil, ya había superado lo más difícil así que me sentía un dios.



Lo demás me fue pan comido, y luego de tres días desde eso, logré pasarme el juego.





Quizás muchos estén de acuerdo en que Gwyn es el jefe más fácil de Dark Souls, incluso siendo el boss final del juego.





Aún recuerdo que justo cuando me tocaba enfrentarlo, puse la canción de Batlle of Everyone Souls para ambientar, logré matarlo a la primera.

Fue algo muy satisfactorio, pero a la vez triste, porque terminé un gran titulo para mi.





Gran juego, pero no tan difícil hasta que te logras acostumbrar.



11/10 para mi.





Y esa fue mi corta anecdota con este gran juego. Actualmente estoy jugando el Dark Souls 2 (aunque no me esté gustando igual que el primero) y espero que próximamente pueda con Dark Souls 3.



Gracias por haber leído el artículo, si tienen alguna sugerencia pueden dejarlo en los comentarios. Estaré leyendo jeje.



¡Buenos días/tardes/noches a todos!



¡PRAISE THE SUN!







(Ah, por cierto, para los que se pregunten sobre que tuve que hacer con la apuesta con mi novia...

Tuve que vestirme de maid (asistenta) y ponermela de foto de perfil en facebook



Sufrí xDDD).