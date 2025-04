Mi opinión: Videojuegos basados en superhéroes

También encontraras mi opinión sobre los respectivos juegos y si vale la pena echarle unas horas de tu tiempo a ese juego, solo mencionando juegos que he tenido la oportunidad de probar..

A lo largo de la historia hemos tenido grandes juegos basados en nuestros personajes favoritos de Comics, listo para saber cuáles son los mejores juegos que podría haber en esta industria y algunos de los peores, pero claro solo es mi opinión sobre este tema ya que solo mencionare juegos que he jugado.



Iron Man (2008) (Xbox 360, PS3, Wii, PC)

Nos encontramos con un juego que salio en el momento que salió la película de Iron Man con Robert Downey Jr., tuve la oportunidad de jugarlo en 2010 en PC, se me hizo un juego muy monótono, ya que solo lo que hacías era volar, caminar y disparar a los que estaban en suelo (soldados, torretas o tanques en ), con diferencia que podrías enfrentarte en contra helicópteros o desviar misiles, que esto hacía llamar mi atención.

En fin en calificación de 5 estrellas, le pongo 3, es un juego monótono pero para entretenerte un par de horas es bueno y divertido el volar por los aires



*Nota: Los juegos basados en películas de Marvel (Ejemplo: Thor, Capitán América, X- Men Orígenes Wolverine, Iron Man) no tuvieron una buena recepción por la crítica, pero si a ti te gustan está bien, esto solo es mi opinión.







The Incredible Hulk (2008) (Xbox 360, PS2, PS3, Wii, PSP, PC, NDS)

El juego del increíble Hulk, se me hizo muy entretenido, lo jugué por mucho tiempo en mi PS2 como creo que la mayoría lo hizo. Lo que me llamaba la atención era la jugabilidad, el juego te permitía hacer diferentes cosas, por ejemplo: podrías saltar demasiado alto, escalar edificios de una manera muy divertida, agarrar personas , aventar personas cuando las tenías en tus manos, agarrar casi cualquier cosas, destruir edificios, y aún más.

También el juego cuenta con más personajes (skins), en la cual podrías ser Abominación, Hulk Gris, Hulkbuster, entre otros.

Nunca pude terminar la historia, porque el sandbox me atrapo más, porque me gustaba hacer cosas locas estando en la ciudad siendo Hulk, el inicio de la historia era bueno Bruce Banner disparándose en la cabeza pero regresando como Hulk, como en Avengers que Bruce dice que se disparó y el otro sujeto la escupió, cuando escuche eso, se me vino a la mente ese inicio del juego.

En fin, mi calificación seria 4 estrellas, gran jugabilidad (aunque algunos problemas en algunas misiones por el tamaño de Hulk), bastante entretenido, si nunca has jugado un juego acerca de Hulk, deberías de probar este, ya que respeta mucho al personaje, y no se te hará aburrido por un buen tiempo.







Deadpool (2013) (Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, PC)

Este juego tuve la oportunidad de jugarlo cuando salio en 2013, en Xbox 360. Realmente me llamaba mucho la atención, se me hizo muy repetitivo ya que la mayoría de cosas que podrías hacer era disparar, dar espadazos, tele-transportarte, ver un nivel de violencia algo alto, groserías y ya no había otra cosa que hiciera que el juego fuera más atractivo, una historia no tan buena, pero aunque sea había unos cuantos diálogos de DP que te hacían reír, otro punto a favor es su nivel de violencia, también observar a DP con la X-force y una que otra referencia, yo esperaba que con su remasterización agregar algo más, pero solo fue lo mismo con mejoramiento gráfico.

Siento que el juego pudo haber sido mucho mejor, pero el estudio no supo combinar bien todo lo de Deadpool, por ejemplo: en las películas de este personaje hay disparos, espadazos, chistes, referencias, X-Force, pero todo lo supieron juntar perfectamente, yo creo que con un poco más de esfuerzo el estudio habría conseguido un genial juego.

En fin, mi calificación seria 3.5 estrellas, un juego que te pueda entretener un par de horas, pero después de empezaras a cansar del juego y solo querrás terminar el modo historia para ya dejarlo de jugar, debido a sus pequeñas cosas que podrías realizar.







Superman Returns (2006) (Xbox, PS2, NDS, Xbox 360)

Este videojuego estaba basado en la película de Superman Returns, estrenada en 2006, tuve la oportunidad de jugarlo aproximadamente en 2015, en Xbox 360 con un compañero de la escuela, se me hizo un juego muy bueno, tenías todos los poderes de Superman, era genial volar por toda Metrópolis a velocidad sónica, usar tu aliento congelante, súper-velocidad aunque no corría tan rápido como se esperaba, y usar tu visón de calor, eran tan entretenido hacer todo eso por toda Metrópolis, me encanto la jugabilidad ya que supieron juntar todos los poderes de Superman en un juego, pero no todo era bueno, el juego no contaba con una historia, solo lo que hacías era estar en Metrópolis, y enfrentarte con enemigo que aprecian en cada tiempo, contaba con un par de cinemáticas, eso hizo que el juego fuera demasiado criticado, pero a mí me gusta ya que si lo quieres para hacer locuras en Metrópolis sirve, también un punto a favor es que contaba con enfrentamientos con villanos de los comics como Bizarro (copia contraria de Superman), Metalo (Robot con corazón de Kryptonita verde), Lex Luthor y otros más.

Mi calificación para este juego seria 3.5 estrellas, ya que si quieres un juego en el que logran representar muy bien al personaje con todo lo que puede hacer Superman, pero si quieres un juego que te atrape la historia y tenga una buena jugabilidad, en Superman Returns solo encontraras una buena jugabilidad y unas horas de diversión muy buenas.







The Amazing Spider Man (2012) (PC, PS3, Xbox 360, Wii)

Este juego está basado de la película El Increíble Hombre Araña, estrenada en 2012 (que continua con la historia después de detener al lagarto), el juego era tipo sandbox con un mundo abierto algo aburrido ya que ese modo solo servía para llegar a las misiones que eran en lugares cerrados, y de vez en cuando una que otra misión que era al aire libre, la jugabilidad era buena podías columpiarte en los edificios, lanzar telaraña, esquivar golpes, y trepar edificios, eso era lo más representativo que podría tener el juego, ya que la historia no era tan buena, Spiderman y Lagarto, peleando de vez en cuando, para que al final, él no sea el villano principal. No supieron cómo adaptar a Spiderman en este juego, no como en el juego de Spiderman de PS1 que era algo muy innovador para sus tiempos, yo creo que con más esfuerzo del estudio nos habrían dado un juego que fuera muy entretenido el jugarlo, no que en The Amazing Spiderman 2 era lo mismo, solo que con más bugs y se ocupaba menos el modo libre.

En 2018 se estrenara un nuevo juego de este personaje, ya que por los avance se ve muy interesante, se logra observar el mundo abierto que se ocupa casi en todo el trailer, y unos movimientos de Spiderman muy buenos.

Mi calificación seria 3.75 estrellas, es un juego para terminar la historia y nada más, o desbloquear trajes para ver como son, con un poco más de esfuerzo siento que el estudio nos hubiera dado un juego se Spiderman que estuviera al nivel del personaje.







Marvel Ultimate Alliance (2006) (PC, PS2, PS3, PS4, Xbox, Xbox 360, Xbox One)

Este juego lo pude jugar en Ps2 por el año 2009, me gustaba mucho este juego ya que solo no eras un personaje, podías ser 4 personajes de tu elección (Thor, Capitán América, Spiderman, 4 Fantásticos, etc.), me encanta como era la jugabilidad, en algún punto eras Thor volando por la zona, Capitán América aventando su escudo, Spiderman lanzado sus telarañas, cada quien tenía sus habilidades, la historia se me hizo interesante, aunque no entendía nada, ya que en ese punto m i ingles no era tan bueno como ahora, solo llegue a la parte en la cual te enfrentas contra MODOK, pero se me hacían muy interesante las pelea que había contra los jefes de los diferentes niveles.

Mi calificación seria 4.25, un juego bastante entretenido que deja volar tu imaginación al hacer los equipos de tus superhéroes favoritos, la historia es interesante aunque repito, no entendí nada de eso cuando era más joven, actualmente se realizó la remasterización de este juego, que se ve muy bien en la nueva generación.







DC Universe Online (2011) (PS3, PC, PS4, Xbox One)

Un juego que solo se podía jugar con modo multijugador, se me hacía algo repetitivo ya que solo lo que hacías en la ciudad era pelear con policías o contra mafiosos, pero con habilidades, ya sea volar o correr con súper-velocidad, también al final de cualquier capitulo te enfrentabas a un enemigo o héroe icónico de los comics.

Con el tráiler que vi dije, no puede ser, ese será el mejor juego de superhéroes que habrá, pero al momento de jugar dije: que es esto, no era nada parecido al tráiler , este juego para mí era mucho hype, aunque la historia se me hacía muy interesante Brainiac llegaba a la tierra a conquistarla, y los superhéroes, creaban a mas como ellos para hacerle frente a Braniac, la jugabilidad era buena, aunque lo único que podías hacer era usar tu super-poder, golpear (usar armas) y poderes extra.

Mi calificación seria 3.75, no lo mencione pero el juego tiene un plus muy grande, actualmente puedes conseguir el juego gratis en Steam, solo que pasa mas de 30 GB, pero si quieres un juego que te guste la historia, crear tu personaje, y que tenga super-poderes, este juego es perfecto para ti.







Superman (1999) (Nintendo 64, PS1)

Catalogado como uno de los peores videojuegos de la historia, Superman o más bien como algunos lo conocen Superman 64 , fue destrozado por los críticos ya por su pequeña jugabiloidad que tenía lo máximo que podrías hacer era volar, pasando por unos anillo, para así terminar una misión o estar en suelo, aventando cosas y resolviendo un par de puzzles, pero aun así, el juego contaba con una gran cantidad de bugs que a veces hacían un juego imposible de jugar, la historia solo trataba de Lex Luthor creando una versión virtual de Metropolis donde atrapo a Lois Lane.

Yo tuve la oportunidad de jugar este juego apenas, ya que mediante el emulador de N64 para Android, el juego se me hizo bastante aburrido y tedioso, pero puede ser un gran tema de conversación con tus amigos, les cuentas tu experiencia y aun mas.

Mi calificación seria 2.5, un juego bastante repetitivo, unos gráficos malos, aburrido y tedioso, pero no es tan malo como algunos lo catalogan, hasta puedes pasarte un par de minutos entretenido, yo lo recomiendo por la anécdota para decir a tus amigos, yo jugué Superman 64 y viví para contarlo.







Batman Arkham City (2009) (Xbox 360, PS3, PC, Xbox One, PS4, Wii U)

Uno de los mejores videojuegos de héroes de la historia, tenía una gran jugabilidad, al mejorar todo lo que vino en Arkham Asylum, que sería grandes combos de golpes, un planeo perfecto, y un mundo libre que no se hacía monótono ya que había mucho momentos épicos alrededor, encontrar a Deadshot Bane o referencias a Scarecrow , también intentar conseguir todos los trofeos del acertijo, o cuando lograbas ver en carteles al Joker y a Batman juntos, pero solo eran alucinaciones.

La historia era muy buena, Batman infectado con la sangre del Joker (tenia toxinas de Bane), y buscar un antídoto para los dos, por cualquier lado para que se curaran, y de camino enfrentarse con todos los villanos icónicos de la historia de Batman, pero una batalla final no tan buena, pero un final épico.

Mi calificación seria 4.75 un juego demasiado bueno con una jugabilidad perfecta, una historia casi perfecta (solo la arruina la pelea final), y referencias a todos los Comics de Batman, muy recomendado que lo pruebes hasta lograr el 100%.







Marvel vs Capcom 2: New Age of Heroes (2000) (PS2, Xbox, Dreamcast, PS3, Xbox 360)

Para mí, el mejor videojuego de superhéroes que alguna vez haya podido jugar, tenía grandes personajes de los Vengadores, X-Men, e incluyendo a la mayoría de Capcom (Ryu, Ken, Jill Valentine), se me hacía un juego demasiado bueno, cunado lo jugué en PS2 en 2009 un poco tarde, pero no perdió la misma emoción que casi todos cuando lo tuvieron en sus manos, realmente aquí la historia no importaba, ya que lo más importante era escoger tu tercia perfecta, y enfrentarte contra todas para llegar a enfrentarte contra Abyss (jefe final, consta de 3 fases), el juntar puntos suficientes para desbloquear más personajes (Thanos, Coloso, Akuma , etc.).

El juego era el más innovado0r de esta saga, ya que implemento el uso de 3 vs 3, y 56 personajes elegibles, creando tu tercia perfecta, por ejemplo, la mía era Cable, Ciclope, y Ryu (a veces lo cambiaba, para probar más personajes), se me hace un juego fantástico, actualmente lo juego en Android, gracias a un emulador de Dreamcast.

Mi calificación seria 5 estrellas, ya que para mí, fue un juego que marco los juegos de peleas, en un antes y un después, con sus grandes movimientos especiales, música y gráficos, solo puedo decir que este juego es un clásico, que merece la pena que le eches un par de días de tu vida.







Bueno, espero que te haya gustado mi opinión acerca de este tema, intente hacer mi mayor esfuerzo, para poder realizar un buen articulo, ya que a veces tengo algunas fallas de redacción, pero bueno como dije al principio, esto solo es mi opinión, si tu sientes que alguno de estos es tu juego favorito, no me insultes por despreciar tu juego, solo que tal vez ese juego para mi, no fue de mi agrado, solo hable de juegos que haya jugado, gracias por llegar hasta aquí, un saludo.