Mi opinión sobre Days Gone

Hace poco tiempo salió un juego exclusivo de Playstation llamado Days Gone. Luego de un corto tiempo después de su llegada, recibió fuertes críticas debido a ciertos puntos muy interesantes en debatir, como su historia extendida, misiones aburridas y fallos muy graves que podemos encontrar en nuestra experiencia con el juego. Analizando estos aspectos, voy a terminar dando mi opinión sobre el juego, y destacaré sus puntos buenos y malos. Si te interesa, sigue leyendo mi artículo.

Days Gone, como mencioné en la introducción de este artículo, es un juego exclusivo de Playstation de mundo abierto, con un modo historia basado en la vida de Deacon mientras este se encuentra en un mundo apocalíptico, lleno de rápidas y peligrosas criaturas de todo tipo y personajes en los que tendrá que tener un poco de desconfianza. Durante el transcurso de la historia, se tendrá que completar muchas misiones, en donde de paso, encontraremos nuestro armamento para acabar con esos diabólicas criaturas. Y para poder transportarnos, dispondremos de una moto en donde se le tendrá que llenarla de gasolina cuando se le acabe y hacerle mejoras para que sea más eficiente.

Este juego, fue criticado duramente por la comunidad de Playstation debido a ciertos problemas que presenta el juego. Algunos de ellos son los siguientes:

La reiteración de las misiones secundarias: Aclaro que yo no he jugado a este juego, solo he visto varios videos del juego para saber maso menos si me iba a gustar el juego o no. Y un punto que llego a destacar es la reiteración de las misiones secundarias, siempre hay que completar misiones como rescatar a alguien o cosas parecidas. Esto no ocurre solo en este juego y puedo decir que, al principio, te podes entretener, pero cuando ya lleves un tiempo jugándolo ya te cansarás de jugarlos. Está bien, puedes no hacerlas, pero el problema es que en el menú de las misiones, no aclara cuáles son las principales y las secundarias. Esto de su precaria división seguramente se podrá solucionar con alguna nueva actualización (ya hablaremos sobre las actualizaciones).

La moto será nuestro medio de transporte y como ya dije anteriormente, se le tendrá que realizar mejoras y cargarle gasolina ya que se gasta. Está muy bien que se le tenga que cargar gasolina, pero quizá el problema es que esta se gaste bastante rápido al principio. Esto puede llegar a ser tedioso para los jugadores, pero lo bueno es que, con ciertas mejoras, la gasolina tendrá un poco más de duración.Durante el transcurso de nuestro tiempo en el juego, vamos a encontrar muchos bugs comunes como errores de texturas. Esto no será, de todas formas, un gran problema ya que no afectará nuestra experiencia con el juego. Pero de hecho a veces, se puede perder coincidencia con lo que dice el personaje y el audio en que se escucha.

Actualizaciones pesadas: Debido a los comunes problemas de bugs, se tuvieron que realizar muchas actualizaciones, donde se van a precisar muchos gigabytes.

Ahora veremos los puntos buenos que puedo destacar en el juego:





La calidad de sus gráficos: Tengo que admitirlo, el juego presenta una calidad de gráficos impresionante. El mundo que se creó es bastante realista y todo está como tendría que estar un juego de apocalipsis como éste. Se pueden observar muchos detalles que, sin duda, le agregarán una agradable experiencia cuando juguemos.





Los personajes principales, sus diálogos y la calidad del audio: Cada personaje principal creado en este juego es magnífico. Cada uno tiene los detalles necesarios y que deben tener por el papel que le toca cada uno. Sus diálogos son muy buenos y la calidad del audio es perfecta, incluso, como si fuera de película. Se le pueden agregar tanto subtítulos como audio en español, lo que será perfecto ya que podremos comprender mejor la historia que nos presenta Days Gone.





Conclusión:

Mi conclusión final es que, Days Gone es un buen juego, hay que reconocerlo. Pero no es uno que se pueda comparar como, por ejemplo The Last of Us. Por lo tanto, no lo recomiendo por el precio que vale. Yo tenía ganas de probar un nuevo juego porque ya me cansé de jugar siempre al Fortnite, y vi este juego. Le pregunté a varios amigos míos y no me lo recomendaban, más los videos que vi del juego pude sacar muchas conclusiones y decidí no comprarlo. Quizá, si se baja de forma considerada el precio, se podría comprar pero si no es así, es preferible fijarnos en otros juegos o esperar a que salgan nuevos.

Bueno, yo me despido. Espero que les haya gustado este artículo y si es así, me ayudaría mucho que lo apoyen. Saludos.