Mi opinión personal sobre shadows of the tomb raider

A pesar de que el juego salió el 14 de septiembre del 2018 no había tenido la oportunidad de jugarlo hasta finales de noviembre y hoy que ya pude procesar la historia, tuve tiempo para pensar bien que tal estuvo el juego quisiera compartir mi reseña con ustedes y como no quiero que nadie se lleve tantos spoilers voy a hacer un pequeño resumen del prólogo que conocimos gracias a los demos y luego voy contando cosas que no son spoiler para poder opinar con más propiedad sobre el juego

Esta entrega no se encuentra tan separada de los acontecimientos vividos en Rise of the tomb raider, Lara acaba de descubrir la existencia de la trinidad y el posible vínculo de esta con la muerte de su padre así que la última ubicación de esta organización le llevara directamente a Cozumel (México) Y como los americanos son tan poco creativos, justo el día que vamos a estar en México se celebrara el día de los muertos, ya saben para mostrar gente con la cara pintada etc.

Esta zona no será tan jugable como me gustaría ya que solo podremos caminar tras un personaje del cual solo sabremos que se llama Domínguez y tiene vínculo con la trinidad, tendremos que seguirlo aproximadamente 10 minutos mientras recibimos la información de que Domínguez está dirigiendo una excavación y tendremos que llegar allí antes acabando con un escuadrón de 5 a 8 hombres aproximadamente, esta partes como dije es bastante rápida y ya estaremos junto al primer objeto importante de la historia y será un cuchillo, Daga como quieras llamarle, segundos después de quitar este del templo en el que se encuentra se produce un pequeño temblor anunciándonos que algo muy malo va a pasar, una vez pasado esto Lara tendrá que reunirse con Jonah antes acabando con más escuadrones y siendo interrumpida por Domínguez que le preguntara por el paradero de la caja (objeto del que hasta el momento no habíamos escuchado) Lara se mostrará confundida y el entenderá que no la tiene a lo cual le dice que el apocalipsis está pasando en ese mismo instante le quita la daga y un helicóptero bajar, se lo llevara y como por arte de magia una gigante ola de agua se llevará a Lara y todas las casas y objetos posibles, mientras esta nos arrastra, tendremos que ir usando las múltiples habilidades que tenemos para escapar de la muerte y veremos al final la primera escena más emotiva ya que veremos a un niño intentando ser salvado por su madre y luego cayendo al agua siendo arrastrado por el agua y posiblemente muriendo y veremos por primera vez a Lara completamente rota, acaba de presenciar un desastre “natural” acabando con miles de personas pero el detonante seria ver un pequeño niño morir frente a sus ojos ( el lado humano se le salió, pero tardo 2 minutos en olvidarlo y decirle a jonah que se iba a buscar a Domínguez.





Esta es la premisa que nos presentaron desde las demos que pudimos jugar, ya me lo sabía de memoria, esta parte ya no tendrá spoiler, iré contando más rápido con menos detalles y con opiniones de lo que iba sintiendo mientras jugaba (como ya les dije es una reseña personal) Pasado esto la búsqueda de Lara nos llevara a la selva y paititi (Perú) donde rápidamente encontraremos nuestra primer aliada Abby que no le aportará mucho a la trama, (en lo personal creo que solo le pusieron para que sea el interés amoroso de jonah) y aquí se abrirán una cantidad gigante de misiones secundarias las cuales la mayoría se siente que son exclusivamente para alargar la historia, otras como las tumbas si son amantes de los puzles van a disfrutar mucho.



El retirar la daga del templo ha provocado un apocalipsis y Lara deberá encontrar la caja (elemento que creen podrá detener el apocalipsis) esta parte del juego es donde la historia para mi pierde un poco de sentido, ya que Lara empieza a encontrar en su camina algunas personas que ira ayudando como Unuratu o salvar a jonah cada 20 minutos olvidándose un poco de la búsqueda de la trinidad y sentí que me la pase dando vueltas en la selva la cual me atrapo completamente gracias a que se siente muy viva, colorida, peligrosa con un sonido impresionante y llena de tumbas por explorar pero la historia se sigue quedando pausada con pequeños momentos que si nos van a hacer recordar todos los Tomb Raider como la escena de la mansión croft que no me atrapo tanto, pero debo admitir que fue un gran guiño para los jugadores de antaño que igual no contaré por si no han jugado el juego y piensas jugarlo,

pero la historia no vuelve a tener parte interesante hasta faltando 20 o 30 minutos para terminar el juego y esto es lo que sentí que me quedo debiendo el juego, en fin la evolución del personaje no se verá mucho, si bien ya vemos una Lara más madura que la que conocimos en el primer juego de la trilogía, le vemos romperse en llanto con más frecuencia que en los anteriores, claro estamos viendo una parte más humana pero bastantes cosas me molestaron como que después de haber enfrenado tantos escuadrones de hombres armados, caníbales e indígenas, faltando 40 minutos aproximadamente para que termine el juego Lara se rompa a llorar por asesinar un grupo de 8 hombres luego se levante y 10 minutos más adelante estaremos acuchillando otro grupo si querían mostrar esa parte debería ser en el inicio para ver como el personaje se está volviendo más fuerte, el resto de la historia será correr como Pepsiman saltando de un lado a otro y luego ir a enfrentar el jefe final el cual no resulta un reto pero eso si vamos a ver uno de los mejores escenarios con una iluminación maravillosa. Lara es de mis personajes femeninos preferidos por su gran fuerza mental y física pero siento como si la historia la hubiese escrito más de un guionista y por lo tanto hay muchos cambio en muy poco tiempo, siento que se preocupa por algunas cosas que no tienen sentido y deja pasar momentos que deberían ser cruciales para evitar un apocalipsis que ella misma causo eso arruina un poco la experiencia y jonah en este juego al igual que en rise of the tomb raider solo esta para ser la damisela en apuros si le votara con un número a la historia le daría 5/ 10







En el tema del sonido es bastante bueno desde la ambientación, como la musicalización es imposible no sentirse en la selva cuando te pones la diadema y sentir como algunos insectos pasan volando cerca de ti casi haciéndote agachar para esquivarlo o ir por el pueblo en Perú y escuchar esa música que todos conocemos así no seamos amantes de esos géneros pero que suena cada diciembre en Latinoamérica y por esos nos sabemos todas sus letras o al menos su coros, algo que me molesto fue el escuchar a Lara hablando en inglés con todos mientras los mexicanos hablaban español y los indígenas en su lengua pero aun así se entendían entre sí. 9/10

El arte de cada escenario está bastante cuidado y si puedo creer estar en Latinoamérica, los postes de luz la música la gente hablando en español mexicano pero ya la mayoría de latinos estamos acostumbrados a estos acentos, se nota que tuvieron que viajar para conocer un poco esta parte del mundo, en la selva es genial encontrarse con los pájaros de color verde que creo son guacamayas y son simplemente geniales los jaguares y su cuevas llenos de huesos o cuerpos en descomposición, o las tumba rellenas de flechas, trampas cadáveres o momias que me hacen sentir en el museo nacional, si le pudiera votar con un número al arte del juego le daría 10/10

Las mecánicas son bastante fáciles de aprender y me gusta mucho que tengamos que usar el sigilo para acabar con nuestros enemigos y que no me sienta tan inmortal como en los otros juegos ya que aquí si se notara que son 8 contra 1 y tendremos las de perder, el esconderse con barro es genial la creación de ropa que dan algunas ventajas es interesante los puzles son bastante dignos y lo más genial es que puede quitar todas las ayudas desde el menú principal para que no sea tan fácil 8/10

Conclusión

El juego es un digno final para esta trilogía si porque logra explotar las tumbas y la exploración de los dos juegos anteriores mejorándolo completamente y no porque la historia queda a deber muchísimo.

¿Vale la pena comprarlo? Si eres fan de TOMB RAIDER todos sus juegos anteriores si vas a encontrar guiños súper nostálgicos o escenarios que se parecen mucho a algunos que ya habíamos visitado como en Tomb Raider Leyend y si no conoces el juego pero te gusta la aventura, exploración y puzles primero debes jugar obligatoriamente los dos anteriores para que veas de qué va, pero vale completamente la pena



Bueno ese fue una pequeña reseña que quería compartir con ustedes recuerden que tan solo es mi opinión y si tú quieres opinar o debatir algo de lo que leíste puedes comentar.



Rockypostmortem