Mi opinión de: 7 Days to Die

El juego es muy bonito, y tiene muy buenas gráficas.

Automóviles: Tener más de una sola forma de moverse a base de gasolina se agradecería aparte de la minimoto.

Habilidades: Fue algo que me gustó mucho, ya que es tipo RPG, vas ganando puntos cuando subes de nivel y lo puedes gastar en mejoras para el personaje, en este tema hay muchas opciones en que gastar los puntos, uno de ellos son las recetas.

Más armas: Hay buenas armas, tanto de fuego como de sigilo, pero no hay tanta variedad, llega a ser repetitivo a un nivel que tienes demasiadas repetidas y muy poderosas.

Los principios siempre son difíciles: Como todo juego nuevo de este tipo, sin ver alguna referencia, tutorial etc. Es un poco difícil sobrevivir los primeros días para craftear, comer, matar, y pasar las primeras noches, hasta las hordas. Es difícil entender las recetas, tienes que investigar dentro del juego y que las cosas te lleguen a tu tiempo.

Navezgane: Es un mapa muy grande sin exagerar, hay varias ciudades, pueblos o comunidades abandonados e infestados por zombies, cientos de edificios por explorar, variación de diseños y tipos también.

-Sin campaña: Antes de iniciar una partida nueva, hay un mapa que puedes elegir llamado Navezgane, supuestamente que es un mapa campaña y que hay un misterio en el mapa. Pensé que no tendría historia y fue así pero no hay nada de campaña dentro de este mapa, es como una seed para todos.

7 Días: Todas las noches de los múltiplos del #7 hay una horda de zombies, que a pesar que te escondas irán un grupo de zombies que correrán para matarte, tendrás que adaptarte las primeras hordas en el juego para que entiendas el mecanismo que aunque es sencillo sepas sobrevivir.

Más mecanismos: Hay bastantes cosas, edificios y recetas y a causa de esto me gustaría que añadieran algunos mecanismos, por ejemplo, prender alguna máquina de una fábrica, prender luces, abrir caja registradora etc.

Ayuda para principiantes: Algún sistema de crafteo o como un recetario estaría bien por un lado, aunque el punto de descubrir todo por uno mismo no queda fuera.

Misiones repetidas: Al igual que las armas, también hay misiones que se repiten, a veces te encuentras con hojas para hacer algo para pertenecer “a un grupo de sobrevivientes” que te han estado vigilando. Hice varias veces matar conejos con escopetas, es un poco cansado, porque al principio pensé que no volvería a aparecer.

Minimoto: Hablando sobre ella, es un poco rara, a la hora de manejar, a veces salta mucho, a veces te golpea cuando das pequeños brincos, una luz un poco confusa, no hay claxon solo que te bajes y presiones desde abajo, no puedes abrir mapa ni mochila arriba de la moto, esto jode un poco.

Cada 7 días se venía una oleada de zombies un poco más agresivos, y sabían siempre donde estabas, esto le daba un poco de acción al juego.

Miedo o misterio: Llegué a sentir un poco de miedo al principio con los perros, las noches y los zombies que siempre corren. Los pueblos, ciudades, o comunidades también dan un poco de misterio.

Bugs: A veces se pierden o desaparecen objetos sin más. La salud no sube correctamente con las vitaminas o la comida. Y te baja con 3 o 4 golpes seguidos de zombies.

Elige bien la dificultad: Yo elegí el que está por defecto cuando corres por primera vez 7DTD, zombies corrían de noche, golpes normales, etc. Esto puede llegar a ser aburridísimo al paso de las horas, porque conoces como atacar, y defenderte. Así que una dificultad más alta podría ser un error al principio pero con conocimientos es un reto.

Revisa todas las mochilas y basuras: Es un poco raro encontrar mochilas, bolsas y montones de basura por todos lados, desde la esquina del mapa donde no hay nada, hasta la punta de la montaña más alta del mapa.

Limite: Como había mencionado antes, llegas a tener todo, todas las recetas, todos los objetos, y se convierte en un modo creativo, aunque para eso hay que hacer mínimo 100 horas, así con las armas, misiones, los abastecimientos de los aviones.

No fui granjero: Nunca entendí el mecanismo de cosecha, sembraba 1 papa y cosechaba una papa, esto no tenía ventaja. Quizá me falto algún paso.

Mapa descubierto: Pude descubrir todo el mapa, conocerlo de arriba abajo y recorrerlo completamente, es bastante bonito. Sin embargo quería explorar todos los edificios, pero terminé enfadándome.

Logros: Quise completar todos los logros, solo que hay uno que es para enfermos (difíciles).

Estas gráficas, escenarios y paisajes es lo que más me gustaban













De vez en cuando un avión pasaba por tu zona y te arrojaban suministros, algunas ocasiones muy necesarias.













Estos eran durísimos de matar, muy difíciles, son rápidos y muy fuertes.









Siempre hagan respaldo continuamente de su partida, un día se cortó la luz, y cuando quise volver a jugar, la partida había desaparecido, (mi primer partida, 10 horas jugadas), después con la actualización alfa 16, me jodió completamente la partida cambiando la ID de los bloques, tuve que descargar la 15 para poder seguir jugando, pero aun así te jode la partida iniciando de nuevo, excepción con tus objetos.

En esta ocasión y como "primera vez" traigo el título 7 Days to Die un juego de supervivencia que tengo muchísimo tiempo que no lo juego, pero estoy seguro que más de uno no lo conocía. Espero que con este análisis pueda conocer un poco más de este juego y que con las actulizaciones que recibe creo yo que está mejorado bastante. Me gusta mucho analizar los videojuegos, no llevo mucho tiempo haciéndolo pero me gusta poder compartir las experiencias.Sin más dejo con el análisis.Después de más de 200 horas de juego terminé enfadado, por algunas razones que a continuación describiré, sin antes mencionar que entiendo que es un juego que está en desarrollo alfa y sé que todavía le falta mucho por mejorar, pero actualmente estos son los puntos que personalmente forman el análisis del juego, también que nunca vi un tutorial en YouTube y lo que sé es por el tiempo que pasé jugando.Sin duda el juego me gustó mucho, me dio muchas horas de juego, mucho entretenimiento por todo lo antes mencionado, siempre lo jugué solo, aunque me hubiera gustado una buena partida online, pero el juego ya ha acabado conmigo, he quedado satisfecho, tuve todos los objetos, casi todas las recetas, todas las armas, descubrí todo el mapa, todas las misiones, pero no hay más no hay mecanismos, funciones, es repetitivo a cierto tiempo y termina siendo aburrido, da horas extras en línea, pero no fue mi caso. Es un juego en alfa muy bien desarrollado, lo volveré a jugar en un tiempo más para saber cómo ha ido ya que este género me gusta bastante.Calificación: - 9/10