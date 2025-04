Mi Humilde Opinión - Two Point Hospital

Me gustaría dar mi opinión sobre un juego que he jugado estos días. Se trata de Two Point Hospital, es un juego en el que tienes que diseñar tus hospitales, curar enfermedades extrañas y gestionar absolutamente todo de una forma muy divertida. El juego es un gran homenaje al mítico juego de Theme Hospital, y es algo que agradezco porque me encantaba ese juego.Creado por Two Point Studios y distribuido por Sega.Nada más empezar a jugar a Two Point Hospital, ya te sientes en el juego de hace veinte años (Theme Hospital). Y para mí ha sido una sensación genial el poder volver a crear un hospital y a gestionarlo con el humor de este juego.







Por mal que suene, uno de los puntos fuertes, es que nunca tiene un momento aburrido, con una catástrofe tras otra para atravesar. Incluso después de varias horas y de ver las mismas enfermedades, todavía hay algo ligeramente diferente esperando que ocurra. Por ejemplo, en una ocasión dolorosa, no había prestado atención a la forma en que mis doctores estaban lidiando, lo que llevó a un grupo de diagnósticos que por lo demás eran simples, y una afluencia de payasos terminó muriendo en el hospital o peor ... rabia saliendo ! Son cosas como esta lo que significa que estás constantemente luchando contra la corriente, esperando que se rompa la próxima. Afortunadamente, es una batalla divertida para participar.

La gestión de los miembros del hospital, de todo el personal también es algo muy importante a destacar, ya que actúan de una manera muy lógica y siempre te sorprenden. Lo más importante sin embargo, nunca es abrumador. Las cosas pueden ser difíciles, y a pesar de que su personal es bueno resolviendo problemas o yendo donde se necesitan, siempre estará gestionando algo, y sin embargo, nunca sentirá que hay un problema que no puede solucionar. Es un equilibrio realmente delicado en los juegos de gestión o estrategia, manteniendo al jugador ocupado pero sin ser abrumador, y Two Point Studios lo ha logrado.



Gráficamente el juego es simple pero eficaz, con un gran nivel de detalle y un estilo muy low-poly. El motor Unity está muy bien empleado. Los diseños homenajean y siguen la misma línea que en el 97 pero se actualiza lo suficiente para justificar una nueva entrega. De hecho la interfaz resulta bastante más intuitiva y atractiva, con sacándole más partido a su aspecto visual y las animaciones. La banda sonora no ofrece mucho más allá de leitmotivs pero cumple de sobra.



Un punto muy importante también es el humor que puede ofrecer este videojuego. El surrealismo y la diversión priman por encima de la seriedad que cabría esperar de un hospital real, hay enfermedades tan dispares como que un paciente se crea Freddy Mercury u otra que hace que la gente se convierta en payaso (con una sala de curas convertida en carpa de circo, lo que sea por la past… medicina).+











Puntos Débiles

Sin duda una de las grandes debilidades es el precio, que lo puedes encontrar ahora a 32 euros en Steam y es algo que al principio echa para atrás. Sobre todo si no eres un gran admirador de este tipo de juegos.



La innovación no es tan grande como cabía esperar, se asegura de tener todo lo mejor de Theme Hospital para poder agradar a el público.



Honestamente, el único problema real que hay con Two Point Hospital es la forma en que algunas de las opciones más importantes están ocultas, o no son obvias. Tampoco es obvio que elija campañas de Investigación, Capacitación o Marketing, ya que están ocultas en sus respectivos paneles de la sala emergente. Algunas veces los tratamientos fallarán al 97% y no será obvio por qué. Y no me inicie en el Panel de datos, hay demasiadas opciones de visualización.



En Resumen



Creo que es un juego 100% disfrutable, y pienso que es un digno heredero de Theme Hospital. Más bonito, más opciones y mejor conseguido.