Mi Experiencia Sobre Terraria (Opinión)

Qué tal usuarios de Gamehag, soy GokuGame15YT y en este artículo vengo a comentarles Mi Experiencia sobre el juego llamado “Terraria”, Antes de empezar quería decirles que revisen bien mi artículo ya que no he hecho plagio ni spam.

Entonces, ¿qué es exactamente Terraria? Este es un juego de plataformas sandbox de mundo abierto bidimensional. Antes de comenzar un nuevo juego, puedes personalizar tu personaje y el nivel al que caerá. Sin embargo, solo un parámetro está sujeto a cambios: el tamaño. Pero la sala se puede decorar como desee, sin embargo, este proceso no se implementa de la manera más conveniente. En lugar de una elección específica de color, se nos pide que ajustemos la escala RGB y observemos el resultado.







No hay trama aquí, así que después del "nacimiento" su protegida es libre de hacer lo que sea. Y definitivamente hay algo que hacer aquí. Primero, el héroe necesita un hogar. Para construir una casa necesita recursos y para extraer recursos necesita herramientas. Inicialmente, hay herramientas: un hacha de madera y un pico de madera. A diferencia de Minecraft, en Terraria no se rompen, y el pico de madera se diferencia del plateado solo en la velocidad con la que tritura la piedra y otros bloques.







La extracción y el procesamiento de recursos se construyen de acuerdo con el esquema estándar: cortamos madera con un hacha, piedra, minerales y minerales que rompemos con un pico. Después de eso, lo extraído con éxito se puede usar en la construcción, fundir o aserrar y fabricar muebles y equipar su casa y vivir en ella, poblar residentes y construir habitaciones separadas para ellos.







En este juego, tu imaginación se abre, puedes construir cualquier cosa para todos los gustos, en el estilo que quieras, sentirte como un diseñador y sobrevivir solo con tus amigos.

La cantidad de recetas de elaboración es enorme, varias veces más que en Minecraft. Sin embargo, el proceso de fabricación en sí se simplifica enormemente. Para hacer algo, es suficiente tener los ingredientes con usted y, después de haber seleccionado el elemento necesario en el menú del inventario, simplemente colóquelo en algún lugar. Y para utilizar, por ejemplo, un horno o un yunque, basta con ir a él.







Todo esto hace la vida más fácil para el jugador, porque no hay necesidad de esperar hasta que el mineral se derrita en un lingote de metal, o memorizar información innecesaria sobre recetas, o monitorear el estado de su equipo. En contraste con el sistema simplificado de extracción y uso de recursos, existen numerosas criaturas malvadas.







atacarán al héroe constantemente. Durante el día - babosas, por la noche - zombies y astutos ojos voladores, en cuevas y mazmorras - gusanos, gusanos gigantes y, en ocasiones especiales, formidables jefes.







También en el juego puedes crear tu propia armadura, encontrar corazones en las minas y, por lo tanto, aumentar tu salud y encontrar cofres con botín, también puedes recolectar estrellas y crear estrellas de maná y, por lo tanto, aumentarla para la magia.





Convencionalmente, el mapa se divide en varios biomas, que son bastante diferentes entre sí. Además de las mazmorras habituales, el infierno y la superficie, hay al menos tres inusuales. Una de las áreas más interesantes es la denominada Distorsión. Aquí la hierba se convierte en espinas secas, la luz se atenúa y la tierra parece arder. La distorsión se extiende constantemente hacia los lados y solo los girasoles pueden detenerla.







No menos interesante es la jungla subterránea, la vivienda de los devoradores de hombres y las abejas gigantes, así como un lugar con una alta concentración de diversos tesoros y depósitos de metales preciosos ... Y si miras bien, verás una habitación dorada.







Otro rasgo distintivo son los comerciantes. Primero, una guía con algunos conocimientos básicos va con el jugador. En caso de dificultad, vale la pena hablar con él. Aunque todavía es necesario comenzar a familiarizarse con Terraria al menos a partir de un artículo en "Wikipedia", de lo contrario, corre el riesgo de no entender nada en absoluto.

Estudiar todo esto es interesante, pero solo es extremadamente difícil, especialmente bajo tierra, donde los monstruos pululan. Por lo tanto, recomiendo encarecidamente jugar con amigos, o si te gusta jugar solo, entonces juega el juego interesante. Además, con el nivel adecuado de imaginación colectiva, todo este proceso se puede convertir fácilmente en una supervivencia competitiva en equipo, excavación de alta velocidad al infierno.





El resto de los comerciantes NPC aparecen cuando el héroe construye viviendas adicionales específicamente para ellos. Cada comerciante se especializa en algo diferente. Alguien le ofrece armas y cartuchos, alguien: gofres mágicos y explosivos.

Este juego ya se ha ganado muchos corazones de jugadores y muchos se han convertido en fanáticos de este maravilloso y adictivo juego.

Ventajas: mundos únicos e interesantes; una gran cantidad de recetas y facilidad de elaboración; multijugador en vivo; buenos gráficos de píxeles; excelentes bandas sonoras relajantes musica relajante.

Hay muy pocas desventajas, no son significativas, hay un par de errores, hay fallas o escriben que estás en el juego, pero en realidad no, todo esto se trata fácilmente usando el teclado o el administrador de tareas.

Recomendar 10/10





Credits: ClassicNa.