Mi análisis de For Honor

Hola!



En este artículo hablaré de un juego llamado For Honor, basado en la Edad Media. Veremos varios puntos sobre este juego y veremos si vale mucho la pena o no en la actualidad. Si quieres saberlo, mira este artículo.

Hola gente, me encuentro aquí comentando otro artículo pero este será basado en un juego que, ya es un poco viejito y no es muy destacable, pero que si le agarras un poco la mano al juego, te puedes introducir en el juego. Es un juego basado en la Edad Media, donde solamente puedes usar armas de corto alcance como espadas, hachas, entre otra variedad de armas según el personaje que uses. En donde se mantiene un sistema de combate que hará que te sientas dentro del mismo juego: Estoy hablando de For Honor.

For honor es un juego de acción desarrollado y distribuido por Ubisoft que salió el 14 de febrero de 2017. Como ya dije antes, es un juego que se introduce en la época medieval, en donde al principio del juego te darán para elegir entre tres facciones: Los Caballeros, los Vikingos o los Samuráis. Dependiendo la que elijas, tendrás un determinado estilo de estandarte y, sobre todo, tendrás que luchar por tu facción en un sistema de guerra entre facciones en el modo multijugador que se divide en temporadas. En donde tendrás que colaborar por tu facción para poder ganar la guerra de esa temporada. Según el puesto en que terminó tu facción obtendrás determinados premios. También el juego tiene un modo historia en donde recorrerás por la que tiene cada facción. Y si querés perfeccionar tus habilidades con un personaje, tienes el modo entrenamiento que te será muy útil, en donde también hay un tutorial para que aprendas a jugar (pero de por sí, apenas que elijas la facción que utilizarás te presentarán un tutorial básico). Hay que destacar que hay un modo cooperativo que va a ser de gran ayuda para aquellos que recién empiezan con el juego.





Modo multijugador:

Como ya dije, tendrás que elegir entre las tres facciones. Y según la que elijas, tendrás que luchar por tu facción en un sistema de guerra. Este se basa en resumen en mantener el mayor porcentaje de territorio dominado para cuando termine la temporada. El mapa que representa la extensión de tierra se irá actualizando cada determinada cantidad de horas, y por semana. Para pelear por el territorio tenés que jugar entre los distintos modos de juego, en donde te darán una cantidad de una especie de puntos en donde tienes que distribuirlos por los sectores de territorio en donde estás batallando para conseguirlo, te darán más de esos puntos si ganas. Estos puntos ayudarán a que aumente un mini porcentaje en donde, el que sea mayor al terminar un determinado tiempo que se reinicia constantemente, en la actualización se mostrará en el mapa que ese sector lo dominaste y es tuyo. El objetivo es tratar de mantenerlo y aumentar la cantidad de sectores de territorio dominado para el fin de la temporada. Mi humilde opinión es que el porcentaje de territorio dominado va a ir variando constantemente durante toda la temporada, en donde para mí te tienes que concentrar en conseguir los sectores para cuando ya esté terminando la temporada.

También hay un modo competitivo en donde tendrás que jugar una cierta cantidad de partidas para que te posicionen en el ranking. En este modo te tendrás que enfrentar con gente ya experta en el juego, pero no hay que preocuparse porque para jugar el modo competitivo tienes que tener ya un cierto nivel con el personaje que querrás competir y ya para ese momento tendrás experiencia y sabrás combos de tu personaje que serán muy útiles a la hora de combatir.





Modo Historia:

For Honor nos presenta un modo historia en donde se divide en tres capítulos. En cada capítulo jugarás una historia con una de las tres facciones: Primero será con los caballeros, segundo con los vikingos y por último con los samuráis. Cada capítulo se divide en una especie de episodios, en donde tendrás que completar una misión. Te enfrentarás con guerreros de las otras dos facciones que no estas usando y podrás ir aumentando su dificultad, pero primero tendrás que jugar en el modo estándar. En mi opinión, la historia está buena, es entretenida y hay obstáculos y guerreros que la verdad, me han costado vencer. Pero tampoco es una muy buena. O sea, es buena pero tampoco es destacable.

Modo Entrenamiento

Apenas empiezas con el juego, tendrás un tutorial base en que te enseñarán los controles básicos, como el ataque ligero, ataque pesado y la defensa. Este tutorial se divide por partes en donde te enseñarán la parte de ataque, la parte de defensa, entre otros.

También podrás realizar tutoriales más avanzados en donde te enseñarán a utilizar combos y muchas más cosas.

Hay una modalidad en donde básicamente, se basa en que vos aprendas los combos del personaje que elegiste libremente. Yo lo recomiendo porque es de gran ayuda para cuando recién empiezan con un nuevo personaje.

Personajes:

En For Honor encontrarás una variedad de personajes, en donde cada uno tiene sus características, rasgos y habilidades únicas que, dependiendo con el personaje contrario que estás luchando, serán ventajas o desventajas. Estos principalmente se dividen por las facciones, luego habrá otra división en donde te mostrarán la clase del personaje, como por ejemplo el asesino, híbrido, etc. El juego te advierte el nivel de dificultad que tiene cada personaje.

Yo recomiendo un personaje que se llama “Centurión”, es un caballero que la verdad, es muy complejo de usar porque tiene muchos combos, pero que si te aprendes por lo menos los más esenciales, te destacarás en las partidas.

A cada personaje lo podrás personalizar a tu gusto, a medida que subes de nivel con éste. Algunos son solo cosméticos pero también está la equipación en donde por cajas o por partida, te darán armaduras, cascos, o partes del arma del personaje que mejorarán a éste. Estas equipaciones irán mejorando a medida que subes de nivel.

Ahora hablaremos sobre las cosas buenas y malas del juego.

El sistema de combate:

El sistema de combate, la verdad es que es muy complejo y te puede poner nervioso al principio. Pero es cuestión de tiempo, ya que cuando seas experimentado, no te será problema esta cuestión. Pero al ser complejo, te dará más sensación de que estás en un combate real e incluso, si en un combate parece no definirse el vencedor, te resultará como si estuvieras viendo una película. Yo destaco esto como un punto positivo

Matchmaking:

Esta es una de las cosas que peor destaco ya que literalmente, puedes estar más de 15 minutos esperando a que encuentres una partida, dependiendo el modo de juego. Voy a destacarlo como punto negativo.





Fallo en la partida:

Esto, admito, ocurría más antes, cuando el juego recién salía. Pero a lo que me refiero con Fallo en la partida es que en mitad de una partida, por producirse algún error, te expulsan de la partida. Y esto es muy molesto, ya que esto más que el matchmaking tarda mucho en buscar una partida la verdad es que se pierde mucho tiempo y se te van las ganas de jugar. Por lo tanto es un punto negativo



Gráficos:

For Honor nos presentan unos ¡Graficasos! Son muy detallados y realistas y por lo tanto, te dan una mejor experiencia en el juego. Lo destaco como punto positivo.







Sistema de juego:

Uno de los grandes problemas que tiene For Honor es que es muy repetitivo. A lo que me refiero es que al principio te lo pasas muy bien jugándolo, pero luego de un tiempo te aburres. No hay algo que te entusiasme a seguir jugando. O sea, algo que sea muy bueno pero que para conseguirlo, tienes que jugar como por ejemplo el pase de batalla en Fortnite.

Conclusión

En mi opinión, For Honor es un gran juego, pero no se compara con la vigencia que tiene ahora Fortnite y otros juegos. De hecho, no sé si ahora hay una gran comunidad jugando a este juego. Pero la verdad es una pena porque es muy bueno, pero el tema de que sea muy repetitivo y que no haya algo que te entusiasme a seguir jugando hace que no sea un juego destacable, en mi opinión.

Bueno gente, aquí me despido. Les agradecería que apoyaran este artículo si les gustó ya que me alentaría a seguir haciendo nuevos artículos.

Adiós.