¡Buenas comunidad de Gamehag! Os estoy viendo algo tranquilos y creo que una sesión de entrenamiento os vendría muy bien y no hay un no por respuesta acompañarme a sudar la gota gorda con esta reseña de Metal Gear Solid: VR Misiones Especiales.

Lamentablemente este juego no esta concebido para tener historia propia y es que se centra en ser un entrenamiento virtual que pondrá aprueba todos nuestros instintos. Controlando siempre a nuestro protagonista Snake.Con una jugabilidad que respeta totalmente la del juego original iremos por las 300 misiones divididas en modos, en los que nos adentraremos haciendo uso de nuestras habilidades de espionaje como de combate, y sin olvidar las armas (todas las ya conocidas en el original) que estarán disponibles limitadamente en algunos niveles los cuales su dificultad sera creciente pero sin perder esa dinámica en todo momento. Además contaremos con modos más avanzados siendo así mas complicados de completar.Sneaking: En este modo Snake tendrá que completar los niveles que se le presentan totalmente desarmado, sorteando de este modo tanto a enemigo que vigilan los alrededores dándonos la posibilidad de noquearlos como de cámaras de seguridad que no nos lo pondrán nada fácil. Por suerte contaremos con nuestro disfraz mas memorable y es que no podía faltar la famosa caja, esa que nos salvo de tantísimos apuros vuelve de nuevo a la acción.Weapon Mode: Esta vez Snake podrá desenfundar armas desde la mítica Socom que nos acompaño en la historia principal hasta granadas de mano que podremos usar para tirárselas a los enemigos, utilizarlas en nuestro entorno para pasar por ese cristal que siempre esta en todo el medio o romper esas figuras geométricas tan perfectas que nos piden. (recordemos que usaremos todas las armas del juego original teniendo así variedad en todo momento)Advanced Mode: Como su nombre bien indica este sera un modo mas avanzando en donde requerirá toda nuestra astucia, ingenio y paciencia sobretodo mucha paciencia. De nuevo nos proporcionan armas, explosivos y granadas la diferencia esta en que nos exigen total eficacia pues tenemos un tiempo limite para completarlo, su dificultad se incrementa tanto en escenarios con más enemigos y objetivos a cumplir.Mystery: Dejamos las armas y echamos mano de una gabardina, nuestro sombrero y una lupa para convertirnos en todo un detective de misterios, y no es que tengamos que buscar a una pantera rosa, ni somos un niño con gafas señalando al culpable, aunque no estaría mal pero en este modo tendremos que resolver los asesinatos de algunos enemigos, fijándonos en las pistas que nos dejaran tendremos que usar toda la perspicacia que poseemos para desenvolvernos en estas fechorías que sin duda son dignas de una serie. No usaremos armas pero si podremos noquear a los enemigos ya que tendremos que llevar al verdadero culpable hasta el punto marcado.Puzzle:¿Que seria un juego sin el mítico rompecabezas que nos saca de nuestras casillas?. Junto a este modo tendremos que superar varios puzzles que parecen sencillos cuando los ves pero serán todo un reto a superar, contaremos con algunas armas pero en especial nuestra Nikita que junto a sus misiles de dirección podremos hacernos con la victoria, así como granadas que tendremos que lanzar para sumar cuadrados, sin olvidarnos de tener siempre la mosca detrás de la oreja pues los enemigos estarán alerta para complicarnos la situación.Variety:¿Cansado de lo normal? Este modo de locura nos llevara por distintas misiones que comienzan siendo de lo mas normales dando disparos a formas geométricas pero según avanza debemos hacer uso de nuestra valentía, salvar a Meryl que se encuentra desmayada junto a dos enemigos gigantescos sin menos preciar al ovni que no viene en son de paz pero le da ese toque de frenesí que buscamos.Tenemos un sistema de puntuación al finalizar cada misión en donde valoran tanto el tiempo tardado como los recursos que usamos para conseguir nuestro objetivo, tiene un ranking de las 3 mejores marcas dándonos así esa pequeña rejugabilidad ya que una vez finalizado no tendremos mucho más que volver a empezar e intentar mejorar nuestro tiempo.Contamos con el mismo motor gráfico de polígonos de ps1/psx que nos encontramos en el original salvo que aquí pasamos a tener escenarios mucho mas simples que se limitaran a una simulación que varia su color según el modo en el que iniciemos. Mantienen la estética de los menú siendo estos igual en su totalidad.Quizás el mayor punto fuerte del juego es que a parte de contar con una introducción muy lograda y con la música del juego original que es todo un puntazo, sigue manteniendo esos sonidos al disparar con cada arma, colocar explosivos o al pasarse una misión. La melodía que suena en los menús y los escenarios es muy agradable de escuchar.Los textos vienen en castellano (Donde se hace mas notorio en el modo Mistery) ya que en los menús todo es en ingles al igual que el idioma verbal que también lo sera (aunque hablen tan solo al finalizar una misión) es algo que se diferencia con Metal Gear Solid ya que este tuvo su doblaje totalmente al castellano.Aquí en extras quiero comentaros sobre dos cosas que me gustaron enormemente: la primera es que se puede llegar a hacer fotos a Mei Ling y a Naomi midiendo la cercanía de estas con la cámara al rango obtenido en el titulo original y la segunda tenemos la motivación para desbloquear a un personaje que no es ni más ni menos que Gray Fox ya no solo por poder controlar a esta fantástico personaje y ver sus habilidades en acción sino por la sensación de sentirnos un verdadero ninja, va acompañado de un modo.Modo Ninja: Dando un merecido descanso a Snake, en este modo somos Gray Fox el ninja que hace aparición en la isla de Shadow Mouses, blandiendo nuestra katana y abriéndonos paso a espadazos limpios debemos eliminar a todos los enemigos que nos ponen en el camino, el numero de misiones es mas corto pero en mi opinión mucho más divertido pues el entorno en donde nos movemos no sera una simulación, ya que este escenario estará algo mas detallado que las pantallas anteriores, infiltrándonos sin temor alguno tan ágil y silencioso como un ninja.Un videojuego hecho específicamente para aquellos jugadores que les gusta divertirse completando niveles. No nos servirá como algo complementario a la saga y mucho menos al juego original. Esta muy bien para practicar con las distintas armas cosa que no nos llevara mucho trabajo hacernos con ellas, lo único aparte de tener que poseer el juego principal es que puede ser algo repetitivo a lo largo de las misiones pero contamos con distintos modos y algunos que otro es de lo mas interesantes. A pesar de su poco impacto es un juego muy disfrutable y entretenido.Hasta aquí la reseña y el entrenamiento por ahora, espero como siempre que os haya gustado y me gustaría que comentarais vuestras experiencias con este juego para poder leeros, muchas gracias por acompañarme en esta lectura. Un saludo.