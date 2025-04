Memorias de un Gamer maduro // 2

Continuación de recuerdos y situaciones, viciadas y disfrutes... ¡todo desordenado!En el anterior capítulo estuve hablando de algunos recuerdos de mi infancia ligados a ciertas consolas como, así que no voy a ser empalagoso y pasaré a otras etapas, como por ejemplo cuando tuve la bruta y dura, que como bien sabrán algunos fue la competencia directa deaunque yo diría que es al revés ya queen EEUU) apareció en el mercado antes que la. Concretamente en 1988 vió la luz en japón, y fijaos qué año tan prematuro para una consola tan buena, viendo que laapareció allá por 1990 convirtiéndose en rivales.Podría comentar algo más como son lospara esta consola, sobretodo cuando ya estaba en guerra con, o la cantidad de cacharritos que sacópara acoplarle a este bicho, convirtiéndolo en un verdadero trasto que prometía mucho pero estaba realmente muy limitado tal como fueron ely el, dispositivos que sacóal mercado a modo ampliación de la misma, y que no triunfaron debido a su precio tan elevado y limitaciones burdas en el hardware, pero en realidad voy a contaros otra cosa.La Sega Mega Drive poseyó un enorme catálogo de juegos:Recuerdo que siendo un crío estaba de vacaciones con mi familia y nos encontrábamos visitando a una prima mía y su marido, que eran bastante jóvenes y él tenía unanuevecita, con su caja y todo. Mis recuerdos están un poco emborronados pero básicamente lo que pasó es que estuve jugando a la consola y me había enamorado, era increíble ver tal cantidad de colores, buena música y gráficos para un crío como yo, estaba maravillado porque me sentía igual que en los recreativos (por si alguien no lo sabe, antes había unos locales donde la gente iba a jugar a las máquinas arcade que costaban dinero y se llamaban recreativos, esto murió hace años).El marido de mi prima, por ser simpático me dijo algo de que me llevara la consola, que me la dejaba, pero cuando se enteró que en realidad vivía a más de 700 km de él, parece que reculó y con cara de preocupación me dijo que no me la llevara porque vivía muy lejos. Me sentí bastante desilusionado y seguí jugando como medio deprimido, entonces él se fue a trabajar y ahí yo ya lo tuve claro, cuando volviese no habría consola. En el momento de irnos yo empecé a recoger la consola rápidamente y a meterlo todo en su caja, y le dije a mi prima que no pasaba nada, que me la había dejado, así que cuando nos fuimos me llevé esa pedazo de caja con ese pedazo de bicho dentro, que a pesar de tener un sólo juego de naves (por lo visto le había desaparecido o lo había escondido por si acaso), a mí se me caía la baba literalmente deseando llegar a mi casa y montarla. Adelante, llamadme chorizo pero era sólo un crío y tenía la oportunidad de mi vida, además al cabo de varios años se la devolví intacta, con su caja y todo ;).La Sega Mega Drive, un verdadero bicho:En cuanto la tuve montada ya empecé a alquilar juegos en el videoclub al mismo modus operandi que hice con la, alquilaba para un día un sábado por la mañana y lo devolvía domingo tarde muy tarde para exprimirlo durante ese tiempo, pero sin duda los mejores títulos que recuerdo fueron con juegos que pude ir adquiriendo y que aún a día de hoy me ponen nostálgico, de verdad hubo un gran catálogo y muy buenos juegos en esta consola y que obviamente no faltan en mi colección de juegos y emuladores en mi pc, al cual le enchufo un mando usb tipo play y me pego las viciadas padre.Lo bueno de la, y creo que también pasaba con, es que los juegos americanos funcionaban sin problemas porque no tenía restricciones regionales, y hubo muchos títulos que los jugué en su versiónaunque lógicamente la mayoría fueron de la versión europea. La verdad es que no se ni por qué juego empezar, porque hago memoria y han pasado muchos, muchísimos títulos por mis manos, desde los primeros juegos que fui comprando a un amiguete de segunda mano porque se le había roto la consola, hasta los que fui intercambiando y así a lo largo de varios años llegué a tener bastantes juegos que acabé regalando al que le "hurté" la consola, para que veáis que no soy tan malo.Flashback (la imagen es de Sega CD pero eran calcados salvo por las cinemáticas):Sin duda uno de los mejores ha sido, que aunque estuviera en puro inglés (como la mayoría entonces), era un juego adelantado a su época porque incluía cinemáticas que además estaban muy bien logradas junto con unos movimientos muy fluidos del personaje al más puro estiloclásico, uno de los primeros juegos en tener gran cantidad de frames para el personaje. Ennos habían borrado la memoria en un mundo futurista y el objetivo era ir recorriendo los distintos lugares del juego en busca de respuestas, por eso se llamaba "". No tenía "continue" pero podías continuar tu partida gracias a códigos (password) que te iban dando, porque además el juego era muy largo y difícil, ya que mezclaba acción con tener que pensar "bueno y ahora dónde voy", y así te recorrías ese mundillo utilizando el metro y demás, de estación en estación con el handicap de que podías ir tanto para izquierda o derecha y buf, había veces que no paraba de dar vueltas intentando encontrar el siguiente paso en la historia o intentaba llegar a un sitio y no sabía por donde ir, pero aún así me lo pasé.Y qué decir del clásico, un juego bastante sencillito pero que gozaba de buen colorido, buena música y velocidad. Me encantaba la música de las fases de las ruinas de mármol, la encontraba muy relajante y bonita, pero no voy a ponerme romántico y continuaré con esos clasicazos como son, puntualizo el 2 porque el 1 no me gustó mucho ya que era muy sencillo y ese tipo de gráficos me recordaban en cierto modo a la, y ello he jugado en emulador y no tiene nada que ver al 2, el cual pude disfrutar en mi(o la del primo), y que resultó ser unallí donde los haya, que además había jugado en recreativa y es que era exactamente igual, y tenía unos gráficos y unas canciones realmente tremendas.Streets of rage 2, esta saga en EEUU se llamaba Bare Knuckle:Cómo no, en mi colección se encontrabaya sabéis el "coma", en el que podías elegir a todos los personajes del juego ya que en la versión de(sin la coma) el número de luchadores era mucho más reducido hasta la llegada de "" en ambas plataformas, y decir que el nivel de calidad enbajó muchísimo en esta nueva versión, había varios luchadores más pero las canciones eran muy ratas y los escenarios peores, imagino que debía ser por limitaciones de memoria o algo así, pero sin duda el 2 "coma" era el más bueno, y además igual que en la máquina recreativa o casi.Pero también pasaron por mis manos juegos de aventuras muy buenos, hubo uno en concreto que era de los últimos llamado "" que resultaba ser un juego divertidísimo y de una calidad excelente para mi gusto y para la época final de los 16 bit, muchos colores, muchas animaciones, muy buenas canciones... al personaje le cambiabas atributos cambiando de cabeza, ya que la usaba para engancharse a sitios, pegar a los npc y había bastantes cabezas con las que podías reventar a todo lo que se te cruzase por delante, desde una bomba a un martillo y muchas más, sin duda un juego genial. Y qué decir de "", realmente este tipo de juegos explotaban al máximo las consolas de 16 bit debido a su calidad y cantidad de frames, este en concreto parecía dibujos animados y estaba lleno de movimientos y cosas bastante graciosas junto a una jugabilidad excelente y grandes horas de entretenimiento.Earthworm Jim de Mega Drive:Pero eso no es todo, también tuve el "", uno de los primeros juegos basados en polígonos y que era un cartucho el doble de grande de lo normal, igual que los archiconocidos, solo que enera por un chip que incluía el cartucho para los gráficos que si bien no eran gran cosa, para ser unafuncionando elno se puede pedir más, sólo iban 3 circuitos y me los sabía de memoria. La lista de títulos es tan larga que no pararía de escribir,(aunque no fuera 3D exactamente sino más bien isométrico con los personajes prerenderizados y a mi me pareció un buen juego),, las demás entregas dey muchos más juegos que me es imposible de recordarlos todos, seguramente mirando la colección del emulador salgan a la luz más, pero no hace falta.En mi etapa final demi vecino ya tenía laque acababa de salir, y me bajaba a pegarme unas viciadas y unas risas tremendas con él, y ya no me parecía tan cañera la, incluso sentía que me quedaba atrás y me empezó a dar hasta bajón de moral, pero aun así la disfruté muchísimo.Dynamite Headdy de Mega Drive:No recuerdo exactamente cómo fue lo que viene ahora, pero ya existía esa oleada dey el tráfico de juegos piratas a tuti pleni, y en eso que un viejo amigo me quería enseñar unos juegos y como cuando éramos más pequeños, se vino a mi casa a dormir pero trayéndose la. En realidad no dormimos en dos o tres días, me enseñó el recientey me quedé impresionado porque me encantó, menudo pedazo de juego que exprimimos en unos días hasta el tercer CD, y eran cuatro todo el juego, pero algo salió mal y no podíamos avanzar, así que siguió enseñándome juegos tales como "", juegazo tipoy que nos enganchó por bastante tiempo, así como los mismísimos, que eran juegos realmente excelentes y que a día de hoy tengo en mi colección. Fue raro porque mi amigo después de días a destajo se fue a su casa y me dejó la consola para que siguiera viendo juegos, y cuando jugué alpensé "¿pero esto es posible?", es increíble el alarde tecnológico que hubo en pocos años y el gran salto que pegaron las consolas cuando se inició la etapa de los polígonos y las 3D, la verdad es que estuve unas semanas con la consola y apenas dormía, parecía un zombie de los del, devorando juegos por horas y horas, testeando, probando, disfrutando.Por el amor de todas las cosas, se me está cayendo la baba. Creo que voy a dejar el artículo por ahora y voy a pegarme una buena viciada, no se si conocéis los "", bastante buenos el 1 y el 2, aunque si tuviera que decidir cuál me gustó más sin duda fue el 1, la jugabilidad y el repertorio de armas y mejoras es realmente un deleite para melancólicos como yo, así que no voy a extender más este artículo por hoy y voy a echar un, antes de convertirme yo en un parásito para vosotros.Virtua racing de Mega Drive:Nos vemos en el siguiente capítulo de "".