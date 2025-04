Memorias de un Gamer maduro // 1

Primer capítulo de la serie "" por. Muchas noches me acuesto tranquilamente y de repente me desvelo. Es en esas noches cuando tiendo a reflexionar sobre los distintos aspectos de la vida, acompañado de grandes dosis de filosofía. Es en esas noches cuando recuerdo momentos de mi vida que pensaba que había olvidado, algunos buenos y otros no tan buenos, llevándome un recuerdo a otro dando saltos y que intento organizar en mi mente de una forma cronológica con la consecuencia de que nuevos recuerdos aparecen.Dicen que es cosa de la edad pero dudo que sea tan viejo, pues a mis 35 años recién cumplidos les acompaña una vida muy movida y llena de historias para contar, eso no es ser viejo en absoluto. Por supuesto muchos recuerdos de mi vida están rodeados de videojuegos, que si bien no es como lo viven las generaciones de ahora, agradezco enormemente haber podido recorrer ese sendero en la historia de los videojuegos, un sendero que va cogido de la mano de la evolución de éstos y de las propias consolas, y eso considero que es un gran tesoro para mis pensamientos, ya que a pesar de la melancolía y ver que el mundo que me rodea hoy no es el mismo que hace 20 o 25 años, considero que me he nutrido mucho de este aspecto tan cotidiano, pero que un día no era tan cotidiano.Aunque no pueda detallar las edades en mi memoria, si que recuerdo perfectamente cómo antes de tener mi primera consola intentaba por todos los medios acercarme a alguna, de algún amigo, familiar o vecino y la verdad es que lo conseguí distintas veces y gracias a ello pude sentir esas sensaciones que me recorrían el cuerpo al ver aquellas máquinas ante mis ojos, palpar los mandos y usarlos y disfrutar de lo que jugaba en pantalla como si fuera un sueño hecho realidad.En algunos de esos recuerdos está laque poseía un amigo de la infancia y cada fin de semana quedábamos en su casa para echar unas partidas, fantásticas debo añadir, entre las que se encuentra el famoso, un juego de acción y misticismo que se encargó de hacernos disfrutar por horas sin conseguir pasárnoslo por lo difícil que era, ya que no habían "continues" infinitos y teníamos que avanzar todo lo posible entre espadazos y hechizos, matando monstruos, esqueletos y demonios mientras intentábamos que no nos matasen, algo que no podíamos evitar ya que éramos críos de verdad y el juego realmente se nos presentaba difícil, por lo que al final cambíabamos normalmente a algo más sencillito como ele incluso elque venía en la memoria de la consola sin necesidad de cartucho.Lo que más me gustaba de laeran los gráficos tan coloridos que tenía, aunque la música en general solían ser muy básicas pero os aseguro que eso no nos importaba para nada, todo era genial, además lo que me llevé de recuerdo eran esas mañanas en las que acudía a casa de mi amigo con toda la ilusión y el ansia de jugar, las sensaciones que me llevé conmigo gracias a esaque mi amigo compartía conmigo y grandes momentos que nos sacaron sudores siendo críos, sudores provocados por los nervios y la dificultad de los juegos que cuando te mataban, tenías que empezar de nuevo otra vez. Pero no era el único con una, pues mi vecino de abajo tenía una también y con éste además caté también lacuando salió, y cada fin de semana alquilaba juegos y junto a su hermano nos pegábamos la viciada padre. Pero antes de saltar en el tiempo hay una cosa que nunca voy a olvidar y que sigo recordando con una sonrisa en la cara, fue mientras probábamos un juego que ni recuerdo cuál era, se que se lo habían dejado y me llamó para que lo viéramos juntos, así que bajé a su casa corriendo todo contento y enchufamos la consola, en pantalla aparecía el famoso "press start", que en laera el mismo botón 1, y todo lleno de ansia le dije -"corre pulsa start, pulsa start"- y el muy perro me mira y me dice -"¿Start, dónde start? Yo estar en mi casa."- Parece increíble pero esta parida nos mantuvo riéndonos un buen rato a carcajadas y hoy, tropecientos años después sigo recordándolo como si hubiera sido ayer y me sigue provocando que se me escape la sonrisa, menudo crack.Junto con este mismo vecino pude disfrutar de títulos decuando estaba en pleno apogeo, desde unhasta el, un juego que era de bailes y que nos dió muchas horas de diversión y sin dejar de la elGolden Axe de Master System:Pero cómo olvidar cuando convencí a mi padre para que me comprase una consola y acabé decantándome por la, que incluía un cartucho con tres juegos que eran. Cómo voy a olvidar esa sensación cuando sostuve la caja entre mis manos y me caía la baba literalmente mientras miraba la foto de la consola y las fotos de distintos títulos en el reverso de la caja, mientras leía ese texto "Nintendo entertainment System - El sistema que revoluciona los videojuegos", ¿que revoluciona los videojuegos? al que tenía revolucionado era a mí y a las hormonas que estaba empezando a generar mi cuerpecito en desarrollo, que si hubiera sido por mí hubiese salido corriendo con la caja disparado como una flecha hacia mi casa para enchufar la consola. Es que miraba la caja y sólo pensaba "fuuuu, y es mía, fuuuuu" y aunque luego no tuve la suerte de conseguir un gran catálogo de juegos propio, sí que me alquilé todos los juegos que había en el videoclub y me las ingeniaba para pagar lo mínimo que era un día, unas 200 pesetas de entonces, y alquilaba un juego un sábado por la mañana y lo devolvía el domingo por la tarde muy tarde, consiguiendo así tenerlo más o menos dos días hábiles en los que pegaba fuego a los cartuchos. Me encantó, un juego de los primeros tipo rpg que hoy en día es un clásico e incluso han hecho remakes y la verdad, es uno de mis favoritos en el emulador de mi pc, pero me dolió en el alma alquilar un juego pirata llamado, así es era unpara consolas de 8 bit y que no conseguí que funcionara en miporque tenía bloqueo de zona y sólo cogía juegos europeos, siendo los piratas chinos y funcionales en la, lapirata. Pero pude jugar en casa de un amigo que tenía lay la verdad es que a pesar de llevarme un pequeño chasco porque había muy pocos personajes y el juego era bastante malo, muy forzado (era pirata), pero no obstante era ely me gustaba aunque en lugar desonara un petardazo, simplemente porque era el juego de las recreativas en casa, aunque fuera un truño.Rygar de NES:Pero cuidado, que entre los juegos que tuve estaba, y es sin duda el mejor juego que tuve. Buenos gráficos, buena música, era increíble y muy difícil y largo pero me lo pasé varias veces. La verdad es que cada vez que jugaba a un juego bueno de lasiempre tenía una absurda frase en mi cabeza constantemente mientras jugaba: "ves cómo no es tan difícil hacer un buen juego" pensaba una y otra vez, imaginaos lo que disfrutaba jugar a esas maravillas que teníamos y que hoy en día obviamente un niño lo ve y dice "pero esto que eeees", pues en su momento era lo que había y más aún, de lo mejor que había.Un día cambié un juego con un amigo del colegio, él me dejó el de las T, que si bien no era perfecto, era una conversión de la máquina arcade muy bien lograda para ser una consola de 8 bit, y es un juego que disfruté tanto... era realmente bueno, casi igual que la arcade (o eso pensaba entonces) y me lo pasé muchas, muchísimas veces, no se trataba de pasarte los juegos, sino de jugarlos y disfrutarlos, hasta me convertí en un experto deljugando en mi, me gustaba empezar desde nivel 0 y al final me hacía constantemente líneas x4 y me las ingeniaba para hacerlas hasta que llegaba al nivel 9 y eso bajaba a la velocidad de la luz y tenía que ir en líneas de a uno si quería aguantar, y aguantaba mucho.Battletoads de NES:Hubo un juego que me resultó particularmente buenísimo en mi preciosa consola, se llamaba. No era extremadamente difícil, era bastante facilón y tenías "continues" infinitos, por lo que me lo pasé también tropecientas mil veces, y cada vez que lo jugaba lo disfrutaba, la acción, la música, los bosses... de verdad que ese juego es de los mejores que hicieron para la, y cada vez que jugaba era simplemente echar un ratito por la tarde, como el que se pone a ver una peli que le gusta pues igual, fantásticas tardes llenas de diversión si señor.Aquella consola terminó reventada literalmente, y si hubiera sabido que hoy sería un tesorito, no la habría descuartizado como hice. Todo venía porque los cartuchos cuando cogían polvo en las conexiones, pues no hacía buena conexión y a la consola le saltaba el protector de región, y la pantalla parpadeaba en verde constantemente mientras la consola se apagaba y encendía sin parar. Como muchos hice lo que inocentemente se me ocurrió que era soplar las conexiones, esto ahora se que estaba mal pero en aquel entonces qué iba a saber, pues soplaba y funcionaban, pero cuando ya tenías tiempo haciéndolo soplabas y probabas, volvías a soplar y probar y así te tirabas pero rato e incluso a veces no llegabas ni a hacer funcionar el juego, lo que era desesperante. Esto me empezó a pasar cuando empecé a alquilar juegos en el videoclub, imagino que esos cartuchos llevaban recorrido encima y además mucha caca acumulada que de algún modo me "infectó" la consola. Después de mucho tiempo así cogí un destornillador y me dije "esto tengo que arreglarlo", y desmonté la consola. Primero la carcasa y luego el interior, una tapa de metal y todo llevaba, pero eso sí los cables nunca los desconecté ya que iban soldados y eso podría ser la pifiada de mi vida, no obstante tuve la consola en su última etapa desmontada, con un circuito aquí y otro allí unidos por los cables, y funcionaba, no creo que hacer eso en una consola de hoy día pudiera dar ese resultado pero también, ¿para qué vas a desmontar una consola de hoy en día si las hacen que funcionan como la seda?Rollergames de NES:Nintendo y sus restricciones regionales... en la consola china, la, eso no pasaba, se tragaba todo lo que le metías y no parpadeaba ni tenías que soplar ni nada de eso, iba como la seda y además incluía la pistola y dos mandos con turbo y un cartucho de 168 juegos por la mitad de precio de lo que me costó lacon un triste mando y tres juegos. Pero una cosa que considero importante es que laofrecía menos resolución a nivel gráfico y sonoro, es decir era compatible completamente pero en realidad en pantalla había unas marcas extrañas que cubrían la pantalla, como si hubiese un filtro malo, y el sonido cambiaba mucho de una a otra, sonaba más malo, como a sonidos más básicos, algo que en el fondo hacía perder cierto toque de calidad pero que se compensaba conque iban los juegos piratas chinos que incluían ciento y la madre y cualquier juego deque introdujeses y sin necesidad de estar soplando. Qué barbaridad, hasta cartuchos de 6000 y pico juegos he visto, que como ya dije una vez, muchos se repetían y básicamente eran juegos viejos de, pero siempre estaba el, el, variosy ese tipo de juegos que hoy en día muy pocas personas querrían jugar.La famosa NASA, la NES china pirata que se tragaba todo:Continuaré otro día, donde arrojaré nuevas memorias.