Mejores Sets de world of warcraft (Mi opinión)

Hola!! Bienvenidos a unos de mis artículos más de, les traigo las mejores transfiguraciones o Sets del gran mundo de "", son muy utilizados en la mayoría de la expansiones (soy demasiado Fan de ""), ojala les guste el artículos y lo disfruten a la hora de leerlo, y se animen a jugar este gran juego no necesariamente el pago puede ser el pirata como les guste es casi lo mismo, sin más que decir comienzo el artículo.

Nota: si gustas saber más de “wow” ve a mi perfil y encontraras más temas sobre “wow” que debes saber antes de jugarlo ¿si gustas claro? , ¿Te animas de jugar? :)

-Bueno amigos aquí les traigo algunos “”, que sirve de transfiguración, bueno quizás algunos no sepan que es “”, traducido al español “conjuntos”, a que nos referimos a conjuntos, pues a un estilo de ropa completo, puede ser del mismo color un conjunto completo que combine con tu personaje, Por ejemplo: La ropa de un equipo de cualquier deporte usa un conjunto de ropa igual y del mismo color, a eso me refiero a Sets, sin más que decir comienzo con los “Sets” de ”wow” ojala les guste.. Este “” es mipor la razón que lo cree yo, por lo visto en el server que estoy nadie lo tiene,por los momentos hasta le puse su propio nombre me gustó mucho este “”, yo lo nombre: (), Un “” de cuero utilizado en un Pícaro (), conocido como los Ninjas del “”, este Set muy llamativo por su color rojos, negro y amarillo. Está muy genial este conjunto muy bonito para un pícaro tanto por sus armas que poseen las llamas y poder del fénix. Mi favorito sin duda.. Este “” es unos de mi favoritos, para la clase “” conocido como Caballeros de la Muerte, conocido como: “”, hay de mucho otros colores diferentes como rojo pero el que más me gusta es este yo lo conozco como, Este set es unos de los primero de los DK, me gusta mucho su color azul llamativo muy brillantes además del encantamiento que tiene la espada que el da un tono azul que hace que combine más con el conjunto, recomendado este set para los DK elfos de sangre o humano, se les ve genial a esta clase.

3. Este set está muy bonito y se les ve bien a la clase Guerrero en “wow”, es conocido como: “Colossal Dragonplate Battlegear”, tiene su versión color azul y amarillo está muy genial este set, le queda muy bien este conjunto a los 2 géneros tanto masculino como femenino, me gusta este conjunto por su color rojo tipo lava alrededor de toda ropa además las ropa tienen apariencia del gran Boss o elite que da este conjunto por sus garras en las hombreras y su casco demoníaco con cachos, le da una increíble apariencia al personaje.







4. Este set muy bonito para la clase sacerdote sanadores, yo llamaría este set el Ángel Guardián, porque el set representa a un Ángel que sanara todo a su camino, tiene muy bonita apariencia por sus alas de la hombreras y la capucha que oculta su identidad, mas su color blanco y dorado que representa “Luz y riqueza”, le queda muy bien al género femenino a veces le sale un aro del ángel de este set que se le ve muy genial.





5. Este set me gusta mucho creo que es unos de los primeros de los Cazadores de demonio no lo tengo claro pero le queda muy genial, no sé cómo se llama este set o si es un conjunto creado pero es unos de mi favoritos y unas de mis razas favoritas, Este conjunto demoníaco con su color negro de maldad pura, y marcas verdes de las espadas y de la raza pura maldad vil, sin duda le queda grandioso este set a los cazadores de demonio raza muy reciente por cierto no tiene mucho tiempo en wow.







