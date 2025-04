Mejores plataformas de juegos PC

En este articulo veremos las mejores plataformas de juegos en PC. Todo eso en mi conocimiento y experiencia en estas.

Primero, vamos a aclarar, ¿que es una plataforma de juegos?

Una plataforma de juegos es una aplicación o pagina web donde se pueden comprar juegos con exclusividad en esa plataforma o con algunos descuentos extras. Básicamente, son plataformas como Steam.A continuación, veremos algunasCABE ACLARAR QUE NO ESTÁN ORDENAS DE CUAL ES MEJOR O PEORVamos a comenzar con la mas conocida en la industria, Steam.Esta fue creada en 2002 por Valve, creadores de Half Life, CS, entre otros. Esta cuenta con prácticamente todos los juegos lanzados en PC, pero obviamente, no lo están todos. Es la mas famosa de todas, y no solo por los juegos lanzados aquí, si no que también por las diferentes rebajas que se hacen durante todo el año. Ahora, todas las semanas, una empresa rebaja sus juegos y aveces, son buenos.Un gran punto a favor, es el soporte de la Workshop que permite hacer mods para juegos y compartirlos con la comunidad.Pero no todo es color de rosas, al ser una gran empresa y donde mucha gente gasta mucho dinero en juegos, hay muchos riesgos de ser hackeado. Y esto lo puedo decir desde mi parte ya que fui hackeado y perdí mi cuenta por unos días, hasta que el gran soporte que tienen me logro devolver la cuenta y protegerla al máximo.Pagina: https://store.steampowered.com/?l=latam GOG es la plataforma creada en 2008 por CD Project, los responsables de The Witcher y el futuro juego Cyberpunk 2077. Esta fue creada para volver a colocar en el mercado a los juegos históricos que por culpa de las nuevas actualizaciones fueron quedando atrás.Algo bueno, es que TODOS pero absolutamente TODOS los juegos, se venden sen DRM.Pero, esto es algo malo para la empresa, ya que es mas fácil piratear los juegos, pero la verdad que los creadores se ven muy contentos con el resultado.Pagina: https://www.gog.com/ ITCH.IO es una plataforma donde se publican juegos Indies y de desarrollo propio, es decir, desarrolladores independientes. Los juegos son libres de DRM, pero no son muy piratebales. Hay una gran cantidad de juegos gratis como pagos.Tiene una aplicacion de escritorio, pero es una simple extencion de la pagina del navegador.No tengo mucho mas que decir de esta plataforma.Pagina: https://itch.io/







Windows Store es la plataforma/tienda mas completa del mercado sin ninguna duda. Tiene practicamente todos los juegos del mundo, incluyendo los exclusivos de Windows como la saga de Forza. No suele haber muchos descuentos y promociones, pero a veces hacen algunos, como también agregar juegos gratuitos.Esta no solo funciona en PC, si no que también en Xbox.Pagina: https://www.microsoft.com/es-ar/store/games/windows







Epic Games es una plataforma que solo publica juegos creados con su motor gráfico, Unreal Engine. A pesar de esto, tiene muy buenos juegos, tanto pagos como gratuitos. Un claro ejemplo es Fortnite, pero también esta la saga de Metro, entre otros.Si bien la plataforma no funciona muy bien, es muy conocida y usada por los juegos lanzados en ella.Lo bueno de Epic Games es que no solo ofrece juegos, también el motor gráfico Unreal Engine totalmente gratuito, por si quieres introducirte en el mundo del desarrollo de videojuegos.Pagina: https://www.epicgames.com/store/es-ES/







Esta es la plataforma creada por EA y donde se lanzan, obviamente, sus juegos. Tiene mas de 50 millones de usuarios registrados y podemos encontrar algunos juegos muy famosos como FIFA, The Sims, Battlefield, entre muchos otros mas.Es una de las mejores desarrolladas y es la competencia directa de Steam, pero solo publicando, por ahora, solo juegos de EA.Pagina: https://www.origin.com/mex/en-us/store



UPlay es la plataforma de Ubisfot y, al igual que Origin, solo se publican los juegos de Ubisoft, algunos juegos son Assasins Creed, Far Cry, entre otros.Para jugar online se hace a través de los servidores de UPlay y suelen fallar mucho, por eso se le critica tanto también.Pagina: https://uplay.ubisoft.com/ Esta ofrece una gran variedad de juegos para comprar y descargarlo para Steam o demás plataformas. Esta se puede considerar una tienda.El dinero generado en esta pagina es destinado a los desarrolladores, creadores de la pagina y a algunas asociaciones de ayuda civil como Cruz Azul.Si quieres comprar aquí, te recomendamos meterte cada semana, ya que hay miles y miles de ofertas.Pagina: https://www.humblebundle.com/ Esta es la plataforma de Blizzard. Algunos juegos que encontramos aquí son Starcraft, Diablo, Overwatch y otro mas.Pero no solo se distribuyen sus juegos. Hicieron un acuerdo con Activision para distribuir Destiny 2 y COD Black Ops 4.No suelen hacer ofertas, pero no se descartan. Puedes descargar los juegos gratuitos que ofrecen.Pagina: https://www.blizzard.com/es-es/?ref=battle.net Es la plataforma, como lo dice su nombre, de Bethesda y podemos comprar y encontrar algunos juegos como The Elder Scrolls, Fallout, entre otros.Como los demas de las empresas, no sulene hacer muchos descuentos, pero ahi siempre tendras bien actualizado tu juego.Pagina: https://bethesda.net/game/bethesda-launcher



Bueno, aquí dejare este articulo extendido. Espero que les haya gustado el contenido.Tengo aun mas plataformas, si este articulo es aceptado y les gusta, no tendría problema en hacer otro.Saludos!