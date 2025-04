MEJORES JUEGO FREE DE STEAM (PARTE 2)

Razón de reenvió: He mandado el artículo de nuevo por la razón que me han rechazado el artículo injustamente los usuarios, en el cual tendré que aclarar esas opiniones. Primero vi que me decían que el articulo le falta profundidad en el juego de CSGO en el cual me parece algo bastante obvio, no es un artículo de solo CSGO, si no también de otros juego, es una lista o top no una reseña, además si mi artículo lo hago muy extenso y se pasa del límite de caracteres que creo que es de 8k o 9k no podre enviar mi artículo, por favor no sean tan exigentes y valoren mi esfuerzo que me costó un montón en hacerlo, sé que tengo muchos articulo pero cada que hago me cuesta mucho redactar y estructurarlo, lleva su tiempo y esfuerzo. Espero comprendan mi situación y sin más nada que aclarar que disfruten el articulo mis panas. Si van a comentar que sea sobre el tema y no los errores, lo errores a cualquiera le pasa y se pueden mejorar.

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez hablando de los “Mejores juego free de steam 2da parte”, como ven amigos me he animado un montón hacer este tipo de artículo de top o lista para traérselos a ustedes y se animen a jugar estos juegazos. Sin más que decir que comience Top o lista, que lo disfruten.

Parte 1: https://gamehag.com/es/articulos/mejores-juegos-free-de-steam

Primeramente antes de comenzar este grandioso Top quiero pedirles ante todo respeto a cada juego que ponga del top y que tengan en cuenta que cada juego que ponga del top lo considero mis favoritos y para mí son los mejores que he visto de steam a pesar de ser gratis, bueno ya aclarando esto espero les guste el top y que comience el primero de la lista que fue el que considero un juegazo y el mejor del top.

CS:GO:

El mejor juego shooter free to play que encontraran en steam siendo también uno de los más jugados, con alrededor de más de 100.000 jugadores al día y quizás hasta más, es un juego que se estrenó para PC el 21 de agosto del 2012 y para otras consolas como la PS3, Xbox 360 y logro estrenarse hasta para una de la consolas de última generación en el cual es la Xbox One algo fascinante. Cs:Go o llamado también como Counter Strike: Global Offensive siendo un juego del genero acción shooter en primera persona y basado en sus anteriores entregas como el counter strike 1.6 de ejemplo, en el cual lo verán muy parecido pero solo que este juego posee unos gráficos sorprendentes y con otros mapas, y modos de juegos distintos. Sin embargo este juego se juega solamente Online ya que enfrentaras a otros jugadores de otros lugares del mundo.





Por otro lado este juego se basa en donde tú elegirás el bando a seguir en una partida, si terroristas o policías, y después seleccionar el personaje de ese bando lo siguiente seria arrasar o matar al bando contrario hasta solo quedar 1 bando con vida y así ganando la primera ronda, son varias ronda en el cual se ira acumulando puntos a cada bando dependiendo su victorias o derrotas, sin embargo notaremos también que a cada jugador se le ira sumando las Kills que haga en la partida y se le dará un puesto a ese jugador en una especie de panel que mostrara el juego al terminar la partida y se decidirá qué equipo gano gracias a las victorias de la rondas. Actualmente el juego posee varios modos juegos en sus respectivos mapas en los cuales son: PVP, rescata a los rehenes, desactiva la bomba, el modo battle royale y creo que encontraras otros más, Ademas en estos modos de juegos podras usar una gran variedad de armas tanto de alta como de corta distancia, como fusiles, ametralladoras, escopetas, explosivas, etc. Un juegazo muy completa y recomendado para todos mis panas.





Tráiler:



Paladins:

Un juego muy conocido por su gran fama a pesar de parecerse mucho al juego de blizzard llamado Overwatch, aunque sea parecido puede que sea hasta mejor por su gran contenido interesante del juego, este juegazo podemos encontrarlo en la plataforma steam totalmente gratis para Pc y para consolas de última generación como la PS4 y la Xbox One. Palandins es un juego donde nos ofrece una gran experiencia en el género acción, shooter y multijugador online, en el cual deberemos escoger entre varios campeones que posee habilidades distintas a la hora de la batalla, y claro poseen sus respectivas armas, ahí campeones atacan de adistancia lejana o cercana, o de cuerpo a cuerpo todo depende del campeón que elijas mi pana, además de contener una habilidades sorprendentes, algunos de estos campeones causan un montón de daño, otro que aguantan un montón que son una clase de tanque u otros que son curanderos que ayudan a sus aliados curarse para que no mueran en la partida y ayuden a cumplir el objetivo del modo de juego. En el juego encontraras varios modos de juegos, pero el que más destaca en el juego es el modo “Asedio”, en el cual deberá tu equipo capturar por más tiempo en centro del mapa y aguantar ahí hasta que salga una “carga explosiva” que deben de empujar a la base enemiga y así ganar la partida. Un juego que recomiendo un montón mis panas de verdad qué más quieren un overwatch gratis jaja. Se estrenó el año 2015.







Tráiler:



Kurtzpel:

Ojo amigos que les traigo un juegazo nuevecito y gratuito, además lo podes encontrar en steam fácilmente, el juego se estrenó en abril de este mismo año recién salido del horno y el juego sale a lo grande, últimamente ha sido uno de los mejores juego del genero MMORPG de steam gracias a su dinámica de juego y claro por su nivel grafico que se nota que está muy increíble, bueno ya me callo y hablo del juego y como va del todo bien. Kurtzpel es un juego del genero MMORPG online al estilo anime, en el cual deberemos de crear nuestro personaje tanto su género femenino como masculino y personalizarlo como nosotros queramos (El juego es muy kawaii), al finalizar la creación del personaje comenzara nuestra gran aventura en este juegazo donde encontraras un mundo bastante grande y podrás realizar variedad de misiones, mientras avances conocerás su historia muy motivadora y bastante interesante, por otro lado deberás pelear con variedad de creaturas en este mundo tanto creaturas muy sencillas de derrotar o creaturas súper fuertes que te costaran un montón en matarlos, son conocidas como los boss. Supongo que el juego podrás realizar “mazmorras” con tus amigos u otros jugadores y también contendrá PVP donde demostraras quien manda en el campo de batalla, además de todo lo ya dicho el juego nos ofrece tiendas donde podremos mejorar al personaje o mejorar nuestra clase elegida al principio del juego, ítems que nos beneficiaran en el juego como curas y cosas así, lo típico de un MMORPG. Recomendado aunque se necesita una buena Pc para jugarlo.

PD: Me encanta la animación de este juego, veras como se les mueve las Opais a la personajes femeninas jaja, una completa locura este juegazo. (Solo los otakus sabrán que es opais :v).





Tráiler:



Tera:

Se puede decir que Tera es unos de los mejores juegos MMORPG que contiene steam y también del mundo, ya que es bastante conocido (quien rayos no conoce este juego), este juego tiene una dinámica parecida a la de wow pero claro tiene sus cositas que lo hace un juego totalmente original (Okno pt@ copia de wow, jaja no mentira es broma, un poco de humor no hace daño, es más les dejare un video de 1min de rubius de este juego :v). Tera es un juego donde tendrás una experiencia fascinante y podrás aventurar todo sus entornos, pero ante todo deberás crearte tu personaje con su respectiva clases elegible y por supuesto su género, el que más guste mi pana, después comienza una gran aventura donde realizaras variedad de misiones tanto matando animales, matando monstruos, recogiendo objetos, entre otras cosas algo interesantes, por otro lado mientras más pases de nivel te iras consiguiendo mejor equipamiento para tu clase o personaje y volverte así más fuerte, cuando llegues a nivel máximo podrás hacer mucho PVE y PVP con tus amigos, y seguirte armando hasta la madre. Típico de este tipo de juegos que se puede decir jaja.





Tráiler:



Para concluir esta grandiosa lista me gustaría recomendarle todos estos juegos ya que valen la pena jugarlos cada uno de estos, además algunos de estos no piden muchos requisitos y son muy bueno, aunque otros si piden pero igual son buenos y gratis que más quieres mi pana, bueno sin más que decir del tema espero les haya gustado el articulo y lo disfrutaran, recuerden dejar su opinión acerca de mi artículo y sin más que decir me despido y les mando un abrazo.