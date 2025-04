Megaman Star Force - Un Rpg Memorable

Buenos días a todos, últimamente me ataco un poco la nostalgia y decidí volver a jugar uno de los juegos que más me entretuvo en su tiempo, me refiero a Megaman StarForce: Pegasus.

La franquicia de Megaman no es de mis favoritas pero sin duda, este juego en concreto, me encanto, por que salía de lo que hasta el momento conocía como un “Megaman” y de esto quiero hablarles en este Artículo.

El mismo estará organizado en: Introducción, Historia (Personajes), Mecánicas y Jugabilidad (Bosses, Niveles), Puntos Positivos, Puntos Negativos, Opinión y Cierre.

Introducción:

La mejor forma de empezar este artículo es, diciendo que este juego no tiene nada que ver con los juegos Clásicos de Megaman, pero no por ello es peor, digamos que está dirigido hacia otro tipo de público (Y me incluyo entre ellos).

El juego esta para Ds por lo que hay un uso en la pantalla táctil y a pesar de que hay 3 versiones del mismo (Pegasus, Leo, Dragon) no tienen grandes diferencias (Sin embargo, pueden jugar cualquiera de las 3, que la historia será la misma ^^).

Pasare a hablar de la historia luego de indicar que nuestro protagonista puede ser renombrado (Por lo cual se llamara Tzury Stelar, No alcanzaba Tzuricu T-T) y mostrarles tanto el menú, como el diseño del juego en rasgos menores, en lo personal me pareció bastante agradable a la vista en su día.





Historia:

Para empezar, nos presentan un mundo futurista en el que todo es manejado a través de “Ondas”, Algo extraño de explicar pero para resumir, mediante las ondas pueden hacer todo tipo de cosas, desde comidas, trabajos pesados, mensajes, etc. Sin embargo, lo destacable de aquí es la historia de nuestro protagonista, el cual sufre depresión por la pérdida de su padre, el cual se encontraba en una estación espacial luego de intentar contactar con Aliens. Debido a esto, se crea un temor a crear relaciones de amistad y dejo de ir a su Colegio. (Un poco loco, pero, la verdad es que entretiene bastante).

Luego de presentárnoslo, nos encontramos casi que instantáneamente a un Alíen llamado Omega-Xis, con el cual podremos fusionarnos para ser “Megaman” (A partir de ese punto, empezaran a complicarse las cosas al enterarnos que más Aliens vendrán a la tierra a intentar destruirla, por lo que, las personas que nos rodean se verán involucradas de más de una manera).







Si bien es interesante, la historia rodea el misterio de que es lo que paso con el padre del protagonista luego del ataque a su estación espacial, por lo que, es algo a tener en cuenta dentro del juego.

Personajes:

Al ser un juego RPG, diría que Action-RPG, en cierto aspecto. La historia es de lo más destacable y esto incluye, como no, a los personajes de la misma. Sin embargo, no me parare a explicar cada uno de ellos ya que, es algo que me gustaría que descubrieran ustedes mismos, pero si diré que, todos y cada uno de ellos suelen tener un momento importante dentro del juego y suelen relacionarse entre sí, más de lo que uno pensaría (Además de mostrarnos sus personalidades para tenerlos más en cuenta y que no se nos presenten como simples NPC, les agarras cariño al fin y al cabo).







Sin embargo, también traen algo importante a la trama y se trata de las “Bandas hermano”, en forma resumida, es cuando tratas a alguien como tu Mejor Amigo, y se unen a través de los Transadores que tienen en la muñeca (Donde encontramos el menú).

Si bien esto puede parecer super bonito y tierno, la realidad es que tienen sus beneficios, al ser hermano de un personaje, aumentaran tus puntos de vida y se te dará una habilidad especial, dependiendo del personaje, Además de añadir una carta especial con la cual de forma aleatoria se seleccionara una de sus cartas favoritas y las podrás utilizar en tu combate (Quieras que no, ayuda bastante).







(Censure las imágenes para no ocasionar ningún spoiler al respecto, pero mostré las habilidad y las cartas favoritas de ese hermano en concreto para que lo vean mejor).

Mecánicas y Jugabilidad:

Una vez llegados a este punto, puedo decir que, quizás esto sea lo más relevante ahora, porque podrás descubrir si este es tu tipo de juego o no lo es para nada, ya que si no te gusta el gameplay, te resultara bastante pesado el juego. Por lo que iré explicando poco a poco lo que nos trae este Megaman.

Para empezar, nos encontramos en un mundo “relativamente abierto”, digo esto más que nada porque los escenarios son bastante pequeños pero podemos movernos por el lugar, sin seguir un patrón en concreto, y las batallas serán Aleatorias, una vez que nos encontremos en el mundo Onda al ser Megaman.

Estas batallas nos mandaran a un escenario con ciertos números de casillas por las cuales, solo podremos movernos de Derecha a izquierda o viceversa (Esto para esquivar ataques enemigos o apuntar nuestras armas a ellos).







Puede ser un poco extraño al verlo pero no es nada complicado de entender, a lo largo del juego podemos ir consiguiendo distintas “Cartas” que a efectos prácticos, son Ataques. Al seleccionar una carta que muestre una Espada, puedes acercarte al enemigo y asestarle un golpe con la misma, Por poner un ejemplo. Pero de aquí hay variedad y las puedes conseguir ya sea comprándola a algunos NPC o derrotando enemigos, teniendo una probabilidad de que nos suelte una carta relacionada con el mismo.

El puntaje que tenga esta carta será el daño que provoque al enemigo y la vida del mismo, se encontrara justo sobre él.

Bosses:

Las peleas con los Bosses son parecidas, a estos los iremos encontrando siguiendo la historia, como es de esperar, en la que se involucraran nuestras relaciones.







Nos advertirán de la pelea con un panel Calavera, por lo que, sería el momento idóneo para guardar la partida por si algo sale mal.

Con respecto a la pelea, el Boss tendrá una variedad de ataques más alta que las de los enemigos normales, además de tener más vida. Pero luego de derrotarlo, lo podremos encontrar de manera aleatoria por la zona en la que nos lo encontramos, darnos una carta relacionada con el mismo y como es de esperar, que sea bastante más especial que las otras.





Niveles:

El sistema de niveles es otro punto a destacar, la realidad es que no hay puntos de experiencia en este juego, por lo que, solo ganaras dinero/cartas al vencer enemigos. Pero entonces ¿Cómo se sube de nivel?

Pues verán, el sistema de niveles va ligado a la vida del personaje y estas se pueden elevar con objetos que puedes encontrar repartidos por el escenario o comprándolos directamente. Los objetos se muestran como una especie de cristales a los cuales solo abres presionando A.







La forma más satisfactoria es conseguirlos con objetos sin embargo, es algo raro de conseguir, si estas en el punto de la historia en la cual luchas con bosses, te recomiendo buscar por la zona porque es donde generalmente podrías encontrarlo. De otro modo, la única solución posible seria comprarlo pero ten en cuenta una cosa, mientras más compres, más caro te saldrá con ese vendedor en concreto subir tus puntos de vida.





Puntos Positivos:

Llegamos a mi sección favorita, en este caso daré unos cuantos puntos a destacar del juego:

El juego nos brinda una historia bastante interesante y nos aleja de la formula clásica en la que lo esencial eran los niveles y su dificultad.

Si bien los combates son muy diferentes a los que pueden estar acostumbrados, te suelen llevar de la mano y los hace muy intuitivos, además de lograr grandes combos si sabes jugar correctamente.

La gran variedad de cartas, a pesar de que hay bastantes que suben de nivel y por lo tanto potencia, hay muchísimas que puedes conseguir y brindan una sensación increíble en los combates.

Puntos Negativos:

Sin embargo, no puedo hablar solo de lo positivo, también hay rasgos que dejaron mucho que desear.

Al ser batallas aleatorias, te las encuentras a cada rato y entorpecen la historia, la única forma de que no te aparezcan a menudo es con un objeto bastante caro y difícil de conseguir, por lo que no merece la pena.

Luego de finalizar el juego, no hay mucho más, te regresan al punto anterior de vencer al Boss Final, por lo que no hay muchos extras después de eso (Sin embargo, hay una segunda y tercera entrega, por si tienes ganas de más).

Los diálogos no están muy bien hechos y se hacen un poco complicados de seguir, la letra es bastante grande y en muchos casos las intentan acortar hasta tal punto que no entiendes lo que quieren decir.

Opinión y Cierre:

Este juego fue uno de los que más disfrute y a día de hoy, sigue siendo disfrutable por lo que lo recomiendo, pero quizás no deban verlo como un juego de Megaman, si no como un Rpg que te quiere mostrar una entretenida historia (Ya que por el modo de juego no es para todo el público).

Finalizando el artículo, espero que les haya gustado, que pasen un muy lindo día y que jueguen Mucho.

Se despide Tzuricu ^^