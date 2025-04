Max Payne, una saga de culto

Hola comunidad de Gamehag, ahora les traigo un artículo de una saga de culto que es Max Payne, una saga bastante exitosa, que fue de los pilares junto con GTA que llevaron a Rockstar a la cima de donde aún no baja. Max Payne sin lugar a duda es un juego infaltable en las bibliotecas de muchos, y más de los que se iniciaron con la primera entrega. La saga llego a ser tan exitosa que hasta una película tuvo, que aunque no pudo igual en éxito al juego.

Max Payne nace en los estudios de Rockstar en 2001, con un bajo presupuesto, por lo cual las caras de los personajes eran la de los mismos programadores, por ello es que se ve un cambio tan radical en la cara de max payne en las secuelas. El éxito de la saga no es al azar ya que más allá de los aspectos técnicos, jugabilidad e historia que dicho sea de paso son excelentes, el juego se cimienta sobre el género de novelas y películas de detectives, que siempre ha sido un género muy vendido y popular. Ademas su estilo en tercera persona estaba muy bien logrado, era fluido como ninguno.

La historia.

Max payne comienza con el asesinato de la familia del detective, lo cual sucede en su casa donde entra matones de la corporación aesir para asesinar a max ya que estaba detrás de un caso de drogas muy polémico, pero se topan con su esposa y bebe, y terminan muertos antes que max llegara, así es como comienza una vida de tormentos para max payne donde no descansara hasta hacer justicia con sus propias manos, topándose con verdades y conspiraciones que llegan a lo más alto de la justicia, lo que nos llevara a abrirnos paso entre cientos de matones hasta conseguir la verdad y la ansiada venganza.









En max payne 2, nos encontramos de nuevo con max, pero esta vez mentalmente destruido, tratando de ahogar sus tormentos y culpa en alcohol y fármacos, que se topa con un grupo de mafiosos, que al final terminaron siendo una gran organización criminal que tendremos que perseguir hasta llegar a su líder, pero esta vez nos encontramos con mona, que nos ayudara a llegar al líder de la banda, y también conseguir su venganza personal.









Max payne 3, comienza con un ya más viejo max payne, aun atormentado por su pasado, ahora ya no es policía sino que guarda espaldas profesional, lo que nos llevara a trabajar en Brasil, en donde nos toparemos con un grupo para militar que secuestra a la hija de nuestro cliente, y debemos luchar por la selva amazónica, y por favelas, para poder primero conseguir el rescate, y luego hacer justicia, sin saber que el final las cosas no eran como parecían.









Innovaciones.

Lo que hizo grande a esta franquicia no fue solo su buen guion, sino que las muchas innovaciones que traía el juego, primero tenemos el modo cámara lenta o modo matrix para algunos, el cual nos permitía hacer el tiempo más lento y poder apuntar y matar con mayor precisión, esto actualmente no parece mucho pero en esos años era alucinante. Otro punto a favor del juego fue la manera de contar la historia, que en todos las entregas tenemos escenas jugables dentro de la mente de max, dándole un toque más thriller al juego. Max payne hasta su última entrega mantuvo un punto importante que fue el poder portar muchas armas, algo no común en aquel entonces. Finalmente tenemos un punto que no podemos dejar atrás que era la manera en que la primera entrega hacia transición entre etapas, en vez de usar cinemáticas, usaba una novela gráfica con voces para conectar la escena.







La caída de max payne.

La franquicia después de la primera entrega se volvió un fenómeno, lo que llevo a apresurar la entrega de la segunda parte, pero esta no pudo alcanzar el nivel de critica que la primera entrega, y cuando salió la película protagonizada por mark whelberg, la franquicia no hizo más que caer, cosa que la mantuvo congelada por años hasta la salida de max payne 3 que levanto un poco la franquicia pero no lo suficiente para poder dar paso a una entrega más (o por lo menos en el corto plazo), pese a todo la franquicia mantiene fans acérrimos que han creado varios cortos, aún esperan una entrega como la primera.







Para finalizar no podía dejar de lado un juego como max payne, pese a las críticas vale la pena jugarlo, ya que hasta el día de hoy mantiene un toque fresco, y no deja de entretener. Bueno comunidad eso ha sido el artículo de la saga de max payne, ojala les guste, tanto como a mí me gusta el juego, de ante mano gracias por los comentarios y críticas, y nos leemos la próxima.