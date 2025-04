Max Payne 2: La caida Max Payne

Hola amigos y amigas de Gamehag, ha pasado un tiempo desde que escribir sobre Max Payne 1 y dije que les traería la segunda entrega así que ya se los he traído, es un juego viejo pero muy bueno en historia, jugabilidad y gráficos.



Si quieren ver mi articulo sobre Max Payne 1 les dejare el enlace para que lo vean:



https://gamehag.com/es/articulos/max-payne-11

La historia sigue siendo igual de buena, pero no tan trágico como la muerte de su familia en Max Payne 1, en esta segunda entrega volveremos ser Max Payne, después de que Max resolvió su caso (el asesinato de su familia y la droga valkyr) como agente de la DEA, unos años después renuncia a ese puesto volviendo al cuerpo de policía a perseguir criminales en las calles, cuando Max le dan un caso y va revisar esa zona se consigue con una extraña mujer (Mona Sax) también aparece en Max Payne 1 en pocas ocasiones, en esta entrega nos pide ayuda, ya que la están buscando para matarla.Mientras avanzamos en la historia descubrimos que nuestro caso aun no estaba resuelto, Vladimir Lem (un criminal que nos ayuda y nosotros a el en el primer y segundo juego) nos traiciona y nos dice que Alfred Woden fue quien envió los archivos del proyecto Valhalla al fiscal haciendo pagar a la esposa e hija de Max.Cuando Vladimir le dispara a Mona, Max va en busca de Vlad para matarlo, después de que Max mata a Vladimir, Max va en busca de Mona, Mona muere en el suelo aun con vida después de unas palabras.En el Max Payne 1 como en el 2 existe un final secreto, que se desbloquea pasando el juego en la dificultad mas alta, en este final secreto Mona sobrevive al disparo de Vlad, asi Mona y Max son felices de estar juntos, el final secreto en verdad es el verdadero final.En la jugabilidad ha mejorado bastante en cuento a su primera entrega, en esta entrega es mas realista al momento de lanzarnos hacia delante a los lados o hacia atrás y al caer podemos mantenernos tirados en el suelo y seguir disparando hasta dejar de apuntar.También aparecen unas cuantas armas mas para jugar, las armas arrojadizas como las granadas y cócteles no son necesarias seleccionarlas para lanzarlas, en esta entrega se lanza con un botón y no como en su primera entrega que teníamos que cambiar de arma para poder usar la granada, en esta entrega al usar el bullet time podemos usar una habilidad para matar y recargar mas rápido mientras todo va a cámara lenta.Y en esta entrega también podemos jugar con Mona Sax como personaje secundario, solo podemos jugar con ella en ciertas misiones sobretodo ayudando a Max desde lejos con un rifle (Dragunov) también mataremos enemigos mientras avanzamos.En cuanto a los gráficos a mejorado muchísimo, ya que su primera entrega fue un juego de bajo presupuesto en la primera entrega tuvieron que usar la cara del escritor del juego (Sam Lake) para el rostro de Max Payne y las caras de los programadores para los rostros de los malos, en detalles del juego se ve bastante mejor y la cara de Max Payne no se parece a la del escritor, en esta entrega tuvieron mas presupuesto para desarrollar este gran juego, aparte que la novela gráfica también se ve mejor y mejor desarrollada.La banda sonora de esta segunda entrega también es muy buena comparada con la primera entrega, pero como siempre me encanta el tema principal del juego este tema tan increíble, es casi parecido al tema del primer juego, pero le cambian algunos sonidos, pero sigue siendo demasiado buena, aquí se los dejo por si lo quieren oír.No se cuantos secretos habrán en este juego, pero yo he descubierto algunos así que se los mostrare.Después de la muerte de la esposa e hija de Max no sabemos que fue lo que paso con ellas en la primera entrega, así que al comenzar el juego en el apartamento de Max, si nos ponemos a ver, detrás de un mueble hay una foto pequeña de el con su esposa e hija y una foto mas grande en donde fueron enterradas.En la primera entrega también sucedía esto, a Max lo habían drogado mientras unas voces les decían cosas y una de esas voces le dice a Max que esta dentro un videojuego y Max preguntándose si realmente estaba en un videojuego, en esta entrega no es muy notable el secreto, en la historia cuando nos disparan estamos en un sueño, mientras avanzamos por la comisaria en el sueño nos ponemos a investigar, podemos ver un soporte con una nota que dice. WAKE UP YOU ARE IN A COMPUTER GAME: Despierta estas en un juego de computadora pero esta vez Max no dice nada.En el juego podemos interactuar con algunos objetos entre ellos TV, podemos ver un programa llamado Dick justice en este programa habla un narrador sobre el personaje del programa, mientras el narrador habla del personaje especifica exactamente todo lo que le paso a Max, la muerte de su esposa e hija, un caso sobre drogas y la venganza.Hay mas secretos pero no se cuales son, ahora voy con algunas de mis frases favoritas de Max Payne 2.No hay analgésicos que puedan aliviar este dolor.Con cada disparo, mi caso se complicaba aun mas.Me sentí viejo y cansado, que no me reconocí en el espejo.Mi muerte tenia ventajas injustas: Munición infinita.La pistola parecía haberse fundido con mi mano.Si quieren saber mas del juego, pues vallan a comprarlo o búsquenlo en cualquier pagina de juegos, es decisión de ustedes.https://store.steampowered.com/app/12150/Max_Payne_2_The_Fall_of_Max_Payne/Gracias por leer, espero su aceptación.