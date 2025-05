Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes

Hola comunidad de gamehag espero se encuentren bien, en esta ocasión les traigo un artículo sobre un juego que se ha llegado a convertir en un clásico de los juegos de peleas, es un poco antiguo pero en su época tuvo mucho éxito y en la actualidad siguen sacando juegos de esta franquicia, se trata del juego Marvel vs Capcom Clash of Superheroes.

Marvel vs Capcom es una franquicia muy conocida actualmente pero el primer título que salió fue el Clash of Superheroes, este juego fue lanzado en el año de 1998 para maquinas arcade, pero gracias a su popularidad y su buena recepción este juego pudo llegar a consolas como Dreamcast y Play Station, y bueno como su nombre lo indica en este juego podemos encontrar varios personajes de Capcom y del mundo de Marvel, lo que dio como resultado un juego bastante divertido.Como lo mencione anteriormente el juego salió para consolas y arcade por lo que la jugabilidad puede ser distinta dependiendo de en que plataforma lo estés jugando pero yo recomiendo la versión de Play Station ya que puede ser más cómodo. Enfocándonos en la forma de jugar puede ser un poco complicado aprenderse los combos así que mi recomendación es enfocarse en un personaje a la vez y perfeccionar sus movimientos, en este juego podemos elegir dos personajes para luchar y además de eso tendremos que escoger un ayudante que podemos invocar en la pelea y lanzará un ataque para asistirnos. Además de esto también podemos hacer un movimiento especial en que podemos invocar a nuestro compañero para luchar al mismo tiempo por un tiempo determinado lo que puede ser de gran ayuda si estas en una pelea difícil, por último, están los ataques especiales que los podemos realizar gastando nuestras barras de poder, estas se llenan cada que golpeamos a nuestro enemigo o cuando recibimos un golpe.En general la jugabilidad no es muy diferente a la de cualquier otro juego de peleas pero aprender los combos y saber en que momento puede ser mejor realizar un ataque especial puede ser lo complicado del juego además del nivel de dificultad de las peleas del modo historia, en el que tendremos que ganar diferentes batallas hasta llegar al último rival que es Onslaught, pero aún sin ser un experto nos podemos divertir mucho jugando contra nuestros amigos. Les dejo un vídeo donde se muestran todos los combos especiales de los personajes para apreciar la gran variedad con la que cuenta.El juego no cuenta con tantos personajes como los juegos actuales pero tiene una buena variedad además de que podemos jugar con personajes secretos así que, a pesar de que no son demasiados, el juego sigue siendo divertido, los personajes del mundo de Capcom fueron tomados de diferentes juegos de la compañía, algunos con más éxito y popularidad que otros, por parte de Marvel creo que todos los personajes son bastante conocidos y populares así que al final fue una gran combinación entre ambos mundos.Además del repertorio original también cuenta con algunos personajes secretos, estos personajes son: Golden War Machine, Red Venom, Orange Hulk, Lilith, Shadow Lady y Roll, para jugar con ellos debemos realizar ciertos movimientos en el menú de selección de personaje y podremos elegirlos, algo que es importante mencionar es que sus movimientos pueden ser muy parecidos al de los personajes principales pero con ligeras variaciones.El diseño de los personajes es en 2D pero los sprites tienen una buena calidad a pesar de ser un juego de finales de los 90, el diseño de los personajes es bastante agradable a la vista, debido a las limitaciones de la época los diseños no podían ser demasiado realistas pero funciona perfecto de la manera en la que fue realizado, los fondos también son atractivos e interesantes y siempre nos es sencillo distinguir a los personajes así que en mi opinión el juego cuenta con un muy buen diseño y estilo visual que cumple perfectamente con su propósito.Mi opinión sobre este juego es que a pesar de no tener mucha variedad de personajes es bastante entretenido, los personajes con los que suelo jugar son Ryu y Jin y llegar a manejar sus combos y conocer los ataques especiales es bastante entretenido aunque puede costar trabajo perfeccionarlos, recomendaría este juego a cualquier persona que le gusten los juegos de peleas y los juegos retro, puede ser divertido tanto para jugadores casuales como para los más apasionados, y sin duda fue un juego muy bueno en su época así que si tienes oportunidad de jugarlo te lo recomiendo bastante, por último quiero decir que fue uno de los primeros juegos de pelea que llegué a jugar y me da gusto ver como ha ido evolucionando a lo largo del tiempo.Eso es todo por el día de hoy espero el artículo les haya parecido interesante y entretenido.