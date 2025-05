Mario Party 7 (Reseña y opinión)

Hola comunidad de gamehag espero que todos se encuentren muy bien, en esta ocasión quiero hablarles sobre un juego que puede que ya tenga tiempo que se estrenó pero a pesar de eso sigue siendo muy bueno y uno de los mejores de la saga, el juego se trata de Mario Party 7 que como su nombre lo índica es el séptimo título de la franquicia, quiero aclarar que la información esta basada en mi opinión y en la experiencia que tuve al jugarlo así que espero les agrade.

El juego fue lanzado en el año 2005 para la consola de Nintendo Gamecube y este fue el último título de Mario Party en salir para esta consola, al igual que las entregas anteriores fue desarrollado por Hudson Soft que siempre ha tratado de implementar alguna novedad con cada juego nuevo y este no fue la excepción, la temática principal del juego trata sobre Mario y sus amigos yéndose de vacaciones en un crucero pero al no invitar a Bowser este se enoja tanto que busca vengarse y decide ponerles las cosas un poco difíciles.Al igual que los anteriores juegos de Mario Party en esta entrega también podemos jugar en diferentes tableros con el objetivo de conseguir más estrellas que nuestros contrincantes, los tableros simulan a los de un juego de mesa y cuentan con diferentes casillas, la casilla azul nos dará monedas, la roja nos quitará monedas y las casillas verdes pueden desatar algún evento dependiendo del tablero, además de esto en este juego podemos lanzar items en las casillas por lo que si alguien cae en una se verá afectado por el efecto de nuestro objeto, así que es importante usar bien los diferentes items del juego ya que podrían darnos una gran ventaja. La variedad de personajes que podemos elegir es bastante buena y este juego nos presenta personajes que no podíamos utilizar en los anteriores, además otra novedad que presenta Mario Party 7 es que podemos jugar en el tablero en equipos de 2 personajes por lo que puede haber hasta 8 personajes en cada partida.Una de las partes más divertidas de este juego son sus tableros ya que cada uno tiene características diferentes y nos ofrece una modalidad de juego distinta, existe 6 tableros diferentes en los que varían las formas de conseguir estrellas, por ejemplo en Pagoda Peak para poder comprar una estrella tenemos que subir hasta la cima de una torre pero eso no es todo ya que habrá casillas de acción y objetos que nos ayudarán a subir y cada que alguien compre una estrella esta aumentará de precio, otro de los grandes niveles de este juego es Windmilleville en el que las estrellas las conseguiremos comprando molinos pero debemos tener cuidado ya que si alguien supera el precio con el que lo compramos nos robará la estrella, también tenemos otro escenario en el que depende más de la suerte que de habilidad ya que en Neon Heights la estrella estará oculta, en el escenario podremos encontrar 3 cofres distintos pero solo en uno de ellos estará la estrella y cuando alguien la compra se moverá a otro cofre así que solo ganará el jugador más afortunado.Para concluir con esta sección les hablaré de los minijuegos que son bastante entretenidos buscando siempre innovar la jugabilidad para que no sean repetitivos, en este título encontraremos minijuegos de duelo, de 2 vs 2, 3 vs 1 y todos contra todos pero eso no es todo ya que también aprovecha una de las mecánicas introducidas en Mario Party 6 que es el uso del micrófono y también podemos encontrar minijuegos que lo utilizan, además de que en Mario Party 7 se introdujeron los minigames de 8 jugadores haciendo las cosas más interesantes y en algunos de ellos el trabajo en equipo era fundamental, les dejo un video que ejemplifica esta modalidad.Respecto al diseño del juego me parece interesante y muy bien desarrollado ya que cada escenario esta inspirado en un lugar de la vida real lo que va completamente acorde con la temática de crucero del juego, además de esto recorrer los niveles es divertido y que cada uno tenga su modo de juego en específico hace que las cosas no sean repetitivas. Si hablamos del soundtrack quiero decir que las piezas musicales que encontramos son buenas ya que van completamente en sintonía con lo que vemos en pantalla inspirándose en los mismos lugares que los escenarios, esto sirve para darnos una mejor sensación de inmersión en el juego, además como en todos los juegos de Mario Party tanto el estilo visual como la música son bastante animados y llamativos.Este juego esta dentro de mis favoritos de la franquicia de Mario Party ya que proporciona mucha variedad en cuanto a jugabilidad dándonos algo nuevo en cada escenario, una de las cosas malas es que las partidas pueden llegar a ser muy largas incluso reduciendo el número de turnos pero a pesar de esto no se hace cansado jugarlo, definitivamente es un juego que es más divertido jugar con amigos ya que de esta manera se puede aprovechar mejor las mecánicas de los escenarios y la modalidad de 8 jugadores. Recomendaría este juego a todo público, especialmente si ya han jugado algún Mario Party anteriormente, este tipo de juegos están diseñados para que personas de cualquier edad puedan divertirse un rato, aunque algunas veces también provoque discusiones. Por último quiero decirles que si llegaron hasta aquí les agradezco y si tienen oportunidad de jugar este maravilloso título no se lo pierdan, se que no se arrepentirán.