Hoy quiero mostrarles el Maple Story 2 del tipo MMO RPG, con una particularidad de personajes Chibi, espero que os guste, sin más que decir en la introducción, empezamos.

Bueno, al iniciar el juego nos aparecerá la opción para personalizar al personaje, donde por supuesto le darás todas las características o rasgos faciales que gustes a tu personaje, ya sea varón o mujer, podrás personalizar a tu gusto a los personajes. Este es un juego gratuito para steam, asi como también podrás descargarlo para tu PC sin ninguna plataforma, pero personalmente recomiendo que lo descargues desde Steam (PLATAFORMA DE JUEGOS), debido a que no correrás riesgo de virus, el juego es gratis, las 2 versiones, el Maple story 1 y 2 son gratuitos, solo le pones instalar y podrás jugarlo.Este juego lo podrás jugar en PS4 Xbox one donde al jugarlo no necesitaras nada más que ganas de divertirte. Pero que requisitos necesitaras para tu computadora para poder jugarlo sin problemas, a continuación los requisitos mínimos que requiere tu PC son: SO (Sistema Operativo) de Windows 7 de 32bits(también función para el de 64 bits, solo instalado desde Steam), un Procesador Intel Core i3, una Memoria de 4GB de Ram, se requiere de conexión de banda ancha internet, y gráficos de GeForce GT730, claro que si ya cuentas con una PC Core i 5 ya no te preocupes por eso, debido a que una PC como esas ya tiene todos los requisitos necesarios para poder jugarlo.Dentro del diseño gráfico, como pueden observar es muy colorido, debido a que no es muy exigente dentro delos requisitos de plataforma, es muy vivo el escenario, el juego es fluido al momento de realizar tus combos, utilizar tus magias, claro todo siempre de acuerdo a la clase de personajes que escojas.

Asi mismo el detallado del escenario no es del todo uno de los mejores, pero el juego es entretenido, solo que nuevamente, almenos a mí me molesto mucho que haya demasiada conversación dentro el mismo.

Jugabilidad



Bueno los controles, mientras sea en la plataforma de PC, bueno es más sencillo, como en cualquier juego es cuestión de acostumbrarse para tener un mayor control de tu personaje, el inventario, bueno no es un inventario multifuncional como otros juegos donde te aparece una serie de opciones que al final no sabes cual escoger, bueno el juego de Maple Story 2 es muy sencillo respecto al inventario, solo te muestra lo necesario realizando un acercamiento a tu personaje de modo que se pueda observar el equipamiento del mismo. Se trata de enfrentamientos de la oscuridad y la luz, el cual la oscuridad trata de manipular ese mundo llamado “Maple”, el juego en si empieza con un tutorial para guiarte en el cual sepas como manejar correctamente a tu personaje, para seguir el respectivo avance de historia. Las historias del juego irán de acuerdo a las clases que escojas, es decir cada historia será diferente, a que me refiero con las clases, bueno a continuación te dejo la lista de las clases que hay.

Caballero

Mago

Arquero

Ladrón

Runeblade

Berserker

Sacerdote

Gebiganer

Asesino de momento

El entorno o contexto es muy similar al minecraft, debido a que el diseño del juego, bueno los que conocen el minecraft ya irán dando sus opiniones, claro que lo único que mencionar que posiblemente se considere negativo, es que constantemente hay una cinemática, asi como al inicio de la historia como también al momento de presentarte con un personaje de rango dentro del avance

Al ser un juego online, se puede formar, crear o unirse a clanes en el juego para poder realizar el avance en la historia, asi como también se podrá intercambiar ítems que necesites, asi mismo se darán cuenta que tiene con un gremio en el cual se reunirán.

Espero que realmente se diviertan con la misión 1, sin más que decir me despido amigos, arriba Comunidad GameHag¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡