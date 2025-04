Magic Rush - Juego P2W

Hola amigos hoy les quiero traer un juego muy bueno, y con una buena fans base.Un juego gratuito para movil, en el cual tengo varios meses enviciado. Juego de estrategia, "gratuito", aquí quiero resaltar las comillas, el juego abre nuevos servidores cada semana y si quieres ser el mas fuerte deberás meter dinero si o si, es un P2W. Quitando eso del medio, el videojuego tiene distintas modalidades y sus héroes están inspirados a campeones del LOL, WoW y otros RPG.Ya que toque el tema del P2W, el cual es el único contra que le veo a este videojuego. Aquí los que meten dinero serán muy fuertes, en un juego MMO que tengas que poner armaduras, armas, runas, y debas combatir bien quizás tienes oportunidad contra el Buller pero, aquí no, el tendrá mejores héroes y te ganara. Ya que no podremos hacer nada en peleas de PVP. Por suerte ya que abren distintos servidores cada cierto tiempo, no hay tantos bullers en cada servidor.Dejando ese tema de lado, empezare a discutirles un poco del juego y su mecánica.

El juego se simplifica fácilmente, nos concentraremos en aumentar el poder de todos los héroes que vayamos encontrando. Entonces los podremos subir de varias maneras; subirles de nivel, aumentar sus habilidades, su equipación y distintas cosas que se van agregando mediante subes de nivel. Durante los años han agregado una gran cantidad de formas para aumentar el poder de los héroes.

Para poder subir a los héroes, también deberemos subir nosotros de nivel. En este momento se puede del 0 al 100, mientras subamos de nivel nuestro héroe también podrá subir. Como pueden ver lo principal de este juego son los héroes y de estos hay una gran variedad, y si eres jugador del LOL puedo asegurar que verán similitud con uno que otro personaje.







Los héroes se dividirán por clase;Tanques, Tiradores, Canon, Soportes y Magos. Entre cada clase hay una variedad de personajes, algunos con mucho daño, defensa o curaciones en área. Entre estos héroes están los Legendarios, son personajes muy fuertes generalmente y la forma mas sencilla de conseguirlos es comprando diamantes o teniendo un nivel de Vip alto. Ademas de que cada héroe vendrán de 1,2 o 3 estrellas y tendremos que subirlos a 5 estrellas recolectado cierta cantidad de sus gemas.



Ya que toque el tema del Vip, el juego no solo tiene la opción de comprar diamantes, si no que a la hora de hacerlo nos dará un bono en la que aumenta nuestro Vip, mientras mas alto sea mas beneficios tendremos, algunos de estos beneficios pueden ser; comprar mas oro, energía, limpiar mas la campaña, etcétera. El nivel de este ira desde el 0 al 15, deberemos meter al rededor de 5000 $ para poder llegar al máximo y aunque no lo crean hay muchísima gente que lo a comprado.



Tendremos un sistema de energía por el cual podremos jugar la campaña y hacer otro tipo de actividades, esta se ira regenerando durante las horas. También contaremos con el oro que seria la moneda del juego, con ella podremos comprar algunas runas en la tienda, mejorar las habilidades del los héroes y un par de cosas mas.







Contaremos con una Arena, la cual es el ángel con espada que pueden ver en la imagen de arriba. Aquí estarán todos los jugadores del servidor, mientras mas alto estés mejores recompensas ganaras diariamente. Tendremos 5 oportunidades por día para subir de rango y si eres Vip podrás comprar mas oportunidades .



En mayoría todos los modos de juego que tiene se calculan por rank, mazmorra, torre de babel, nivel de poder, etc.



Aquí los retos de arena.







Aquí los rank, normalmente son todos así.







Nuestra campaña se divide en 3 dificultades; Normal, Élite y Leyenda, al pasar Élite y Leyenda podrás hacerle swap(barrer) y poder farmear artefactos para subirle las estrellas a nuestros héroes.



Contaremos con la mazmorra de cristal la cual ira por niveles como una torre del 0 al 140, cada 20 niveles iremos ganando objetos de diferente nivel. Mientras vayamos aumentado el escalado los enemigos se irán fortaleciendo mas, pero no cambiaran los escenarios.



Tendremos un abismo del tesoro en el cual tendremos que escavar con palas que nos dan cada cierto tiempo, aquí encontraremos objetos nuevos y tesoros, como runas, gemas y algunas otras cosas.



Entre otras actividades estaran Guardian de Guerra, Coliseo, Torre de babel, Confrontación(esta es mi favorita) y un puñado de cosas mas.







Contaremos con la posibilidad de entrar en una alianza, en la cual se establecerá un base y tendremos que estar todos protegiendo la ciudadela, esta ciudadela debemos subirla de nivel, todos los miembros del gremio tendrán que ayudar en esto mandando tropas a construir diariamente. Podremos subirla de nivel 1 al 9. Mientras mas suba mejores artefactos podremos tener en la tienda de alianza, tecnología, entre otros. Mientras mas nivel tenga la alianza y poderío, iremos escalando en el ranking.



También debemos subir la alianza de nivel, esto es con puntos de construcción y cada cierto tiempo estimado la alianza subirá de nivel, esto nos dará la posibilidad de aumentar la capacidad de gente y uno que otro atributo. Ademas de esto, para mi lo mas importante es la convivencia, los incontables amigos que podremos hacer sin duda no tiene precio.



Aquí en la alianza contaremos con distintas actividades semanales o mensuales tales como; Conquista, Guerra Civil, Guerra del trono. Estos se haran cada cierto tiempo, la Guerra civil sera combatir con todo tu reino y ver quien conquista, Guerra de trono es batallar por quien gobierna el servidor y conquista es una actividad en un mapa distinto sobre conquista. Estos serian en el mapa mundial y dentro de la alianza están Guerra de alianza y Magiapoly, que tratan un poco de lo mismo Batallar para ganar.







Es un juego muy extenso, en el que seguro se me pasaran muchas cosas. Otra parte importante es la tecnologia, esta podremos aumentarle con recursos del mapa mundial y contaran con un tiempo estimado para finalizar.



Finalizando tendremos una Cruzada la cual se reinicia diariamente y esta nos dara monedas de cruzada para comprar distintos artefactos y podremos ganar gemas, oro.



El mapa mundo contara con 4 reinos distintos; Fénix, Dragón, Grifo y Unicornio. En estos se dividirán los jugadores y en cada reino gobernara una alianza diferente. Entre un reino y otro quizás hayan unas 3 horas de diferencia por si queremos atacar.







Tendremos tiendas que se desbloquean por hacer distintas actividades, en ellas normalmente se compran con diamantes. Tambien desbloquearemos un Santuario el cual vamos a subir tecnología diferente.



Una fuente de deseos en la cual cada 48 horas podremos ganar un héroe con un poco de suerte. Un campo de pruebas para ganar gemas y oro. En definitiva el juego es muy completo y lleno de actividades.



Trate de explicarles lo mas importante en teoría, me faltaron una que otra cosa pero, si sigo no termino nunca. Eso fue todo por ahora. Saludos!