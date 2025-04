Mafia III - Pros y Contras.

Mafia 3 es otro de los juegos que nos ofrece Gamehag por 7699 Gemas, es una gran oferta, ya que es más barato que una Steam Bullet de 20 euros y en Steam lo tenemos por 39’99 euros y su versión Deluxe por 59’99 euros.Es el tercero en la saga Mafia y está ambientado en el 1968, tras la vuelta de Lincoln Clay de la guerra de Vietnam a su hogar, New Bordeaux (Nueva Orleans, EEUU).Y personalmente, pienso que es uno de los mejores juegos de su género obviando sus errores. Siendo un gran fan de la saga Mafia os traigo los Pros y Contras que he experimentado para que tengáis una valoración imparcial y sin prejuicios si decidís obtenerlo en aspectos que yo considero importantes en un juego. Pero a pesar de sus defectos, no puedo evitar decir que me encanta, es uno de los juegos que dejan huella como Skyrim o la saga Fallout.En primer lugar explicaré los Pros.Trata de una gran historia de venganza, hay que destacar la forma en la que se narra la trama al jugador mediante escenas cortas a medida que avanza el juego para que la comprendas y decidas como continuarla, ya que la historia hace un gran trabajo en lo que es la relación de tus actos y sus consecuencias en ésta. Tú podrás decidir como termina la historia y la evolución de L. Clay.El mapa muestra una ciudad donde el jazz inundaba las radios y bares de las calles, una ciudad donde el racismo estaba a manos del Ku kux klan y se perseguía y mataba a los de color. Es de mundo abierto con una variedad enorme de lugares que visitar y no sólo espacios abiertos, ya que hay interiores muy bien trabajados en restaurantes, bares, clubs, etc.La jugabilidad es muy buena tanto en combate como en vehículos. Bajo tenéis un par de ejemplos del modo de apuntaren 3ª persona.El doblaje es uno de los mejores que he visto en un juego y la banda sonora… sin palabras, impresionante. Hay gran variedad de artistas y grupos clásicos y conocidos de la época como The Rolling Stones, Ramones, The Animals o Creedence Clearwater Revival con su famosa canción sobre Vietnam, Fortunate Son ( Soy un melómano de esta época, por eso el jugar a un buen juego con estos grupos… supone mi amor incondicional jejeje).Y los Contras son que carece de actividades para mantener el juego fresco y gratificante. Esto puede provocar que se pueda volver repetitivo tras un tiempo, especialmente porque el juego no añade ninguna actividad adicional importante.También hay que decir que no podrás evitar fijarte en las texturas de baja resolución que hay en el juego.Y por último que tiene bugs. Como por ejemplo los NPC o PNJ (Personajes No Jugadores) flotantes, enemigos que no reaccionan como deberían en combate, cuerpos que se atascan en los objetos durante el combate y atraviesan o los coches que aparecen porque quieren delante de tu vehículo mientras conduces por ahí.Un saludo y espero que os haya gustado y ayudado si pensabais adquirirlo, aunque ya tiene sus años (salió en 2016). Toda crítica ayuda para mejorar, así que no tengáis piedad jeje.