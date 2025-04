Mafia II Digital Deluxe- Análisis a fondo.

Mafia 2 Digital Deluxe es uno entre muchos que nos ofrece Gamegah, ademas de su descendiente el Mafia 3 con anterioridad ya comenté. En Steam tiene un precio de 39’99 euros y aquí lo podemos adquirir la por 10499 gemas.Mafia 2 es un juego de acción en tercera persona, el segundo de la saga Mafia (como lo indica el número xD). Al igual que el predecesor, el segundo juego de la serie de tres juegos también es en mundo abierto, pero en vez de los años 60 y 70 como el Mafia 3 , pasando ahora en los años 40, con un nuevo protagonista, Vito Scaletta, y una historia totalmente nueva. Siendo una versión completamente mejorada del primer juego (que tengo pensado traeros mi análisis).Mafia 2 , llevando la contraria a la mayoría de las segundas partes (se suele decir que son malas), es una secuencia digna de los estándares establecidos por el primer título de la franquicia, y difícilmente decepcionará a los fans del original y último.Para empezar os haré una breve explicación que pasa, donde y cuando estamos en el juego referente a laEn Mafia 2 nos hallamos en la década de los años 40, en la ciudad de Empire Bay (basada en Nueva York), donde nos ponemos en la piel del siciliano Vito Scaletta que junto a su amigo Joe Bárbaro intentan escapar de la policía, pero sólo lo logra Joe. Como América estaba en guerra (en la 2ª Guerra Mundial) en ese momento, se le da la oportunidad a Vito de ser arrestado o de ir a luchar junto al ejército. La decisión fue ir a la guerra, donde Vito casi muere y donde hacemos el primer capítulo del juego. Finalmente regresa a casa debido a las heridas que recibió.Allí descubre que su padre murió y dejó una deuda muy grande sobre los hombros de su familia, y que necesitaba dinero lo antes posible para resolverla. Sabiendo que su amigo Joe estaba involucrado en planes no muy legales que digamos, le pide ayuda. Y si quieres saber más, ya sabes...El punto fuerte de la trama son sus atractivas historias con excelentes personajes que te hacen preocuparte por los problemas a los que se enfrentan en sus diferentes vidas cotidianas. Se convierte en el punto en el que su recompensa por completar la misión es recibir la pequeña dosis de escenas de animación que dan continuidad a los acontecimientos de la vida de Scaletta y de su familia y amigos.Loslos dividiré en tres partes, ya que no tienen nada que ver entre si.La primera parte es la conducción. Al igual que en Mafia 1 y Mafia 3, el segundo juego de la serie también te hace conducir libremente por toda la ciudad, haciendo lo que quieras, incluso cuando la historia lineal del juego te dirige a un lugar determinado.La dirección del juego es muy similar a la de su predecesor, pero mejorada. Cada coche tiene pequeñas diferencias que se pueden ver mientras se navega por la ciudad, como la potencia básica, la velocidad máxima y el peso.En este juego incrementaron la personalización de los vehículos, algo que no estaba presente en el primer juego, en el que sólo había varias variaciones de color del mismo coche deambulando por la ciudad para que el jugador elija el que más le gustara. En Mafia 2, no sólo puedes personalizar los colores, sino también realizar actualizaciones del motor y otras modificaciones menores. Conducir tu propio coche es mucho más agradable con este tipo de función disponible para el jugador.La segunda parte es el combate con armas de fuego. A esto se le hizo un cambio completo en Mafia 2, y fue un gran éxito en mi opinión. Debido a un cambio en la forma en que el personaje se muestra en la pantalla, el rodaje fue extremadamente más atractivo y preciso, ya que uno de los mayores problemas del predecesor era tener el cuerpo del personaje bloqueando un poco la parte de la visión, que antes se interponía un poco en el camino. También implementó un nuevo sistema que te permite esconderte en objetos y esto hacía hacer la lucha lo más interesante posible.Y la tercera parte es el combate a puñetazos, que desde el principio se le introduce un nuevo método de lucha. Anteriormente se trataba de una simple sucesión de teclas (en teclado) pulsadas hasta que el objetivo moría, pero afortunadamente eso ha cambiado.En Mafia 2, cuando entras en el modo de lucha, tú y tu oponente estaréis en una posición de combate tipo boxeo, donde intercambiaréis golpes hasta que uno caiga. Si mantienes pulsado una tecla o botón del ratón (según la configuración de cada uno), entrarás en el modo de esquivar. El enemigo también tiene la misma habilidad, y la lucha consistirá en golpear los ataques en los momentos en que su guardia esté baja. Es una buena adición al juego que hace una buena diferencia en las misiones en las que hay que tratar con la gente sin matarlos.Lade Mafia 2, al igual que Mafia 3 tiene una banda sonora ambientada en la época de los años 40, esto más las noticias de las radios que hablan de situaciones en el mundo, como inventos tecnológicos, guerras e incluso ataques de los que formaba parte el protagonista, provoca una inmersión en la cultura de esta década brutal.En loshay un gran cambio a mejor del avance gráfico en comparación con su predecesor. El juego no es sólo con modelos y texturas mejoradas, ya que tanto la composición de escenarios como interiores son mucho menos "vacíos", como fue el caso en el primer juego.Una mejora inesperada pero muy bienvenida.Además, el explorar varios rincones de los mapas en busca de coleccionables, se convierte en una tarea mucho más interesante y visualmente agradable. A parte de estar totalmente ambientado en línea con la situación de América en la época del comienzo de la 2ª Guerra Mundial.Este es el aire que pasa sobre la ciudad, sin mencionar el tema de la trama que tiene violencia regada con alcohol, ingredientes que a los fans de este género nos encanta. Al hacer algunas misiones es posible notar este clima más notable que rodea las calles de Empire Bay de una manera muy bien ejecutada.Los, para mí, una completa decepción, sólo te pueden interesar si quieres el 100% de los logros.Si esperabas historias paralelas de la misma calidad que la campaña principal, prepárate para estar muy decepcionado, me paso y me arrepentí de pillarlos (son 7). Los DLC's funcionan de manera diferente a la historia normal, hay varios marcadores en el mapa donde se va a ellos y se inicia la misión, en el orden que se desee. Uno de los problemas es que todos tienen límites de tiempo, lo que no le da al jugador tanta libertad para hacerlo cuando quiera, independientemente del tipo de misión.El menor de los problemas es el límite de tiempo, sino cómo se desarrollaron las misiones. Sólo hay unas pocas misiones que avanzan poco la historia, y la mayoría son sólo repeticiones, con sólo una línea de contexto para sus acciones.En resumen, estas misiones son como las misiones de matar lobos en los MMORPGs que nadie se divierte haciendo. Definitivamente para mí no valen la pena. (La imagen de abajo es del DLC: La venganza de Jimmy)En conclusión, es un juego de acción con una historia cautivadora con personajes bien elaborados, que se desarrolla en una época poco utilizada en los vídeojuegos. Pasa mucho tiempo conduciendo por las calles de Empire Bay, lo disfrutarás. Evita los DLC’s si quieres tener un buen sabor de boca al terminarlo. Y por supuesto lo recomiendo para los fans de su predecesor e incluso para aquellos que no lo jugaron, pero que están buscando una experiencia con un nuevo juego de mundo abierto aparte del Mafia 3.Un saludo y espero que os haya gustado, es tan cargado este artículo porque me encanta esta saga y el juego se merece un buen análisis.