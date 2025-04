Machinarium (¿Vale la pena?)

"Machinarium" es un juego de puzzles y aventura independiente desarrollado por Amanita Design y lanzado en 2009. En este gran juego te pondrás en el papel de Josef, un antiguo robot que fue desechado al desguace, el cual debe volver para salvar a su amiga Berta quien fue secuestrada por la "Hermandad del Sombrero Negro".

En mi antiguo articulo sobre "Crystals of Time" te mencione que existían juegos de ese genero que eran muchos mejores. Lo prometido es deuda, así que en este articulo te traigo a Machinarium que, a mi parecer, es uno de los mejores juegos de aventura y puzzles que existen. Y de hecho es unos de mis juegos favoritos.





IMÁGENES ILUSTRATIVAS:



CONCLUSIÓN

OPINIÓN

La historia principal es simple, Josef es un robot arrojado a un desguace pero que regresa a la ciudad a salvar a su amiga de las manos de una organización llamada "Hermandad del Sombrero Negro", obviamente la historia va avanzando mientras avanzas el juego. Pero la idea del articulo es darte a conocer el juego en caso de que no lo hagas, para incentivarte a jugarlo. Por lo que te invito a conocer toda la historia de este gran juego a medida que lo vas jugando.Deberás de resolver puzzles lógicos, de aventuras, retos mentales, mini juegos, etc. En cuanto a puzzles es un juego muy completo. No se vuelve repetitivo en ningún momento, ya que cada escenario es un puzzle nuevo y totalmente diferente. Puzzles que se ven muy ayudados por los gráficos, personalmente este estilo de gráficos y animaciones me encantan. Pegan muchísimo con el estilo del juego, dándote mucha comodidad y una muy buena ambientación junto a la música, ya que Machinarium también cuenta con una banda sonorapara contar la historia.Y hablando de como se cuenta la historia, a diferencia de muchos juegos de puzzles, Machinarium cuenta con un sistema de comunicaciones donde se vera narrado todo lo que habla cada uno de los personajes en burbujas, al estilo de un cómic. Atendiéndole mucha versatilidad a la comunicación y no aburriéndote con largos diálogos saltables que te terminan aburriendo.En cuanto a dificultad, creo que tiene la dificultad justa. Es complicado en cierto punto pero tiene un sistema de pistas que es simplemente genial, no es el clásico botón que hace todo el juego por vos, sino que si cumple su función de ser una pista para que no te estanques en caso de no poder resolver algo.Si tuviera que verle algún punto negativo a este juego es que se termina, la duración no es muy larga. Por lo que podría quedarte un mal sabor de boca en ese sentido, querer seguir jugando y haber terminado toda la historia. Por este motivo es que los usuarios, que en su mayoría estuvieroncon el juego, pidieron la segunda parte.Este juego es una obra de arte a mi parecer. Ambientación, historia, gráficos,El juego esta aproximadamente unos 5 USD. Aunque cuenta con una demo para que pruebes el juego y te decidas si quieres comprarlo o no. ¿Lo recomiendo? 100%. Vale muchísimo la pena por ese precio, solo 5 USD por una obra de arte, si te gusta este estilo de juegos seguramente ya lo conozcas pero si no, no te esperes mas. Prueba la demo y luego, si te gusta, te recomiendo al 100% que te lo compres, no te vas a arrepentir.