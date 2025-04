¿Los videojuegos también pueden ser obras de arte?

Este es mi primer articulo en la pagina, mas que querer publicarlo (Que obviamente quiero eso) busco mejorar en mi redacción y la manera en la que abordo lo temas, quiero ganar experiencia para mejorar y poder ofrecer mas calidad, espero que les guste, díganme en que puedo mejorar y que puedo hacer mejor, muchas gracias por tomarte el tiempo de leerlo. ¿Los videojuegos pueden llegar a ser obras de arte? Con más de 40 años de historia esta pregunta ha rondado más fuerte a partir del comienzo del nuevo milenio. Según un artículo muy interesante de la página Mouse, plantea que casi todos los aspecto de los Videojuegos se ha llenado de artistas que nutren la escena, excepto en el aspecto más importante la jugabilidad. Lo que diferencia a los Videojuegos de otras expresiones artísticas como el Cine o la Música es la interacción, tomar el control de la historia y llevarla por un camino que nos determinara el final, con esto ya sabemos los Videojuegos ya tienen sus propias limitaciones, ya que este medio tiene que jugar bajo sus propias reglas, tener un objetivo con un fin determinado y ya diseñado, por ejemplo buscar una llave escondida en la otra parte del mapa porque allí se encuentra, debe tener obstáculos para llegar a ese fin, debemos jugar con el entorno y encontrar una salida, reunir balas porque más adelante tienes un boss al cual debes derrotar, Puzzles etc. Si el arte no está en la calidad de las cinemáticas, o la calidad de los gráficos ¿dónde se debe encontrar?.En el gameplay es la interacción misma de nosotros con nuestro personaje, nuestra experiencia esta limitada a lo que vive el personaje que usamos a lo largo de la historia, no podemos trascender de las cinemáticas, ni tampoco podemos cambiar los diálogos puestos, no podemos cambiar los finales escritos ¿Entonces que nos queda a nosotros los jugadores? La experiencia misma del Gameplay. Un ejemplo claro es Silent Hill 2, la cámara era pésima, el movimiento de James era un poco torpe, y eso se le achaco injustamente en su calificación final, alegando que la mala jugabilidad no hacia disfrutar de la experiencia en su totalidad ¿Qué me están queriendo decir? Imagina que te llega una carta de tu difunta esposa que dice que vayas a una ciudad maldita llena de aberraciones indescriptibles a buscarla. La jugabilidad de Silent Hill 2 y su pésima cámara es hecha de manera intencional. ¿Si jugamos a un juego terror que queremos sentir o que experiencia buscamos? ¿Miedo? ¿Sentirnos indefensos ante un peligro mayor? La jugabilidad de Silent hill 2 es hecha así para intensificar esos sentimientos que nos produce el terror, el sentirnos indefensos, el no saber que te puede deparar al pasar esa puerta que esta manchada de sangre, el hacernos sentir que estamos en silent hill y que no será tan fácil como recoger alguna ametralladora y acabar con todo sin dificultad alguna, todo está hecho y pensado para hacerte pasar terror y del bueno. Otro ejemplo es la Saga de videojuegos de Persona, casi todo el juego lo pasmos leyendo textos y respondiendo ellos, que podemos dirimir de ello ¿Que es más una experiencia literaria más que videojugabilistica en si misma? claro que si tiene su jugabilidad y eso, pero solo lo que haces que progrese el juego en sí son los diálogos que ya fueron escritos con un fin para que de un final ya programado, puedes dar vuelta por todo el mapa, pero nada pasara. ¿Y por esta razón no podríamos considerar a la saga de videojuegos de Persona como obras de arte? ya que en si mismas son más una aventura literaria más que una videojugabilistica que lo que hace a un videojuego lo que es.Teniendo ya esta premisa ¿Podemos decir que los videojuegos pueden ser obras de arte? Eso los dejo a su criterio, pero personalmente creo que los videojuegos todavía tienen muchos más para ofrecer, nosotros decidimos el futuro de este medio, y solo nosotros podemos hacer que los videojuegos puedan ser considerados como obras artísticas, este es el medio que defiendo y creo que tiene mucho más para ofrecer. ¿Considero que los videojuegos son arte? Si lo son. Los medios todavía no lo reconocen, pero lo harán.