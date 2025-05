Los Sims 2 - Es un buen juego

Buenas mi gente de gamehag, en esta ocasión les traigo un juego disponible para casi cualquier dispositivo móvil, PS2, PSP y PC. El juego se llama "Los Sims 2" y fue lanzado en 2004, 4 años después de la primera entrega (2000). Hoy les daré un poco de información respecto a este juego y sus mecánicas. Les dejo el link de mi anterior reseña a "Los Sims 1" para que luego pasen por acá a leer esta.



https://gamehag.com/es/articulos/los-sims---es-un-buen-juego



Los Sims 2 se transformó en un videojuego 3D completamente. Los personajes tienen metas y deseos, cuya terminación puede producir resultados tanto positivos como negativos. Se han renovado muchas cosas en comparación con Los Sims 1, que vuelvo a decirte, tienes el link de mi anterior artículo hablando de la primera entrega, para que no estés perdido, te invito a echarle un ojo.La capacidad de crear tus propios Sims se mejoró notoriamente. La apariencia de un Sim es mucho más completa, con rasgos faciales sutiles, colores y estilos de cabello, color de ojos y piel, y más.Lo más destacado es que en "Los Sims 2" introdujeron la capacidad de modificar vecindarios. Puedes instalar lotes en cualquier lugar, moverlos, rotarlos, copiarlos, trasladarlos de un barrio a otro, incluso con familias viviendo en ellos, todas estas cosas, que en su primera entrega la mayoría no se podían, tuvieron 4 años para trabajar en esta, así que buenas cosas debían añadir.De igual forma como en "Los Sims 1" si descuidas a los niños, estos serán llevados por un trabajador social, o si pierden el autobús escolar y bajan las calificaciones, se irán para siempre a la escuela militar.Se pueden crear vecindarios personalizados usando terrenos.Las casas de Los Sims 2 se pueden construir de manera más compacta y realista que las casas de Los Sims 1 donde solo 1 Sim puede sentarse en cualquier plaza, siempre tuve atascos para comer 4 personas era necesaria una mesa de 2x2. En Los Sims 2, una mesa de 1x1 puede albergar 4 sillas. Otro dato es que introdujeron los días de la semana, con los niños yendo a la escuela de lunes a viernes, mientras que los horarios de trabajo para adultos y los días de trabajo varían de un trabajo a otro. Cosa que en los Sims 1 era diferente, ya que los niños iban a clases todos los días, lo cual era un poco extraño.Deben tener más de 29 años. Pueden tener un trabajo de tiempo completo, las mismas habilidades que los adolescentes, además de la capacidad para casarse y tener relaciones sexuales para tener a sus bebés.Es una etapa de la vida opcional que ocurre si se envía un adolescente a la universidad; de lo contrario, se convierte en adulto. Los adultos jóvenes duran toda la duración de la universidad, que en circunstancias normales es de 8 semestres de 72 horas cada uno.Estos duran en esta fase 15 días, pero pueden envejecer antes si van a la universidad como mencioné anteriormente. Los adolescentes continúan yendo a la escuela, pero por menos tiempo. Los adolescentes también pueden tener un trabajo a tiempo parcial, conducir autos, cocinar alimentos y otras habilidades para adultos, excepto casarse y tener relaciones.Estos duran en esa fase 8 días, van a la escuela más tiempo que los adolescentes. Un trabajador social se los puede llevar en caso de bajen sus calificaciones o que pasen hambre.Los niños pequeños duran en esta etapa 4 días, pueden ser controlados y moverse por la casa pero depende de otros sims, ya sea adolescentes o mayores, para que los alimenten, les cambien los pañales, los pongan y saquen de sus cunas, etc.Este es el último Sim, después de 72 horas de embarazo (En adultos), nace un bebé. Los bebés pueden ser adoptados si un Sim llama al servicio de adopción, cosa que es diferente a "Los Sims 1" ya que ellos eran los que te llamaban. Los bebés aparecen en la lista de Sims, pero no pueden ser seleccionados o controlados directamente, sino solo por otro Sim, ya sea adolescente o mayor.Y por último, en Los Sims 2, los Sims no viven para siempre. Ahora, pueden morir eventualmente por vejez. Digo "eventualmente" porque está claro que también pueden morir de otras formas.