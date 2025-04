NO

Lo escribo para que los jóvenes que apenas están iniciando en el bello mundo de los video juegos sepan que, al igual que en la vida real aquí hay gente con malas intenciones, a los cualesles va a interesar su esfuerzo, su tiempo, y en muchos casos de niños pequeños, su inocencia y sin pensarlo dos veces les robaran sus objetos si tienen la oportunidad

El tema de los “SCAMMERS” es algo de páginas y páginas de historiales, varios lo han sufrido, de muchas y numerosas maneras, y en el casi 98,999999999% la víctima no puede recuperar sus objetos, y hay un 1,1% de personas que, por medio de videos, capturas, grabaciones de voz, contactando youtubers, o acudiendo a hackers logran hacer justicia y recuperar sus ítems, o gran parte de ellos.

-CUIDADO, hasta el más inocente te puede hacer el robo más simple y no te das cuenta-

Narrare lo que me sucedió a mí:









Como jugador de Rocket League en Steam, con un total de 1339 horas registradas, estoy muy acostumbrado a los famosos tradeos, me imagino que todos saben que es, pero en caso de que alguien no lo sepa, es el famoso comercio:

“te agrego, te invito a intercambiar, te doy un objeto, me das otro objeto, adiós, gracias”

Es algo más que común en una gran cantidad de juegos en la actualidad, pero al ser una acción propia, NADIE TE VA A AYUDAR EN CASO DE ALGUN ERROR. El caso es que después de más de un año de juego jamás me había animado a buscar tradeos en sitios web de tal manera que agrandaría mi stock, y en un futuro podría vender a un muy buen precio mis posesiones ya que en este juego los objetos se venden por dinero real en muchas páginas.

La emoción de agrandar mi lista de ítems y de conseguir objetos que siempre había deseado me hizo cegarme y caer en el truco más viejo y fácil de detectar de scammeo.

Luego de un tiempo aceptando ofertas y haciendo buenos intercambios, recibí un mensaje de una cuenta a la que había enviado solicitud ya que estaba interesado en hacer un intercambio muy valioso, en este mensaje, el usuario ENERGETIC PULSE (en steam) me agrego y me hablo acerca del tradeo, este tiene el perfil en privado (PRIMER PISTA), y al no poder ver ningún comentario de otros usuarios desconfié, pero la emoción de conseguir tan anhelado objeto me hizo caer… luego de varios mensajes me dijo que lo agregara a su cuenta secundaria, por lo cual me mando un link que enlazaba a una interfaz igual a la de steam pero toda completa en inglés (SEGUNDA PISTA) con alrededor de 8 comentarios en el perfil ese mismo día, sin fecha ni hora, sino con el encabezado “today” (TERCERA PISTA):









Y de la manera más infantil hice el login, agregando cuenta y contraseña, y ¡OH, sorpresa!, en menos de un segundo steam me desconecta y me pide ingresar nuevamente, me saca del juego y no me permite entrar con la contraseña de siempre…. Hago el proceso completo de petición de recuperar cuenta, pero en menos de 5 minutos me habían vaciado mi lista de ítems, valorados en un total de $200.000 pesos colombianos (60 euros/70 dólares) algo difícil de conseguir sin llaves.

FIN DE LA HISTORIA, mi inventario robado, desanimo total, y las ganas de jugar al rocket league desaparecieron.



(el hermoso aviso que sale ahora en el link que me dieron, ojalá me hubiera salido a mi)

Sé que muchos se ríen por la manera tan tonta en la que caí, yo también lo hago ahora, pero comparto mi situación con todos, porque no solo en este juego están los scammers, están distribuidos en todas partes, y a veces no simplemente te roban tu inventario, con el tiempo suficiente te duplican los juegos por los que pagaste y los obtienen de forma gratis gracias a que al ser poseedores de tu cuenta pueden aceptar la petición de “compartir juego”

Personas en muchas partes pueden dar testimonio de esto, obviamente siempre está el gracioso que se hace pasar por víctima, “regálenme cosas, fui scammeado” y solo pretende sacar provecho de la lástima que genera.

Esto es un tema serio del cual no nos enteramos hasta que le sucede a alguien cercano o en el peor caso, a nosotros mismos.

Nunca introduzcan su contraseña en sitios con enlaces raros

Una cosa es permitir enlazar una cuenta de alguna página a la cuenta de steam, donde de entrada te dicen como lo indica el texto en la burbuja amarilla que no se van a compartir tus credenciales de inicio de sesión, y como segundo indicativo, el aviso te aparecerá en el mismo idioma de tu perfil en steam, sin importar que navegues por sitios de habla inglesa o cualquier idioma, y como tercer indicativo, te muestra un mensaje de aviso de no afiliación entre la página y Valve









La mayoría de los enlaces falsos te pedirán información de inicio de sesión con interfaces exactamente iguales que los de steam,…. pero los enlaces para agregar cuentas REALES de steam están acompañados de un: https://steamcommunity.com/......

Hay muchos mas métodos de scammeo:

Mandarte enlaces para agregar información de inicio de sesión, o enlaces con malwares o virus dañinos que robaran información personal, contraseñas y todo tipo de datos (EL MAS PELIGROSO).

Agregarte a un grupo de intercambio y pedirte cosas prestadas para ver como lucen, y obviamente cuando les des el objeto se irán y te van a bloquear

El famoso “dame los objetos y luego te lo pago por paypal, tarjeta de crédito”, o algún otro método de pago, o viceversa, “dame el dinero a tal cuenta y cuando confirme la llegada del dinero te daré el objeto”

Crear distracciones a mitad del intercambio como preguntarte cosas cuyas respuestas son largas y cambiar el objeto que te está dando por algo de menor valor sin que tu caigas en cuenta

Mentirte acerca de tradearte objetos con algún tipo de hack, diciéndote que esos te van a dar objetos especiales sin importar nada

Enviar correos de cuentas falsas de parte de las empresas creadores del juego diciéndote que alguien está intentando ingresar a tu cuenta de manera peligrosa, pidiéndote perfil y contraseña para robarte tus objetos

Un sorteo random en el cual debes dar algo como llaves o ítems caros a cambio para poder ingresar en los participantes, y vaya suerte, el ganador es una cuenta sin imagen y sin nada…una multicuenta del famoso organizador

Tradeo en el cual la cantidad de objetos supera la cantidad de ítems permitidos y te dice que des cierta cantidad primero, y en el segundo tradeo des otra cantidad y ahí si te darán el objeto, y después del primer trade se van y te bloquean

Acusarte en un grupo o servidor de que has estado usando hacks y pidiéndote algo a cambio de no banearte o bloquearte

(link de ejemplo, no existe)y estos son los mas conocidos y comunes tipos de scammeo, pero hay muchos mas, así que ¡CUIDADO!

No está de más avisar a las personas, esto lo hago para que niños y, en cualquier caso, todas las personas puedan evitar ser víctimas de esto, es algo bastante feo y cualquier ayuda que pueda brindar me alegrara sabiendo que le evite mí mismo destino a alguien mas

Si llegaron hasta este punto les agradezco por tomarse el tiempo de leer

Les deseo mucha suerte y que este articulo haya sido de su agrado

-Guchisantii