Los mejores Soundtracks de Persona 5

La saga de vídeojuegos Shin Megami Tensei: Persona se caracteriza mucho por contener Soundtracks de los más buenos de su clase, el titulo de ¨Persona 5¨ tiene de los mejores soundtracks de la saga.En este artículo, mostraré algunas Soundtracks que este fabuloso titulo nos puede traer.

-Wake up, Get up, Get out there (Opening) Canción introductoria al iniciar el juego junto con la animación.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ATcKBMYYSJs

-Last Surprise Canción bastante conocida debido al meme que se hizo de este en su tiempo, suena al momento de iniciar una batalla contra un enemigo.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=eFVj0Z6ahcI

-Life Will Change Al igual que el anterior, esta canción se puede escuchar al momento de iniciar una batalla contra un enemigo.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=tk2eUGISZpk

-Rivers in the Desert Canción que suena al momento de luchar contra un Boss final, bastante ambientada en el momento y que a más de uno le gustará.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=jaIo82uT0qs

Bien, esas fueron algunas canciones que suenan en el momento de luchar contra los enemigos.

Ahora, pasaremos a cuando somos el personaje y vamos por el mundo real.



-Beneath the Mask Canción relajante que ambienta cuando vamos por la ciudad de Tokyo.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=suOoYogz_f0

-Bar Crossroads Canción para ambientar el momento cuando estamos en el bar de nuestra casa.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=6n-Mmnk60fw

-Memories of Summer Canción adecuada para ambientar el momento cuando estamos en la playa con nuestros compañeros.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=xe3HHSqJ57c

-Life Goes On Canción adecuada para ambientar cuando vamos caminando por la ciudad y/o el colegio.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Q7RDkJEKSaQ

-Hoshi to Bokura/With the Stars and Us Finalmente, mi favorita de todo el juego debido a que es la canción de los créditos, es simplemente hermosa.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bw85DBGv-p8

Para el final, os dejo un link con algunas de los mejores Soundtracks en un solo vídeo, para que lo puedan disfrutar!







Este fue mi artículo, espero que les haya gustado y que alguna canción les haya gustado.

Fue un placer.