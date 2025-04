Los Mejores Juegos Anunciados En La E3

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, pero esta vez traigo un artículo a lo grande hablando de los “Mejores juego anunciados en la E3”, aquí encontraras algunos de los juegos anunciados en la E3 pero los que considere los más esperados y lo que serán los mejores del año 2019 y 2020 según mi persona. Puede que esta lista o Top (considérenlo como ustedes quieran) salgan los juegos que más esperaste o que más te gustaron, o quizás no, si tienes la curiosidad pues debería de leerte este grandioso articulo porque sé que te encantara así como me encanto hacerlo. Sin más que decir que comience este esté artículo y que lo disfruten mucho.

Primero que todo antes de este comienzo quieres pedirles que respeten totalmente mi opinión en cada juego que represente en este TOP, y que intentare sacarle bastante contenido a cada juego que ponga de la lista o top, aunque algunos no tienen mucha información del todo pero intentare sacarle, recuerden que algunos todavía están en desarrollo y pueden que a la hora de su estreno cambien algunas cosas de las que estoy diciendo, gracias por tomar toda su atención a la hora de leer el artículo y sin interrumpir más el top que comience el primero de la lista.

DOOM Eternal:

Un juego anunciado este año en la E3 en el cual se estrenara dentro de unos meses, exactamente el 22 de noviembre de este año 2019 para las consolas Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y por supuesto que para PC. Mis panas como ven vuelve nuestro querido juego ultra violento Doom y con la única misión que deberemos tener en cuenta en esta entrega en el cual es “Arrasar y despedazar a todo demonio vil que se nos atraviese”, esto nos muestra que usaremos a un guerrero o soldado que lucha contra esta maldad enviando a estos demonios donde pertenecen y matándolos para así volver un mundo sin demonios, pero ni un demonio puede quedar vivo delante de este ser, por otro lado usaremos armas como ayuda en nuestra misión durante la historia tanto armas como rifles, escopetas, un caño, un lanzador laser y entre otra armas muy originales en este juego que hace que cada enemigo lo hagas despedazar todo su cuerpo, además no solo usaras armas adistancias sino también de cuerpo a cuerpo como una navaja alargada, una motosierra entre otras armas bastante raras y muy casuales este juego, es increíble como este juego veras las muertes horribles que les causaras tú con este personaje a tus enemigos, tanto despedazándolos, partiéndolos por la mitad en el cual veras los órganos de estos seres, y muchas cosas más de escenas horripilantes, que se puede decir es DOOM de eso trata el juego. Por otro lado al parecer este juego tendrá modo multijugador aunque no se ha aclarado aun de todo bien, ya veremos a la hora de su estreno si se integrara este modo de juego además de su campaña claro. Este juego es recomendado podes conseguir en la tienda de steam a un precio estimado de 59.99$ “Pre-compra”.





Tráiler:



Ghost Recon Breakpoint:

Otros de mis juego favoritos anunciado en la E3 y también siendo uno de los más esperados para este año 2019, un juego que se estrenara dentro de unos pocos meses, exactamente el 4 de octubre de este año, Ebisoft nos mostró lo grandioso y divertido que puede ser este juegazo con un gameplay que mostrare abajito. Un juego del genero Shooter en tercera persona y también siendo en primera persona en algunos ángulos a la hora de la batalla, el juego nos muestra un mundo abierto donde tú y tu equipo deberán de realizar variedad de misiones en un entorno bastante grande y hermoso además de ser súper realistas, donde podrás camuflajearte para evitar a los enemigos o atacarlos sigilosamente, también podes planear los ataques para que no se vuelva todo un rollo, o podes hacerlo a lo ranbo. Este juego dispondremos de una gran cantidad de armas de adistancia larga y de corta adistancia, también armas explosivas y objetos opcionales que te ayudaran en las misión como por ejemplo los drones, el juego contiene miles de cosa bastante interesantes y muy futuristas. Además en este mundo podrás utilizar variedad de vehículos como autos, lanchas y hasta helicópteros, tengan en cuenta que estos vehículos tienen armas dentro de ellas, como ametralladoras para los vehículos enemigos y evitar que los maten. El juego ofrece una experiencia bastante chula además muy realista por su nivel gráfico y por la cinematica que hace el personaje cuando va recibiendo daño es algo increíble parece una persona real, y todo esto no lo digo yo lo dice la cara del rubius cuando lo jugo en la E3 y de 3Djuegos quedaron sorprendidos con este juegazo. Recomendadisimo podes jugarlo con tus amigos a la hora de su estreno o también solo supongo en su modo historia, este juego será más que todo para estrategas ya que es bastante complicado de jugar sin ser matado al instante jeje, así que elige tu mejor equipo de amigos para ser estas misiones ya que serán un verdadero reto.





Tráiler:



Halo Infinite:

El juego más esperado para las plataformas Xbox One, PC y Para la nueva consola creada por Xbox llamada Project Scarlett (Hablare de esta consola en otro artículo), el juego se estrenara el año 2020 no se sabe exactamente qué fecha aún, pero lo que sí se sabe es que su modo de juego o estilo de juego será muy distinto a lo que acostumbramos ver, por eso se espera para el otro año a que salga la nueva consola que se “adaptará a este juego”, aun no se sabe de todo ya que no han dado mucha información. Halo infinite en juego del género shooter en primera persona, en el cual trata de una especie de robot o traje robótico no lo tengo claro aún que es jeje, que al parecer fue encontrado en el espacio y fue como que reanimado o revivido por un persona que navegaba por el espacio sin rumbo alguno en búsqueda de su familia, después de haber despertados la nave ha sido “atacada” y el tráiler termina cuando sale el robot hacia el espacio para enfrentarse a la amenaza. La E3 tristemente no nos han anunciado ningún tráiler de este juego así que no hay mucho contenido para sacarle, espero que pronto que el otro año muestren este juegazo a la luz y veamos por fin su estilo de juego. Por otro lado se dice que Microsoft le ha introducido el mejor motor gráfico existente a este juegazo, quiere decir que solo la nueva consola “lo va aguantar” y la Xbox one “ lo va aguantar también”, esperemos que si ajaja, y la pobre Xbox one vaya explotar con este juego.

Teorías: Quizás este Halo sea mundo abierto, según yo lo será y espero que así sea, sería muy genial.





Tráiler:



Cyberpunk 2077:

Un juego anunciado en la E3 y esperados por muchos en el cual se ha anunciado su fecha de estreno el 16 de abrir del año 2020, y quizás será el mejor juego de ese año aunque aún no se ha probado del todo bien, hasta ahora si no sale otro juego que nos sorprenda más pues puede ganarle a este juegazo, el tiempo lo decidirá todo. Es un juego del genero acción, shooter en primera persona en el cual representa un mundo abierto donde primero que todo deberemos crearnos nuestro personaje ya sea femenino o masculino con nuestro respectivo nombre, podremos personalizarlo detalladamente algo que está muy bien, este juego nos ofrece acción y tiroteo del bueno, nuestro personaje tiene unas habilidades ya que somos mitad robot al igual que lo enemigos, en el cual deberemos combatir a campo abierto o campo cerrado eliminándolos con nuestra armas de fuego o a puños en cuerpo a cuerpo. Encontraremos misiones muy variadas y una historia bastante interesante que a la mayoría les encantara, claro la historia ira cambiando dependiendo que decisiones tomes. Por otro lado podes interactuar con cualquier cosa del juego, tanto con los armarios para cambiarte de ropa, interactuar con los NPC o personajes que veas en el mundo abierto, en la tiendas, en exactamente todo amigo, este juego es una locura. Ojo que en algunas partes no lo censuran y se le ven las Opais en el gameplay jaja, así que cuidado pues si eres menor de edad.

PD: Este como que es el nuevo GT6 pero futuritas jaja, es que el juego es una locura.





Gameplay:



Para concluir espero les hay gustado este top o lista y lo disfrutaran un montón, me esforcé mucho en hacerlo y sacarle bastante contenido, por otra parte le recomiendo cada juego de este top porque valen mucho la pena, y según yo son los mejores de este año y del año 2020. Mis panas no se preocupen con los que me faltaron, ya que vi otros juego de la E3 que son muy bueno y no salieron en el top, tranquillo que hare una 2da parte y pondré esos juego que me faltaron y me gustaron mucho, por ejemplo saldrá el juego de Avenger, el nuevo juego de star wars y otro más, que son buenísimo, también pondré en el otro top el juego de Dragon ball que se ve buenísimo. Bueno sin más que decir me despido y les mando un abracito a todos.