Los mejores emuladores para pc y móvil

Un emulador es un software informático el cual tiene como fin ejecutar software o juegos de un sistema operativo en una plataforma diferente, es decir, poder reproducir un juego o software en una plataforma diferente a la que tiene por origen. En este artículo sólo nos centraremos con respecto a los juegos.

¿Es lo mismo un emulador que un simulador? No, pues el emulador tiene como finalidad que los juegos sean los mismos que están en sus consolas originales sólo que reproducido en una diferente, mientras que un simulador reproduce el funcionamiento de la plataforma original.

Podemos encontrar emuladores tanto para computador como para nuestro celular, por ello en este artículo te mostraré algunas reseñas de algunos emuladores de los cuales he probado algunos y otros que han probado personas cercanas y han tenido buenas experiencias con ellos.

Emuladores para computador.



ZSNES : Este emulador fue lanzado por primera vez en el año 1997 para aquellos jugadores amantes de Nintendo. En su momento de gloria fue reconocido como uno de los mejores emuladores, aunque si hablamos de la actualidad aún lo seguiría recomendando, pues hasta la fecha lo sigo usando y no he tenido ningún problema, cuenta con un increíble funcionamiento tanto para 1 jugador como para multijugador.

Como es un emulador tan antiguo no pide muchos requisitos para que puedas correr tanto lso juegos como el propio emulador.

Puedes descargar las roms de los juegos en la página de “peaso.com” allí encontrarás casi todos los juegos que podrás usar para este emulador y de forma gratuita, simplemente debes registrarte y podrás descargarlos.

En dicho emulador he podido revivir los momentos de mi infancia jugando Biker Mars From Mars, Kirby, Aladin, Super Bomberman, Legend of zelda, Super Mario Bros, International Super Star Soccer, etc.







Emulador Dolphin: Lanzado en el año 2003 para plataformas como Windows y Linux, este emulador sirve para aquellos amantes del Nintendo GameCube y Wii. Cuenta con muy buenas críticas por parte de la audiencia, ya que por su gran éxito ya se han creado versiones para macOs y recientemente se lanzó una para Android.

Los requerimientos son bastante bajos, pues sólo necesitarías una tarjeta HD Graphics o Geforce- 460 y una memoria Ram mayor o igual a 2GB, es decir, está al alcance de cualquier computadora para que revivas la experiencia de éstas dos consolas de videojuegos.

Como bien he dicho Dolphin siempre piensa en todos sus fanáticos, pues a pesar de que ya ha lanzado su emulador en diferentes plataformas para que esten al alcance de todos, también ha logrado traernos gráficos HD y ser compatibles para jugarlo con gamepads, joysticks,etc para que aquellas personas amantes de juegos con buenos gráficos puedan disfrutar de ellos, como si se tratara de la consola original de videojuegos.







Emulador NeoRagex: Este sin duda es uno de los mejores emuladores que han salido al público, pues ofrece una experiencia muy buena en cuanto a jugabilidad y originalidad, pues conserva muchos aspectos que tiene la Geo-Neo original, como su aspecto, sonido, gráficos, etc.

La ejecución de juegos es bastante buena, pues es como si jugaras en la original, es muy raro ver que un juego no te corra en este emulador, pues sus fallos han sido corregidos. A pesar de que no se ha lanzado una versión reciente, sigue siendo uno de los mejores emuladores que se han lanzado, puesto que como mencioné anteriormente se cuidaron muchos detalles al momento crearlo y darlo al público, es uno de los primeros emuladores que ofreció la ejecución a 60 FPS de sus juegos.

Personalmente es uno de los emuladores que, más recomiendo, a lo largo de los años casi no me ha dado errores, por no decir que ninguno. Muy recomendado.









Para no alargar mucho este artículo, pasaré a los emuladores para móvil.

PPSSPP: Lo puedes encontrar gratuito en la PlayStore o AppStore, ideal para los fanáticos del PSP. Fue lanzado en el 2012, ha pasado desde los ordenadores hasta la comodidad y portabilidad de nuestros celulares. Cuenta con una interfaz sencilla de utilizar y compatible con más de 900 juegos, los cuales puedes descargar de páginas de roms.

Tuve una muy buena experiencia con este emulador, pues no consume muchos recursos de tu celular y puedes configurar los gráficos y el sonido que quieres que tengan tus juegos, por si no los corre en los ajustes por defecto. No consume mucha batería, así que es perfecto para cuando estás fuera de casa.









My Boy: Uno de los mejores emuladores para móvil, pues te permite disfrutar de todos los juegos de la famosa consola Game Boy. Gracias al buen desarrollo de este emulador es posible poder jugar en cualquier lado tus juegos favoritos como Super Mario Bros, Castlevania, pokemón, kirby, etc. La forma de agregar los juegos es bastante sencilla y cuenta con una interfaz principal bastante cómoda, pero con una interfaz de juego que podría mejorarse, pues no es tan cómoda a la hora de jugar a menos que cuentes con un accesorio adicional para jugarlo cómodamente, esto porque su diseño es vertical, es decir, tienes el juego en la parte superior y los controles en la parte inferior dela pantalla por lo cual resulta algo incómodo y se desaprovecha gran parte de la misma.

A pesar de este defecto, sigue siendo muy recomendable pues tienes al alcance cualquier juego de Game Boy y no requieres muchos recursos para poderla ejecutar en tu teléfono celular.





DraStic: Catalogado como uno de los mejores emuladores no sólo por los críticos sino por los propios jugadores, pues no sólo porque emula una de las consolas más jugadas como lo es la Nintendo DS, sino porque ofrece una comodidad y calidad a la hora de jugar.

Aunque al igual que el puesto anterior, su interfaz es de forma vertical (también incluye la forma horizontal), este sabe aprovechar mejor el espacio de la pantalla, pues tenemos una visión del juego más amplia y los controles son mucho más cómodos para nuestras manos como para el espacio que ocupan en nuestra pantalla.

A pesar de que es de los mejores emuladores para móviles el único defecto que podemos encontrar es que se encuentra en Chino, no es su totalidad pero sí en algunas de las opciones que nos presenta, no te pone mayor problema, pero sí puede llegar a ser algo incómodo ya que no sabemos qué dice.









Espero que estos emuladores y estas pequeñas reseñas te hayan servido por si estabas buscando opciones para poder jugar tus juegos favoritos de tus consolas favoritas en caso de no tenerlas o de buscar una opción más portable o cómoda, si por el contrario no estabas buscándolo espero que te haya sido entretenido y te haya informado un poco o darte una pequeña review para adentrarte en este mundo de los emuladores.