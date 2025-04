Los libros de Resident Evil!

Mas de alguno de ustedes habrá jugado alguno de los juegos de esta maravillosa saga, algunos mas desafortunados habrán visto las películas, pero sabían que también existe una saga de libros sobre resident evil?

Pues bueno, todo aquel que jugase algún juego de resident evil, sabe mas o menos de que trata la cosa, zombies, disparos y acertijos no?, para todos aquellos que han disfrutado los juegos de resident evil, siempre es una buena noticia el anuncio de un nuevo titulo para la saga, no es así?, pues bueno, muchos fanáticos de la saga, han intentado mejorar su expectativa viendo las películas de resident evil, por desgracias, cualquier fantástico sabrá, que las películas son muy decepcionantes, no tienen ningún apego a los diversos juegos, las historias no tienen sentido y los personajes menos, la frustración que dejan las películas a alguien que se ha jugado los juegos es abismal!!!Pues bueno, por suerte para todos aquellos fans de la saga decepcionados de la incursión de Resident evil por la pantalla grande, es que existe nada mas y nada menos, que la saga literaria de resident evi, asi como lo lees, hay libros, pero eso no es todo, estos libros si que llenaran ese pequeño vacío en tu interior ya sea de contenido, como de conocimiento, ya que los libros están un 999999% basados en los juegos, lo mejor de estos libros es que al leerlos, te da la misma sensación como si estuvieras jugando, yo personalmente experimente a jugar uno de los juegos y luego leer el libro y te aseguro que son lo mismo!!!!La saga cuenta con un total de 7 libros, de los cuales 5 son basados netamente en los juegos y los otros 2 rellenan los espacios que hay entre juegos, por lo cual, se trata de historias completamente nuevas que probablemente no conocias y que te ayudaran a entender mejor varias cosas de la saga!!El primer libro de la saga es Hora zeroEste libro nos narra la historia sobre como comenzó el apocalipsis zombie y esta centrado en la historia de Rebeca Chambers. Se trata de la historia que nos cuenta el juego Resident Evil Zero, aunque el alcance de nombres es mas o menos obvio, no entrare en demasiado detalle sobre la historia, por que quiero darles la oportunidad de leerlo!!!El Segundo libro es La conspiración UmbrellaEste libro ocurre inmediatamente después de Hora Zero, aquí nos centraremos en 2 personajes principales, Jill Valentine y Criss Redfield, la historia cuenta lo acontecido en la mansión umbrella y es exactamente la historia contada en Resident Evil 1El tercer libro de la saga es La ensenada CalibánEste es uno de los libros que no tiene un juego ligado, sin embargo es una historia totalmente atrayente que te hará sentir como si estuvieses dentro de uno de los juegos, es mas, te hará querer que saquen este juego!!!, la historia se ubica cronológicamente entre los resident evil 1 y 2 y es protagonizado por Rebeca Chambers en una nueva misión para el equipo STARS, donde se les da la información de que existe una instalación de Umbrella en la ciudad de Maine, en la ensenada Calibán y ella debe ir a investigar.El cuarto libro se trata de La ciudad de los muertosEste libro esta centrado en la historia de Resident Evil 2, donde los protagonistas son el emblemático Leon Scot Kennedy y la carismática Claire Redfield, Para Leon este seria su primer día de trabajo como policia en Racoom City, Claire por su lado anda en la búsqueda de su hermano Criss Redfield, uno de los miembros del equipo STARS y protagonista de Resident Evil 1, sin embargo, ambos se toparan con un autentico infierno al llegar a Racoom City.El quinto libro es InframundoEste es el segundo libro que no esta basado en los videojuegos, sin embargo la historia conecta y ata muchos cabos sueltos. Los protagonistas serán nuevamente Leon y Claire, quienes mientras se dirigían a reunirse con otros supervivientes del equipo Stars, son interceptados por un enigmático personaje, quien les pide investigar unas nuevas instalaciones de Umbrella en Utah, así es como nuestros queridos personajes se topan con toda una nueva gama de horrores y enemigos en una fantástica historia que no puedes dejar de leer!El sexto libro es NemesisEste libro esta centrado en la historia del juego Resident Evil 3 y nos narra la historia de Jill Valentine y su supervivencia en Racoom City, por supuesto también narra la historia de Nemesis, uno de los villanos mas iconicos de los videojuegos!!!!El séptimo libro es Código VerónicaEste libro esta basado en el juego Resident Evil Codigo Veronica y nos cuenta la aventura de Claire Redfield quien aun en su búsqueda de su hermano Criss, llega hasta una remota y desolada isla, donde los experimentos de la corporación Umbrella nos develaran nuevos horrores.Lo Bueno y lo MaloEstos libros son sin duda alguna un excelente complemento a las historias y te harán entender de mejor manera la saga, lo bueno que tienen, es que te servirán para resolver dudas, reavivar tu llama por estos juegos y aunque estés leyendo, te sentirás como si estuvieras jugando!Lo malo, es que si ya jugaste los juegos, sabes tal cual de que trata el libro, por otro lado si lees primero el libro, el juego no tendrá muchas sorpresas ya que sabrás tal cual como va la historia, otra cosa mala, es que querrás jugar a los juegos de ensenada caliban y de inframundo, los cuales por desgracia no existen!Por otra parte, algo que no es ni bueno ni malo, es que los libros siguen una linea cronológica única, es decir, que solo toman una ruta, en los juegos, a menudo puedes elegir entre distintos finales o diversas rutas de juego según que personaje elijas, lo que abre varias posibles historias, según si un personaje murió o se salvo en X juego, pues en los libros no es así, solo siga la ruta cronológica, por lo tanto esto abre posibilidades de que los juegos te sorprendan pobremente con algún final inesperado!!!