Los Juego Mas Jugados Actualmente, (Mi Opinión)

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, Esta vez de “los juegos más jugados en el año 2018”, lo puede considerar como un Tops si gusta. Bueno sin más que decir que comience el artículos y que lo disfruten.

Nota: Disculpen los párrafos largos, quieren que entienda mi opinión detalladamente de cada juego, y así saber por qué tiene gran comunidad estos juego y por eso son los más jugados actualmente y del 2018.

Espero que les guste los videos de cada juego son bastante divertidos jeje.

Bueno amigos les traigo los juego más jugado del año 2018, la mayoría que pondré en este artículo son muy conocidos los reconocerán con solo leer el nombre, son muy bueno y tiene un gran fama actualmente sigue siendo ya que estamos a inicios del 2019 y quizás más adelante salgan nuevos juegos que seguro se harán tendencia. Bueno espero que respeten mi opinión y quizás salga su juego favorito en este Tops. Comencemos con el primero de la lista.

Grand Theft Auto 5:

Grand theft Auto 5 o muy conocido como GTA 5, Un juego del genero acción y aventura mundo abierto, en el cual es uno de los juegos más conocido y jugados actualmente, entra en el top de los más jugados, Según Rockstar Games más de “36 millones de usuarios Activos” Quizás podría ser hasta más. Hablemos sobre este juegazo que está disponible para las consolas Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One y PC. Un juego donde llevara a cabo un robo de un banco al inicio del juego, estos 3 personajes cuyo uno le quitan la vida y otro lo arrestan cuyo 1 solo puedo escapar y supuestamente darlo por muerto aunque no es así. En este juego son exactamente 3 protagonistas en el cual son: Michael Townley, Franklin Clinton y Trevor Philips. Donde después de ese trágico robo al comenzar el juego. Comenzaremos a usar a Franklin y realizar algunas misiones, de robos, asesinatos entre muchas variedades de misiones, mientras va avanzando iras usando los demás personajes y cambiar a menudo sin dudarlo. No solo fue muy jugado por su historia si no por su modos online bastante dinámico, en el cual crearas a tu personaje y lo personalizaras como desees y disfrutar de lo mini juegos que posee sus actualizaciones, por eso es uno de los juegos más jugados porque se mantiene activo el juego algo que está muy bien mantener su fama, que mini juegos posee en juego: Carreras de todo tipo de Vehículos como motos, lanchas, aviones, carros y otro vehículos. También carreras de parkour, Pelea entre bandas, parkour con vehículos, Corre o te atropello, Lucha entre autos en el cual si te caes de la zona pierdes y muchos otro juegos más, Los mapas de los mini juegos los crean la misma comunidad en el cual encontraras mucha variedad, en el cual lo hacen un juego bastante entretenido.







Fornite:

Un juego bastante famoso y conocido en todo el mundo, aunque tiene bastante críticas y es odiado también para algunos, Sin embargo fue unos de los juegos más jugados del 2018 y aún lo es y sigue subiendo sus usuarios, El juego no es tan malo como lo dicen quizás si lo juegan no lo dejen de jugar ya que es bastante adictivo, bastante amado por su comunidad y youtubers que ayudan más a crecer este juego, actualmente tiene más de 125 millones de actividades recientes en fornite, bastante grande la cantidad y según Epic Games sigue “aumentando su cifra” bastante asombroso. Es un juego de disparos del estilo Battle royal, en el la cual trata de que caen de un autobús 100 jugadores que tendrán que sobrevivir en una isla bastante grande, solo sobrevivirá 1 y será el ganador de la partida busca en la casas y equípate lo suficiente y sobrevive matando a tu enemigos y equipándote con sus suministros, en el cual nadie podrá campear ya que se cerrara la zona y si te toca te quitara vida hasta matarte, así que equípate bien y se el primero en pie. Se puede jugar solo, dúo y escuadrón, con personas aleatorias o con tus amigos. Bastante adictivo y entretenido te aseguro que te costara dejarlo, ya depende de sus gustos. Disponibles para las consolas PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Y gratis para PC y Móvil.







League of Legends:

League of legends un juego bastante conocido como “LOL”, tiene una gran comunidad todo el mundo alguna vez ha jugado este juego, hasta yo lo jugué pero me aburrió no se ofenda no son mis gusto jeje, Es uno de los juegos más jugados actualmente cuenta con más de 100 millones de usuarios activos y logro supuestamente a los 120 millones aunque no creo pero bueno, aunque tuvo bastante bajas leí por ahí gracias al juego Fornite espero que no se ofendan ni nada solo es mi opinión amigos no se lo tomen a mal. Es un juego donde deberás luchar en un campo de batalla “Arena” en equipos cada quien elegirá un campeón deferente en tu equipo, cuyo objetivo para ganar la partida es que tu equipo oponente se rinda o tu equipo pueda destruir la estructura centro llamada “Nexo” y así conseguir la victoria. Claro comenzaras de nivel abajo e iras subiendo de nivel y pronto un jugador profesional, podrás usar más campeonas y te harás todo un pro jeje. Un juego bastante adictivo en considerado un juego MOBA, no lo tiene es entretenido a bastante les gusto el juego aunque no sean de mi gusto no debería de dejar atrás este juego en este top ya que es unos de los más jugados actualmente.







Roblox:

Un juego bastante adictivo por su estilo de juego y supuestamente parecido al “Minecraft” de estilo cuadrado jaja. Me puse investigar e indagar de cuanta comunidad activa tenia rublox pero no conseguí cifra actual la cifra del año pasado fue 40 millones de usuarios y actualmente quizás tenga más o quizás menos, aunque este juego no pasa de moda tiene una comunidad bastante gran varios youtubers suben contenido de este juego. Un juego en el cual posee varios minijuegos creados por la misma comunidad de estilo de copia a otro juego, como de dragon boll, carreras, estilo GTA, Estilo counter strike, parkour, juego de terror y muchos más, todo al estilo de rublox. Un juego bastante adictivo y difícil de aburrirse, yo me apegue mucho a este juego gracias a sus mini juego de estilo pokemon y de terror survival demasiado buenos. Un juego que es difícil de que su comunidad de deje por lo entretenido que es, nada mal uno de mis juegos favoritos de pocos requisitos y gratis para pc y móvil.







Minecraft:

El juego más jugado de todo el “mundo”, con más de 91 millones de usuarios activos al mes, es una locura, un juego demasiado adictivo y entretenido. Minecraft un mundo cuadrado en el cual tendrás que sobrevivir en un mundo infinito, donde tendrás que encontrar comida, construir tu hogar, conseguir materiales para realizar Ítems como armaduras y muchas otras cosas más. No solo es famoso por este estilo de juego si no el Online, tiene variedad de juego como por ejemplo tareas en el cual tendrás que construir variedad de cosas que te pidan en el cual lo haga más bonito y sea más votado gana o estilos parkuor, duelos. Tiene muchos modos de juego en online todo una locura este juego, aunque sus gráficos son bastante malo según yo aunque sus actualizaciones le van poniendo mejores texturas en el cual mejor muchos el juego sin duda. Se podría decir que aunque es viejo según “es el juego más jugado actualmente y mejor que fornite” aunque no estoy seguro aunque creo que sí. Disponible para las consolas PS3,PS4,Xbox one, móvil y pc.









Me habría gustado poner en este Tops World of warcraft pero al parecer no llegaba ni a los 20 millones lastima mente siendo un gran juego MMORPG, logro llegar a 12 millones en su expansión legion pero qué más da para mí un juegazo, pero que le haya gustado el top y que lo disfrutaran amigos, tengan en cuento que todo esto es mi opinión personal y no se vayan a ofender ni nada. Les mando un saludo a todos.



ATT: Andy_Subero.