Los jefes mas dificiles en los videojuegos (By Jean74)

A lo largo de los años nos hemos encontrado con muchos villanos en el mundo de los videojuegos. Algunos son batallas largas y epicas mientras que otras son aburridas y nos la pasamos sin mayor problema, pero tambien existen esos que sobresalen, esos que nos hacen sufrir por su enorme dificultad. Aun asi nos gusta sufrir por ser amantes de los rtos que estos representan, es por eso que les presentare una lista con los jefes mas dificiles en el mundo de los videojuegos.Cuando el boxeo estaba en todo su esplendor por los años 80 nintendo decidio lanzar un juego inspirado en este deporte de repartir buenos golpes. Inicialmente sacaron maquinas arcade, pero viendo la enorme cantidad de consolas nes que comenzaron a venderse estos decidieron a desarrollar Punch Out para esta plataforma. Es asi que las mente ambiociosas y mercenarias de Nintendo consiguieron cerrar trato con el mismisimo Mike Tyson, claro que antes de que este se consiguiera su fama de muerde orejas y maltrata mujeres.Despues de que nuestro personaje lograga llegar hasta la final, nos topabamos con el ultimo contrincante (Mike Tyson) el cual nom se guardabe nada y solo le bastaba con darnos un solo golpe para dejarnos en la lona no importandole si teniamos toda nuestra barra de energia completa y los mas frustrante era que cuando conseguiamos derrivarlo, este se levantaba como si nada.En toda la saga existen varios jefes alternativos que son una verdadera pesadilla para los que quieren algo facil. En el segundo juego ta todos sabiamos que podias pelear con el angel de una sola ala o tambien conocido como Sephiroth y que este era probablemente el jefe mas dificil de esta entrega, pero no mis hermanos no, ya que para la version final mex de la segunda parte tendriamos al jefe mas perron de la saga Kingdom Hearts.Esta armadura conocida como Lingering Will aun cuenta con el espiritu de su antiguo portado, el guerrero Terra, ademas de tener la gran mayoria de las tecnicas especiales cuando el guerrero aun estaba con vida. Es a lo largo de toda la batalla que el enemigo no deja de lanzarnos ataques y es mas aun cuando te das cuenta que Donald y Gofy esta de adorno por lo que practicamente estas luchando solo tratando de esquivar los ataques que te quitan hasta la mitad de la barra de energia. Sin duda algo sumamente dificil, pero no tanto como entender la historia enredada de Kingdom Hearts, mis respetos a quien lo entienda.Desde el primer juego Bayoneta nos dejo bien claro que no es como esas brujas feas como en otros videojuegos. Ella no tiene nada que envidiarle a otros personajes famosos como Dante o el mismo Kratos, porque ademas de tener un sin numero de armas a su disposicion, es capaz de invocar demonios con su cabello sin dejar de lucir sensual.En el segundo juego existe una forma de pelar contra Rodin, el demonio que normalmente nos vende las mejoras y es que para pelear con el tendremos que pagarle la exagerada cantida de 99,999 aureolas de angel, pero dejenme decirles que vale la pena romper el chanchito para prsenciar la plea de proporciones biblicas.La primera parte de esta pelea esta complicada , pero poco a poco vas descubriendo los patrones de este pelon. En la segunda es donde se vuelve muy dificil ya que Rodin muestra su verdadera forma de demonio, ademas es necsario equiparse algunos objetos para poder derrotarlo luego de varias humillaciones.Primera FormaSegunda FormaONRSTEIN Y SMOUGH EN DARK SOULSBien podriamos pasarla hablando de los enemigos de Drk Souls ya que desde el primer juego se requeria presicion casi quirurjica para poder vencer a cada uno de los enemigos y so sin contar los diferente escenarios que contaban con trampas mortales. D e toda la saga solo existe un par que causo la desesperacion de muchos jugadores en todo el mundo al punto de hacernos votar el control, me refiero a Onrstein y Smough que te persoguen juntos desde el momento en que entras a la zona de combate, ademas sus ataque tienen un rango muy grande debido a la enorme de sus armas. Por si fuera poco de morir cualquiera de los dos enemigos, el que queda vivo absorbera los poderes del otro y recuperando toda su energia haciendo de esta batalla la mas complicada de toda la saga, a eso sumenle el diminuto espacio de la arena.Este nos esperaba al final del torneo para elegir al rey de los peleadores de todo el mundo. Nosotros como buenos gamers que somos vamos venciendo a cada unos de los contrincantes que se nos cruce en nuestro camino, pero cuando nos encontramos con este animal (Rugal) y veias como te tumbava con una de sus estrategias para aveces humillarte con un Perfect.