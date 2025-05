Los jefazos más duros de Dark Souls 1.

Dark Souls es un videojuego conocido por el alto grado dificultad que ofrece, donde cada enemigo que enfrentas, representa un gran reto, y donde por mucho que avances, seguirá habiendo sujetos más hábiles y poderosos que tú. Esto se ve reflejado en las batallas contra los jefazos, pues estos destacan por estar entre los mayores desafíos del juego, siendo algunos de ellos extremadamente duros, al punto en que te harán morir decenas de veces si aún no consigues encontrar una estrategia de combate para ellos, cosa que suele ser compleja de deducir. Es por ello que, te mostraré los 5 jefes que más me costaron dentro del juego, es decir, lo basaré según mi experiencia y tomando en cuenta el nivel que tenemos en el momento de dicho combate (también considerando que soy un luchador de cuerpo a cuerpo). ¡Comencemos con el top!





5- Manus, el Padre del Abismo.

Manus es una abominación nacida del Abismo, un ser con el poder de un Dios, y un oponente que fue capaz de vencer al legendario Artorias, el mejor espadachín de Lordran. Manus es considerado por muchos como el combate más duro del juego, aunque a mí en lo personal, no me causó mucho problema. Posee una habilidad impresionante en el combate, es capaz de hacernos combos super largos que bajan muchísima vida, además que el uso del escudo con sus ataques físicos tampoco es muy útil, pues nos bajarán rápidamente la estamina. Al conseguir bajar la mitad de su vitalidad, Manus comenzará a usar magia negra, la cual fácilmente es capaz de matarnos si no nos defendemos, aunque podemos desviarlos con el uso del Colgante de Plata o un buen escudo, y con estas herramientas, será un jefe que no nos debería dar muchos problemas (siempre y cuando no te confíes).







4- Queelag, la Bruja del caos.

Queelag es un jefazo y el producto de una mutación entre una mujer y una araña, producida debido al poder de las almas del caos. Queelag posee la habilidad de escupir lava mediante su cuerpo de araña, mientras que su cuerpo humanoide es capaz de hacer ataques cuerpo a cuerpo formando una espada con fuego. En realidad, este jefe lo considero fácil actualmente, ¡Y de hecho lo es!, solo que al momento en que combatí con ella, no use una estrategia nada buena, pues este jefazo es muy fácil de aturdir, cosa que no consideré y solo me alejaba esperando la oportunidad para atacar. El jefazo es capaz de tener el control de la zona, pues ya que es capaz de escupir lava, tendremos que estar atentos en donde está situada al movernos, pues pisarla no nos dañará precisamente poco, además que es capaz de aturdirnos por un momento y dejarnos indefensos.







3- Demonio Salvaje.

El Demonio Salvaje es un jefazo que enfrentaremos al volver por segunda vez al Refugio de los no-muertos, lugar donde comenzamos el juego. El Demonio Salvaje posee un aspecto muy similar al del “Demonio del Refugio”, el primer jefe del juego y que enfrentamos en este lugar, aunque esta vez, este será mucho más poderoso y tendrá más ataques. Como tal, este combate no es considerado ni de cerca como uno de los más complejos, sin embargo, mi caso fue una excepción, pues moría de forma constante contra él sin que pudiese hacer nada. Al entrar a la arena de combate, debemos dejarnos caer por un precipicio, recibiendo daño por caída nada más empezar el combate; aunque esto no es un gran problema, lo que me mataba incontables veces, era el molesto ataque a distancia que genera una explosión justo donde estás situado, cosa que no encontraba como esquivar, pues no sabía que el ataque funcionaba de esa manera (creía que en realidad era una onda expansiva).







2- Ornstein y Smough.

El combate contra Ornstein y Smough a pesar de ser uno de los más complejos, es uno de los que más disfruté, principalmente debido al increíble diseño que poseen los personajes, la arena de combate y el lore detrás. Lo que hace compleja la pelea, es el hecho de que debemos enfrentar a ambos enemigos al mismo tiempo, algo realmente difícil, principalmente al patrón de ataque de ambos. Ornstein es el enemigo pequeño, aunque también es el más rápido, es capaz de hacer hábiles ataques y, en caso de que nos alejemos mucho de él, puede optar por lanzarnos rayos eléctricos que provocan muchísimo daño. Por otro lado, Smough es un grandote con un enorme martillo, que nos atacará solo en cortas distancias y de una forma bastante lenta, aunque si recibimos uno de sus letales golpes, estaremos en graves problemas, pues aturden y dañan de forma extrema.







Como si esto ya no fuese suficiente, al morir alguno de ellos dos, el otro absorberá sus poderes para regenerar su vitalidad y potenciar sus habilidades. En el caso de Ornstein, se volverá aún más fuerte que Smough, y no solo eso, poseerá el mismo tamaño que él; y en el caso de Smough, simplemente obtendrá el poder de relámpago, siendo capaz de realizar pisotones potenciados y su martillo será imbuido por este elemento. Lo que me costó principalmente de este par de jefazos, es lo molesto que puede ser combatir contra dos enemigos a la vez, cosa que, en lo personal, se me hace realmente complicado, y me costó incontables muertes para conseguir la victoria. Como consejo, sugiero concentrar tus ataques en uno solo, pues al morir, el otro recuperará su vitalidad, por lo que atacar a ambos será simplemente alargar el combate (recomiendo matar primero a Onrstein, pues Smough es mucho más fácil de combatir solo).







1- Sif , el Gran lobo gris.

Sin duda alguna, este fue el jefe que más muertes me hizo en todo el juego. Sif es un gran lobo que blande un espadón en su hocico, siendo muy hábil para manejarlo, además, lo hace con una gran fuerza, lo que significa que puede bajar tu estamina rápidamente con unos cuantos golpes. Mi problema con Sif, es que sus ataques deben ser esquivados con muchas volteretas, el uso del escudo con este jefazo es muy poco recomendado debido a lo anteriormente dicho, algo que me afecta a mí, pues soy un personaje pesado que depende de su escudo para protegerse, pues doy las volteretas muy lentas, siendo imposible basarme en ellas para esquivar sus ataques.







Al final, tuve que basar mi estrategia en simplemente esperar a que haga un ataque en específico, pues no me podía permitir ser agresivo, pues en caso de quedarme sin estamina, el daño que realiza este jefe no es precisamente poco, por lo que perfectamente, es capaz de matarte con un combo si llegas a descuidarte. Una manera que considero efectiva para combatir contra el jefe, es usar hechizos para atacar a distancia, pues este jefazo se la pasará la mayor parte del tiempo lejos de ti, además, normalmente, luego de sus ataques suele alejarse, por lo que atacar de esta manera te facilitará este combate de forma exponencial.







Conclusión.

En mi opinión, realmente lo que más se disfruta de Dark Souls es el gran reto que supone, pues por supuesto que brinda una alta dificultad, aunque créeme que el placer que provoca superar a aquel jefe que no te permitía avanzar en el juego es realmente confortante. Si me pongo a pensar, realmente los jefazos que más me costaron fueron de una etapa temprana del juego, lo que me hace concluir que todo se debe en la experiencia del jugador, y lo podemos ver reflejado en esta lista, pues la mayoría de los que he nombrado, son de combates tempranos (eso no quiere decir en lo absoluto que los combates se van facilitando, todo lo contrario, solo que nuestra habilidad también va aumentando). Hasta acá mi artículo, espero que haya resultado interesante, de ser así, apreciaría mucho tu opinión del mismo en los comentarios, recuerda que acepto críticas constructivas. ¡Un saludo desde Gamehag!