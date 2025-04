Los usuarios más adultos de gamehag recordaran esos tiempos en cual ibas a las salas de árcade con un par de monedas a jugar un buen rato, ya fueran los populares beat em up como las tortugas ninjas, los Simpsons, Cadillacs y dinosaurios o los inmortales juegos de peleas, Mortal Kombat, King of Fighter.

De la gran cantidad de máquinas árcade siempre hubo una que me llamo especialmente la atención que eran las de carreras, esas clásicas con forma de auto y pedales, en la cual el amo y señor era el mítico Out Run. Como viene siendo la temática de mis artículos hoy les traigo un review de los herederos de Out Run. (este articulo ha sido editado a petición de soporte de gamehag)





Out Run.

Recordando Out Run, era un juego simple de conducción de 8bit, solo tenías un automóvil para usar, el Ferrari testarossa, y conducías hasta la meta antes que se acabara el tiempo, y te acompañaba una chica que hacia comentarios cortos a lo largo de la carrera. Había varias versiones de maquina árcade donde jugarlo, ya fuera la versión de pie o la de forma de automóvil con butaca y todo.

Viendo esto hoy en día, parece muy poco, pero en aquel entonces era único y distinto, y fue la patada inicial para masificar el género de conducción, las franquicias como Need for Speed, Forza o Gran turismo, aún tienen un poco de Out Run, como el modo de conducción básico (obviamente actualizado a los estándares actuales).

Era Top Gear.

Este género de carreras, se popularizo con la llegada a las casa a través de Super Nintendo y su modo 7 que permitía gráficamente crear profundidad de campo y perspectiva, gracias a que la capa 7 (ultima capa) podía ser editada para dar el efecto deseado, toda una innovación que permitió la creación de F-Zero, Mario Kart y la saga Top Gear.

Ya en 1992 sale el primer Top Gear que mantenía el mismo modo de juego que Out Run, pero con gráficos de 16bit, la novedosa pantalla dividida para dos jugadores, ademas de tener 4 automóviles a elegir, más diversidad de circuitos, y un soundtrack mucho más amplio. Todo lo anterior fue la fórmula del éxito y el juego termino como un clásico de los videojuegos de conducción y de Super Nintendo, y ademas dejo dos secuelas muy exitosas Top Gear 2 y Top Gear 3.

La Actualidad

Si bien el género de conducción está liderado por las franquicias que usan un modo más simulación que el de Out Run y Top Gear, aún queda espacio para Remake´s, que son muy bien recibido por los más adultos, ya sea por nostalgia o por su simplicidad y gracias a la masificación de Android es que podemos el nuevo heredero llamad Horizon Chase, que mantiene el gameplay, y usa gráficos actualizados, pero sin perder la estética clásica.

Debido al éxito se terminó creando una versión especial para PC y PS4 (próximamente Nintendo Switch), el Horizon Chase Turbo, que devuelve al estilo de juego a los hogares, agregando mucho contenido adicional, como países 48 Ciudades , 110 pistas, 12 torneos, 26 automóviles, y un sound track hecho por el mismo compositor de Top Gear Barry Leitch, ademas se agrega resoluciones 4k.

Sin lugar a dudas Out Run fue una innovación que se transformó en la base del género de conducción y que merece ser recordado. Es muy agradable ver como reviven viejas glorias, reinventando pero manteniendo las líneas que hicieron grandes a estos títulos. en este artículos deje afuera varias versiones de out run que quisieron mantenerse como franquicias pero no tuvieron éxito ni repercusión como para mencionarlos en este articulo. En fin espero que les guste el artículo tanto como yo lo disfrute creándolo. Hasta la próxima.



PD: Este articulo no esta repetido, solo fue re-subido a petición de soporte ya que no se había cargado la portada y la miniatura.