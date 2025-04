Los 5 mejores roguelike

En esta ocasión hablaremos sobre aquel género que en los últimos años a está cogiendo mayor fuerza dentro de la industria.Gracias a grandes exponentes que han ido saliendo, este género que nos recuerda a los juegos de antes, a aquella dificultad que nos causaba una gran satisfacción al lograr pasar sus difíciles niveles. En esta ocasión hablaremos sobre los roguelike y ¿Qué es un roguelike?

Un roguelike es aquel juego donde sus mecánicas reside en una muerte permanente donde al morir no llevamos nada de lo que obtuvimos a la siguiente partida más que la experiencia que nos vamos haciendo, obviamente esto ha ido cambiando, haciendo que en varios juegos se aplique una progresión al morir como veremos en algunos de esta lista, apliquen desbloqueo de personajes y de objetos. Se basa mayormente en que el jugador se interne en una mazmorra y obviamente lo que le da su mayor toque a este género, es que cada nivel cada partida se crea aleatoriamente, cada objeto que obtenemos, enemigos y jefes ninguna partida será igual y que suelen ser para un solo jugador en su mayoría . Dentro del género han salido algunos híbridos que combinan diferentes mecánicas junto a las del roguelike que veremos también dentro de la lista. Este top esta hecho bajo un criterio personal por los juegos que más me gustan y he dedicado más horas o que sus mecánicas me llaman la atención pero los invito a decirme los mejores roguelike que han jugado en los comentarios.

ATENCIÓN: ESTE TOP PODRÍA CONTENER SPOILERS

2. Enter the gungeon: El siguiente de la lista fue creado por Dodge roll y publicado por devolver digital. En este juego podremos controlar a varios personajes con su respectiva habilidad, que buscan encontrar el tesoro legendario llamado gungeon, “el arma que puede matar el pasado”. Presenta un tipo de pelea mediante las armas de fuego en su mayoría contando con ítem que afectan en el tipo de balas, daño, etc. Entre estas armas podremos encontrar pistolas, escopetas, armas de rayos y varios tipos más, donde tendremos sinergias con varias ellas que iremos descubriendo. Enfrentaremos a enemigos de muchos calibres desde granadas andantes hasta balas gigantes, igual que a jefes armados hasta los dientes y con mucho carisma tendremos también la habilidad de esquivar las balas mediante una voltereta los que nos da un manejo del juego muy bueno, nos encontraremos con varios npc durante nuestro tiempo de juego igual que muchas horas de diversión.





4. Don´t Starve: Este es uno de esos híbridos de los que hablamos. En este cada vez que comencemos tendremos un mapa diferente con enemigos diferentes y recursos diferentes y nuestro objetivo es sobrevivir, toma de los roguelike las condiciones aleatorias del mapa, podremos bajar a cuevas para tener más materiales, hacer varias creaciones de objetos dentro del juego que nos ayudaran a hacer más fácil y cómoda la supervivencia dentro de este mundo.





Empezaremos esta lista con mi roguelike favorito y al que más tiempo he dedicado y este es The binding of Isaac, este juego fue diseñado por Edmund McMillen y programado por Himsl Florian y tuvo un fuerte diseño basado en el juego The legend of Zelda, la primera entrega tenía unos gráficos estilo flash la segunda entrega que tiene un estilo más pixelado y desde ahí salieron nuevas expansiones y actualizaciones que se van haciendo. Este juego tiene varias referencias a la biblia, la religión y a otros juegos .En el juego controlaremos a Isaac un niño perturbado y que su madre lo intenta asesinar y el, al huir cae a un tipo de sótano y ahí empieza el juego, durante el transcurso encontraremos varios objetos que van cambiando nuestra apariencia y nuestras habilidades varios de estos se desbloquean según vas jugando, igual que a los demás personajes. Presenta una jugabilidad increíble, con una gran gama de objetos que nos dan un sin fin de posibilidades al poder hacer sinergias con ellos y hasta la posibilidad de poder romper el juego lo que se suele llamar una breaking run. Cuenta con una historia impresionante varios finales y sin duda al jugarlo, no pararas hasta tenerlo todo completado, lo cual nos tardara muchas horas de juego rabia y diversión y una gran satisfacción al completar esa run que creíamos perdida sin duda un juego que recomiendo a todos a los que no lo hayan jugado.Este juego como mencionamos, es de aquellos que al morir te llevas algo a la siguiente partida. Implementando que cada personaje que usábamos era descendiente del anterior, podía tener una clase distinta, habilidades diferentes y uno de los objetivos era conseguir oro para así poder ir desbloqueando cosas como modificadores, runas, ítems nuevos clases. Cada que perdemos subimos en realidad un nivel haciendo que nuestras estadísticas suban y que los enemigos de los primeros sectores sean más fáciles de derrotar.Y este es el juego que despertó de nuevo la fiebre de los roguelike. En este somos un explorador donde tendremos que pasar por niveles distintos, donde todo nos puede matar dentro del juego encontraremos un mercado y su respectivo tendero al que le podremos o bien comprar o robar decidiendo que camino tomaremos dentro de esa oportunidad, tendremos la oportunidad de jugar en cooperativo con algún amigo ,un npc que nos proporcionara vida cuando la ayudemos a escapar de cada nivel y sin duda como es clásicoen este género una dificultad elevada en cada nivel lo que nos costara seguir adelante.