Los 5 Jefes Mas Molestos De Monster Hunter

Este es un pequeño top acerca de los jefes que pienso que son molestos Estamos aqui para hablar de esos jefes odiosos, detestable, odiables, molestos, fastidiosos, y muchos mas terminos para referirce a estos, este top va dirigidos a aquellos que vivimos una pesadilla jugando en Monster Hunter, yo soy un gran fanatico de esta saga de juegos, y hasta ahora aun lo juego, pero hoy no venimos a hablar de lo bonito del juego, hoy hablaremos de lo molesto, odioso, detestable, fastidioso, ok ya paro...5- BulldromeEste jabalí con esteroides, es sin duda alguna detestable, pasé mas de 1 hora intentando vencerlo cuando me lo topé por primera vez, este enemigo te lo encuentras como Jefe cuando estas en el Nivel 2 de cacerias es molesto por sus ataques pues cuando caes de uno de estos golpes el ya se esta volteando y preparando para darte otro golpe, te deja muy bajo de vida cuando usas armaduras de nivel 1, incluso estando con un buen equipamento y una buena espada, este enemigo seguira siendo molesto, ya sea porque aparezca en misiones apartes, o porque siempre te baja la vida, este enemigo todos lo queremos ver liquidado por completo. Aun recuerdo cuando lo noquee por primera vez, sentí un golpe de satisfaccion al pensar que lo habia matado por fin, pero luego se levanto y me siguio molestando :'v... Este jabalí con esteroides merece este puesto, aun siendo molesto te ganaste un espacio en nuestros corazones <3... hasta que nos lo volvemos a encontrar y lo volvemos a odiar 39- QurupecoEste loro mutado, es uno de los mas molestos, sus puntos de Hp son bajos, pero tiene una increible capacidad de... ATRAER OTROS BICHOS HACIA TI,Este pajarraco te molesta, te prende fuego, te golpea, te vuelve a prender fuego, llama a otros jefes imitando su llamado, este pajarraco es sin dudas molesto, pero esto no es lo peor, cuando estas a punto de matarlo, el llama a otro jefe aun mas molesto, y se va volando, como si no hubiese pasado nada, por si no fuera poco, el fuego quita mucho daño, pues vaya, adivina que, sus manos son piedras con las que puede prender fuego cuando y a quien se le antoje, si los cazadores tienen pesadillas, sin duda este jefe es una de ellas, y como si no fuera poco, este tambien puede aliarse con los diferentes enemigos del mapa, haciendo que de cualquier lugar salga otro enemigo, sus favoritos parecen ser los Jaggi, cuando peleas con este Bichejo, lo unico que veras es fuego, masacre destruccion, enemigos, Jaggis, y jefes, este lo odiaremos a matar, y pensabas que el Bulldrome era molesto.6- Wyvern Wolf Electric (Zinogre)Este cachorro, te hará pasar un mal rato si no llevas una buena espada y una buena armadura, parece muy agresivo, y es muy agresivo, cuando llevas 20 minutos peleando con el y parece que por fin lo estas venciendo...!ZAS¡ Se vuelve poderoso, haciendo que le aparezcan unas espinas por la espalda y podiendo sacar todo su potencial electrico, y asi, mandarte al campamento... una... y otra... y otra... y otra vez. Este enemigo se vuelve insoportable, al punto de que te enfadaras demasiado, creyendo que si presionas mas fuerte los botones haras que el personaje incremente el daño en el enemigo, por si no fuera poco este, no lo puedes herir en todos lados, haciendo que sus partes debiles tan solo sean: Su cola, cuello, cabeza, axilas, y barriga, tambien una cosa que aclarar, cuando este enemigo, se enfada y saca todo su potencial electrico no le harán efecto las trampas electricas (Como era de esperar :v), cuando este saca sus espinas al puro estilo Sonic, no hay nada que lo detenga, solo te doy un cosejo, llevate muchas pociones de vida, porque las vas a necesitar, este enemigo es sin duda unos de los que te enorgulleceras al conseguir matarlo, puesto que es tan brutal, que es casi imposible que lo mates la primera vez que lo intentas, este lobo (Que sufre metamorfosis de vez en cuando :v) es tan feo como su temperamento...7- GigginoxEsta larva de mosca sobremutada, es sin duda asquerosa, repugnante, repulsiva y todos los adverbios que se le puedan otorgar, esta bestia, es una sanguijuela de dos cabezas (7u7), que cuando se enfada, esta se vuelve molesta, molesta y mas molesta, esta se tiñe de negro cuando esta en sus momentos de sayayin... Okno, esta se tiñe de negro cuando se molesta, podiendo colgarse...(Logan Paul xd) del techo y atraerte con su mandibula para asi encerrarte en esta, cuando hace esto, es verdaderamente molesto, puesto que, te baja muchisima salud, y en cuanto menos te lo esperas, ya habras muerto. Este gelatinoso enemigo, no tolera el fuego, asi que cuando vayas a cazarlo, equipate bien con unas buenas bombas, ymatalo, y por si creias que era poco, este enemigo tan detestable, tambien puede volar, al principio parecera como que solo puede escalar, pues no, estas muy equivocado, este enemigo a parte de escalar, tambien puede volar, este no saldra de las cuevas a no ser que sea al distrito 2, ya que, no puede vivir en clima seco, y/o caliente, este tambien te ataca con veneno, por si no fuera poco dura bastante el efecto, para complementar, su segunda cabeza...(7u7) no está allí de decoracion, esta es sumamente resistente, y puede generar unSpawn de sanguijuelas, este es uno de los molestos jefes del top...1- LagombiEsta especie de Hamster que fué creada por algun cientifico loco, no es mas ni menos que el primer top a mi parecer, recuerdo que pase 1 hora intentando vencerla, me mandaba al campamento cuando giraba, sin dudas este roedor lo odio, como si no fuera poco, es veloz, y agil, y su cara de viejo de montaña (Heidi) tampoco es muy agradable, esta es una bomba de tiempo, puesto que es muy amargado... esta es una rata en su maximo esplandor, cuando estas a punto de vencerla la muy hija de... su mama y su papa, empieza a huir, AHHHHHHHH Pero el resto de la batalla estuvo dandote por... (Tu ya sabe) este roedor es muy tolerante al frio, y si la haces enojar preparate para empezar a marearte, porque tendras que girar la camara cientos de veces, como si no bastara este enemigo se mueve tanto que cuando intentas pegarle !ZAS¡ Ya esta en la otra esquina del mapa, preparandose para embestirte y tirarte, si no vas con un buen equipamento tal vez la pases un poco mal, se que este enemigo no es muy dificil que digamos, pero este top trata de enemigos molestos, asi que... aqui estamos, y pues si, es obvio a que es debil este enemigo... al agua Okno, este enemigo no soporta el fuego, asi que si le pones unas buenas bombas en su carota, definitivamente lo disfrutará, este enemigo cuando empieza a cojear, es el signo de que le tienes que dar mas fuerte en su madre, puesto que este es el signo de debilidad de este, cuando este se desliza por el hielo te costará esquivarlo las primeras veces, puesto que será algo nuevo, y de hecho aun sabiendo ya sus movimientos habrán algunos que te tomaranpor sorpresa... Ah si, y que no se te olvide tu Hot Drink, porque vamos, si eso se te olvida... digamos que no la pasaras muy bien...