Los 10 mejores videojuegos para Nintendo Switch

La consola Nintendo Switch es una de las más vendidas últimamente tanto por su comodidad como por la amplia lista de videojuegos disponibles para esta plataforma. En este top hablaré sobre los 10 mejores videojuegos disponibles para esta consola.

Los juegos que aparecen a continuación son por elección personal, si tienen algún desacuerdo solo tienen que decirlo a y este es mi primer artículo así que trátenme bien por favor.

10. Splatoon 2

En este divertido juego de shooter en 3ra persona controlamos a unas criaturas mitad pulpo mitad humana cuyo único objetivo es acribillar con pintura a sus rivales, así que diviértete jugando contra tus amigos en este tierno juego, claro también tienes la opción de recorrer la ciudad y comprarle diferentes armas a tu personaje hasta que se vea tan mono que no vas a seguir combatiendo por miedo a que se manche con pintura o simplemente te creas tan pro que pienses que no te van a tocar los enemigos. Tranquilos era broma

9. Mario Kart 8 Deluxe

Demuestra que eres más veloz que Enzo Ferrari corriendo, en un Kart, si es que es necesario ver el rostro de nuestros personajes eso es muy importante. Sorpréndete al ver a nuestro fontanero favorito hacer algo que no sea meterse dentro de tuberías a hacer dios sabe que, pobre Mario ya no sabe qué hacer con su vida, pero es bueno en las carreras y en el tenis, muy bueno.

8. Mario Tennis Aces

Volvemos al fabuloso mundo de nuestro fontanero favorito pero esta vez en una genial y animada cancha de tenis, este es el juego perfecto para masacrar a tus amigos con una raqueta en la mano y también para descubrir que todos los personajes del universo más querido de Nintendo son mejores jugando a este divertido deporte que Rafael Nadal debido a que tienen una infinidad de movimientos especiales que te permiten transportarte a donde está la bola y lanzarla a la velocidad de un asteroide, sí, yo también me sorprendí.

7. Super Mario Odyssey

Tranquilos este ya es el último Mario, pero eso sí, no el menos importante. Viaja alrededor de un inmenso mundo junto a un sombrerito parlante llamado Cappy y en una nave en forma de sombrero no tan parlante llamada Odyssey, quien se volverá tu mejor amiga cuando quieras viajar para hacer turismo, pero no con la misma ropa aburrida, sino con el conjunto que desees ya que gastando solo una mínima cantidad de dinero puedes comprar el atuendo que quieras, para que no tengas que salvar a Peach y derrotar a Bowser vestido de la misma forma, a que es divertido.

6. Paladins

El divertido e irreal videojuego multijugador masivo Paladins, llegó a esta adorada consola gratuitamente, por lo que prácticamente todos los usuarios a los que les gusta ''matar" a otros ya lo han descargado. Exacto, este es el mejor juego para morir en un mundo fantástico, sí, claro que sé que lo que quieren es vivir y no morir, pero desafortunadamente la vida se va como llega, con un hermoso y limpio disparo a la cabeza.

5. Octopath Traveler

Sumérgete en un mundo genial que te recuerda el más clásico estilo RPG donde controlamos a 8 personajes, diferentes con vidas e historias diferentes que por una razón aparentemente desconocida, no porque eso ocurra en todos los juegos en que podemos controlar a una persona, han cruzado sus caminos y ahora viajan juntos para lograr dios sabe que, no me he ganado el juego todavía.

4. Monster Hunter Generations Ultimate

El Increíble juego de roll Monster Hunter trae una de sus más grandes entregas a la Switch, este juego significa horas de diversión asesinando monstruos inocentes a sangre fría y recolectando sus materiales para crearnos una armadura súper épica, para mostrarle a los demás que venciste un monstruo más grande que la aldea y recolectaste sus huevos por una elevada suma de dinero cuyo objetivo principal es hacerte ver mucho más macho porque en realidad todo el equipo que traes puesto lo compraste, en lugar de ganarlo, si, no lo pueden negar.

3. Xenoblade Chronicles 2

Les pregunto, alguna vez soñaron con equiparse con una armadura especial y sumergirse en el mar para buscar tesoros increíblemente grandes, sí, yo tampoco pero bueno, para los ingenuos que lo hicieron este es el juego perfecto, sumérgete junto a Rex y a sus amigos y completa una historia alucinante que te dejará el pecho vacío una vez que la termines, pero tranquilos porque todos los meses sale una nueva actualización de contenido que te mantendrá entretenido durante horas, hasta que la completes, otra vez.

2. Fortnite

Chicos no hay ninguna necesidad de hablar sobre este videojuego ya que no hay persona en el mundo que no lo conozca, a menos que hayas vivido en una cueva durante los últimos años, pero lo más importante es que los usuarios de esta consola ya podrán disfrutar este juego en la comunidad de, cualquier sitio, es el momento de pelear y ganar mientras estas en el bus, el metro, la casa de un amigo o, el cole.

1. ¿?

Se estarán preguntando por qué no puse título ni imagen, pues no es por un error, sino porque quería mostrárselos yo mismo, ya que soy un gran fan de la saga y me enamoró desde el primer videojuego, es The Legend of Zelda Breath of the Wild, en este seré un poco más serio ya que le tengo gran respeto al juego y espero que ustedes también. Esta es la última entrega conocida de la adorada saga de Nintendo The Legend of Zelda, en ella nuestro eterno héroe Link despierta después de un letargo de 100 años y su misión será salvar a la princesa Zelda de las manos del Cataclismo, Ganon.