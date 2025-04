Lo que tienes que saber de minecraft antes de jugar

minecraft es un juego de supervivencia donde vamos a conducir a steve el protagonistaMinecraft fue creado por notch, no no la manzana de oro de minecraft sino el mismo creador que hizo nacer a este mundo increíble, Su nombre real de notch es Markus Persson el cual nacio en el 1 de Junio de 1979, pero lamentablemente ya vendió la compañía y el ya no esta en los diseños del juego.

Que es minecraft?

Minecraft es un juego de supervivencia en el cual todo el agua, la vaca, los arboles,etc. todo esta basado en bloques como ya menciones anterior mente, en este mundo podemos ser uno de los dos personajes, uno es el de skin femenina y el otro todos lo conocemos el mismísimo steve el cual va a tener todas las aventuras.Alex es la novia steve, su historia dice que una entidad malvada la habia creado para destruir a steve pero este nunca supo lo que iba a pasar, y ahora la entidad malvada la va destruir por su cuentaSteve es el protagonista de este juego el cual va tener todas estas aventura va ir al end matar al bragon etc, su historia dice que un día notch hizo a steve a la semejanza de su hermano pero a este no le gusto y desde ahora no lo puede vence, pero a habido rumores que se le ha visto pero ya no esta solo.Creepypasta,como lo quieras llamar el se llama herodrine y se dice que el es el hermano de notch el cual se enojo mucho por que notch hizo a steve con su imagen, aunque los de minecraft lo niegan pero hay varios veces se ve ha herodrine incluso en una nueva actualización de los discos hay una música la cual no es una canción alegre como la de steve, se llama disco 11 el cual se los voy a dejar abajo.Notch para defender a su creación creo aun dragón y una dimensión, la dimensión se llama el end donde se puede encontrar la endcity, pero volviendo al tema el dragón del end fue creado para que notch acabe con herodrine y para garantizar la destrucción de herodrine puso unos cristales los cuales iban a curar al dragón si herodrine lo intentaba de destruir.Después de steve acabe con el dragón este va a desaparecer y vadear su huevo descubierto pero no lo podemos recojer solo con un piston porque si no este se va estar tele-transportando cada vez que lo queramos tocar.