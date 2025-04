LO MEJOR DE LA FRANQUICIA

VERSUS.







Conclucion Ultimate Marvel vs. Capcom 3:

SO: Windows® 7 SP1/ 8/ 8.1 (64-BIT Required)

Windows® 7 SP1/ 8/ 8.1 (64-BIT Required)

Procesador: Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz, or better

Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz, or better

Memoria: 2 GB de RAM

2 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA® GeForce® GTX260, or better

NVIDIA® GeForce® GTX260, or better

DirectX: Versión 9.0c

Versión 9.0c

Red: Conexión de banda ancha a Internet

Conexión de banda ancha a Internet

Almacenamiento: 4 GB de espacio disponible

4 GB de espacio disponible

Tarjeta de sonido: DirectSound compatible (must support DirectX 9.0c or higher)

DirectSound compatible (must support DirectX 9.0c or higher)

Notas adicionales: Genuine Xbox 360 PC compatible controller recommended.

-Me atrevo a decir que de la franquicia es el mejor de todos los, dándonos frenéticas batallas llenas de combos, muy buenos escenarios y variedad de personajes ya sean villanos, héroes o anti-héroes.-Varios modos de juegos para poner a prueba nuestra habilidad y gran variedad de items coleccionables que no dejan afuera a pocos de los personajes de las empresas. Ademas tiene una gran variedad de skins por cada personaje haciendo algún guiño a los cómics o a alguna historia particular del personaje.Un clásico desarrollado por Capcom , en un principio lanzado únicamente paraen diciembre del 2016 en formato digital, el juego tubo que esperar hasta el 6 de marzo de 2017 para aparecer en Steam.En un principio con la aparición del juego, algunos de los fans de Capcom tenían en aun el mal gusto que había dejado Street Fighter V y su predecesor Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worldsestaban un poco escépticos con la calidad del titulo, todo esto claro antes de jugarlo.Carece de un profundo modo de historia pero no es algo relevante, ya que es un juego que nos presenta distintos modos de juego, retos y objetos coleccionables para pasar nuestras horas de juegos. También tiene un amplio rango de jugadores siendo ideal para los que se inician en los juegos de pelea, los jugadores esporádicos, los que son mas profesionales y es ideal para los fans del los cómics o anime, todo esto gracias a sus modos de pelea simple y normal (amplio mas abajo).Frenéticos combates depudiendo conformar tu equipo con cualquiera de los 51 personajes que nos presenta el juego, en cualquiera de los modos de juego que escojamos, eso define en parte a este juego....Se presta mucho para usar la legendaria táctica de apretar botones al azar y tirar habilidades indiscriminadamente, esto si usamos el estilo de combate simple, que es solamente con dos botones para realizar los combos y el resto para tirar los poderes esto esta genial para los novatos porque podes conocer de forma rápida a los personajes, este estilo de combate solo esta en el modo ARCADE yAhora el desafio verdadero y la forma mas divertida para jugar se encuentra en el resto de modalidades de juego () con el combate normal, ahora hablamos de un estilo un poco mas avanzado y requiere un poco de conocimiento de los personajes y los combos pero es uno de los desafíos que nos presenta el juego, claro si somos capaces de enfrentarlo....Ademas cada personaje tiene su habilidades especiales, algunos tienen transformaciones, hay que saber defenderse, contraatacar, también cuando cambiar de personaje, usar el FACTOR-X (mas daño y resistencia por unos momentos), ademas de cuanto tirar el Hypercombo (los tres personajes tirando las habilidades especiales en simultaneo). Parece mucho pero el juego nos te el modo Entrenamiento y Misiones, con los que en menos de 20 min ya aprendes mucho de los personajes.Es un clásico juego de peleas así que cuenta con su modo Arcade, Versus y agrega un modo ''Heroes y Heraldo'' donde podemos elegir ser héroes o villanos. Cambien tenemos modos de Entrenamiento y Misiones, que su principal función es mejorar nuestra habilidad.Este modo consiste en pelear contra grupos de enemigos y al final peleamos contra Galactus, que quiere destruir la tierra, primero nos ataca con algunos de sus soldados pero luego no enfrentamos en una complicada (aveces demasiado) batalla, luego de derrotarlo desbloqueamos objetos coleccionables de los personajes.Podemos elegir nuestro estilo de combate (simple o normal), elegimos nuestros 3 personajes respectivos, si queremos le podemos cambiar la skin y también el tipo de asistencia que es la habilidad que lanza un personaje al llamarlo (no al cambiarlo). Ponemos la dificultad que consideremos y la cantidad de tiempo por round (puede ser infinito).Este en lo personal es mi modo de juego favorito pudiéndolo jugar online o offline este modo se basa en que podemos elegir un bando o siendoo siendo unenviado por Galactus este modo agrega muchas cosas que los hacen un poco mas complejo e interesante, una de ellas son las barajas de cartas que nos suben algunas estadísticas (aumenta la regeneración de vida, absorción de vida, armadura ente muchos otros), ademas hay varias clases (C es la mas baja luego B, A, S) de las cartas y mientras mas raras generalmente dan mejores aumentos. Y claro que las cartas son coleccionables, en ellas podemos encontrar personajes de ambas empresas.Las tarjetas las obtenemos ganando peleas en los niveles, mientas mas difícil la pelea mas posibilidad de obtener una mas rara, pero también tenemos la lista de objetivos, que es una plantilla con personajes al completarla, ya sea en horizontal, vertical o diagonal nos da un bonus lvl, en ese nivel al completarlo al 100% nos dan una tarjeta especial.Lo ideal es armarse una baraja decente saber mas u menos que hacen cada carta es al importante, porque si bien en los primeros niveles no influyen mucho no hay que despreciarlas porque cuando enfrentamos a un enemigo en una dificultad alta y que ademas tiene una buena baraja equipada hace la diferencia. Y aveces tarjetas de clase A no son tan útiles como algunas de clase C. De igual manera en el modo online las cartas son muy útiles pero no hay que depender tanto de ellas, porque aveces te encuentras jugadores que ni siquiera aprovechan las ventajas de su baraja.- Bueno el resto de los modos no es que sean muy complejos de explicar, Entrenamiento es pelear contra un bot que no se mueve, luego el modo Misiones nos permite escoger un personaje y nos va a ir explicando mediante un tutorial sus habilidades mientras ademas las intentamos hacer y el modo Online es pelear contra otra persona de tu misma región o no y de tu mismo rango o no por internet, el rango se mide peleando partidas de jugador en linea.Ya saliendo de los modos de juegos y de toda la parte mas técnica de la reseña, vamos de hablar de los coleccionables, sin ser las tarjetas del modo ''Heroes y Heraldos''', el resto de los objetos que desbloqueamos se guardan en la galería estos pueden ser desde películas (cinemáticas del juego), biografías, finales con los distintos personajes, algunos sonidos y lo que mas me gusta las ilustraciones. La verdad que estos coleccionables aportan algo importante al juego que es un motivo mas para jugarlo.Es un muy buen juegos de peleas que abarca un amplio espectro de jugadores (para novatos y mas experimentados en el genero), tiene modos de juego clásicos y divertidos, pero también nos presenta un nuevo desafió con un nuevo modo de juego ademas una buena variedad de personajes la mayoría bien equilibrados, aunque aveces Nemesis se pone difícil de vencer o la poca utilidad de Phoenix Wright nos hace dudar de ello. Variedad de técnicas y efectos de las mismas, logran crear interesantes mecánicas para el juego, el único detalle es que para jugar el modo versus en la misma Pc tiene que ser ambos con controles. En fin es un juego que recomiendo bastante ademas de no pedir una locura de requisitos, yo le e dado muchas horas sin aburrirme.(segun Steam)