LIFE IS STRANGE REVISION

Hola a todos, hoy les traigo una joya a mi criterio, LIFE IS STRANGE un juego maravilloso de ( Esquare Enix ) un juego de aventuras por episodios, premiado y elogiado por la crítica que nos permite retroceder en el tiempo y cambiar el pasado, el presente y el futuro.

Este juego es absolutamente hermoso y te pega justo en las sensaciones!

Después de esta declaración personal, vamos a entrar en detalles sobre lo que amo tanto del juego. En primer lugar, tal como lo afirman los desarrolladores del juego, cuando se dice en el juego que tu elección afectará el futuro, lo hace, incluso si es algo pequeño y no afecta la historia como regar una planta, que lo hace muy detallado cuando no hubiera sido necesario, mostrando con cuánto amor se hizo el juego.

.

Los personajes que realmente me gustan en lo personal, están escritos muy realistas en mi opinión y aunque algunos son un poco de cliché, todavía son dulces. En general, incluso con el elemento de fantasía de time travel y clima loco, es bastante realista con la mención de la teoría del caos y el efecto mariposa, así como el agotamiento de Max, la hemorragia nasal etc, cuando usa en exceso su capacidad para jugar con el tiempo. No es demasiado, sino hasta un buen nivel de realismo, en este juego el viaje es el destino. La elección final puede hacer que todo se desperdicie antes, porque en última instancia ya no tendría consecuencias, porque todo se desharía. Pero incluso si los eventos se desperdician, es como si se tratara de Max, que aún creció en ellos, por lo que en realidad sí importan, pero de una manera sutilNunca había probado algo similar, con una historia tan profunda y delicada, quizás para algunos fantástica, o rara, por que no se como describirlo, pero Life Is Strange es el primer juego en la vida que me a echo sentir un mundo de emociones dentro de mi. Tiene una historia que lentamente te va atrapando y acercando a su ambiente en el cual llegas a ponerte en el lugar de sus personajes y a entenderlos. Su desenlace depende mucho de tus acciones, mucho, pero creo que aunque experimentemos este juego de distintas formas tomando decisiones diferentes, el juego nos tocará en el fondo del corazón, dejar nuestra mente en blanco al final del capítulo 5, y ponernos a reflexionar en sus créditos... Creo que es un juego el cual nos puede ayudar a ver el mundo con más seriedad, y a estar atentos a nuestras decisiones que tomamos cada día, e incluso a estar pendiente de nuestros amigos o familiares, quienes al igual que nosotros, tienen sus propios problemas, y una buena manera de enfrentarlos, es con compañía, o al menos, contar con el apoyo y guía que se nos pueda dar. Un gran juego de aventuras episódicas que nos permite desplazarnos en el tiempo e influir en el pasado, el presente y el futuro. Efectos visuales efectivos y voluminosos, historia inmersiva que hace que te preocupes por los personajes. Su juego también está salpicado de segmentos de detectives, su historia está llena de un simbolismo potente, y su atmósfera única a menudo se siente más como una experiencia fuera del cuerpo que como un juego de rol. El jugador es más un compañero que un titiritero de los personajes, pero cuando esos personajes son tan tridimensionales, su mundo se percibe de manera tan vívida, y su tema relevante se maneja con tanta madurez, simplemente observando todo a través de una lente ligeramente fantástica es como participando como debe ser.También habrá quien trate de hacer tu vida una miseria, debido a la envidia y maldad de las personas ( bulling ) .Pero de eso no se trata este juego. La historia puede reducirse a una moneda de un tirón de una opción, pero disfruté mucho de ambos finales y aunque al final el jugador solo tiene la ilusión de que sus decisiones influyen en el resultado del juego, nunca se siente forzado en el jugador, la banda sonora es nostálgica. y ecléctico, los personajes tienen una profundidad inmensa, el juego te anima a tomarte tu tiempo e investigar su mundo y tradición, pudiendo deshacer elecciones y ver los resultados separados de tus acciones es un mecanismo único, este juego aborda temas como el suicidio Prevención, amistad, corrección de errores, intimidación y mucho más. Ofrece una experiencia única.Life is strange es una experiencia maravillosa con una gran narración y opciones de el personaje que van dando forma al resultado de la historia donde disfrutas cada detalle diálogos, la excelente interpretación de la voz y también la atmósfera única y relajada del mundo con una toma gráfica muy original y minimalista, una delicia absoluta. Este juego captura perfectamente y simula un sentimiento de verdadera amistad. Me encantó el juego, de verdad. Y seguramente lo jugará de nuevo, en algún momento en el futuro.- La música encaja bien con el guión gráfico y se seleccionó teniendo en cuenta cada detalle de la historia.- Aunque angustiada (de buena manera), es impulsada por el personaje y progresiva, este fue mi mejor punto vista.- El estilo artístico dificulta un poco las imágenes, pero en general bien implementado, funciona sin problemas incluso en sistemas de gama baja.- Este juego te cautiva demasiado y te permite que disfruten de otra oportunidad, un juego que nunca eliminaría de mi biblioteca de Steam y, francamente, uno de mis juegos favoritos. para el cuento increíble.- En mi opinión, uno de los mejores juegos de historia jamás creados. La gente, el escenario, la música y la historia son increíbles.Además de tener un montón de opciones dentro de el juego, también de tener amigos dentro el mismo, y muchas otras cosas más que la verdad aun me quedo corto con todo lo explicado antes, pero bueno un juego que vale la pena tenerlo en nuestra biblioteca y jugarlo, aunque solo el episodio uno es free, pero al menos pruébenlo y sabrán de lo que hablo.Esto es mi aporte para este gran juego, espero que sea de su agrado y saludos a todos.Life is Strange™