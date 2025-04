Life is Strange 1: Personajes

Hola a todos c:

En este artículo traigo al que personalmente es uno de mis videojuegos favoritos: Life is Strange, voy a poner algo de información del juego y de los personajes, aunque voy a tratar de no dar tantos spoilers (si ya sé que es un juego un poco viejo, que la historia es conocida y que seguramente ya se sepan hasta lo finales, pero hay gente que todavía no así que prefiero no spoilear tanto) Sin más que decir, comencemos:

Life is Strange es un videojuego en el cual se toman decisiones y dependiendo que elijas cambia totalmente la experiencia del juego, tu relación con los personajes y hasta el final, así que hay que elegir sabiamente. Fue lanzado en el año 2015, desarrollado por Dontnod Entertainment y distribuido por Square Enix contando con 5 capítulos. El videojuego está disponible en las plataformas de PC, Play Station 3 y 4, Xbox 360 y Xbox One y actualmente fue lanzado para IOs y Android.

En la historia de Life is Strange estaremos en la piel de Max Caulfield, una adolescente de 18 años amante de la fotografía que vuelve luego de 5 años a la pequeña ciudad en donde creció para estudiar en la academia Blackwell, pero a raíz de un extraño sueño y un desafortunado incidente, Max descubre que tiene el poder de retroceder en el tiempo. Al mismo tiempo esta Chloe Price, la mejor amiga de la infancia de Max quien busca desesperadamente a Rachel, su amiga que desapareció hace meses sin dejar rastro.

Juntas van a buscar a Rachel sin saber que, para llegar a eso, van a tener que desentrañar los misterios que oculta Arcadia Bay.



Personajes Principales



Max Caulfield







Comenzaremos obviamente por la protagonista de esta historia, Maxine Caulfield o mejor conocida como Max, una joven de 18 años que aspira a ser fotógrafa en un futuro. Es una persona muy inteligente y madura para su edad, también es amable y tímida aunque su personalidad se va desarrollando conforme avance la historia gracias a Chloe, Con el tiempo Max se va volviendo más valiente y comienza a ganar muchísima más confianza sobre sí misma no solo debido a su mejor amiga de la infancia si no también a su poder sobre el tiempo. Su animal espiritual es el ciervo.



Chloe Price







Chloe es una joven rebelde de 19 años, tiene un estilo punk-roquera que demuestra tanto en su forma de vestir, en su forma de ser y su gusto musical. Es una persona que toma riesgos sin impórtale nada lo que la mete frecuentemente en problemas, tampoco suele callarse y dice todo lo que piensa, teniendo así comentarios sarcásticos. Es propensa a ataques de ira y tiene problemas con el abandono debido a la muerte de su padre, el abandono de Max durante 5 años y la desaparición repentina de Rachel volviéndose una persona resentida y desconfiada. A raíz de la vuelta de Max, Chloe comienza a cambiar esa actitud de persona insensible y fría, dejando su egoísmo de lado.



Kate Marsh







Kate es una joven de 18 años, estudiante de la academia Blackwell y devota cristiana. Ella sufre un acoso infernal debido a un video en el cual se la ve a ella besando a muchos chicos es una fiesta del club Vortex bajo los efectos de las drogas empujándola mas adelante a un intento de suicidio. Ella es una persona amable y tímida que viene de una familia ultra religiosa, debido a esto cuando se viraliza el video, ella cae en una fuerte depresión y llevándole a pensar que era como una clase de castigo ya que esas actitudes no son bien recibidas en su fe.



Victoria Chase







Victoria es una joven de 18 años y una de las mejores estudiantes de la academia Blackwell, es compañera de clase de Max e integrante del club Vortex. Es una persona arrogante y ambiciosa que hostiga a Max y a las personas que cree que son menos que ella. También es responsable de difundir un video e incitar al acoso sobre Kate Marsh que bajo los efectos de las drogas fue grabada besando a muchos chicos e inclusive creando una página para poder verlo.



Nathan Prescott







Es un joven de 20 años estudiante de la academia Blackwell y compañero de Max. Viene de la familia más rica y poderosa de todo Arcadia Bay, él siempre se aprovecha de eso para hacer lo que quiera con quien quiera ya que tiene a toda la ciudad comprada. Él tiene un severo problema con las drogas y durante la historia hay muchas referencias sobre su inestabilidad mental debido a que toda su vida fue manipulado y utilizado por gente más grande que él. Él es uno de los responsables del video y el acoso sobre Kate ya que él la drogo.



Warren Graham







Warren es un joven de 18 años estudiante de la academia Blackwell, compañero y mejor amigo de Max, él es un chico friki y amigable, ama la ciencia y le encantan las películas viejas y de terror, el siempre protege a Max y tiene sentimientos por ella, dependiendo de las acciones que tomes en la historia, Max puede corresponder sus sentimientos como no. Conforme avances en la historia y tomes determinadas decisiones, podemos ver el lado oscuro e inquietante de Warren referido a Max.



Mark Jefferson





Mark tiene 46 años y es el profesor de fotografía en la academia Blackwell, es un famoso fotógrafo muy reconocido y admirado por todos sus alumnos incluida Max. Es un hombre carismático y encantador, se preocupa mucho por el trabajo de sus alumnos y se asegura que participen en sus clases. Pero a pesar de aparentar ser una persona encantadora, en el fondo es algo totalmente diferente.



Frank Bowers





Frank es un hombre de 38 años que reside en Arcadia Bay en una casa rodante, es un traficante de drogas. El apostaba en peleas de perros, pero una vez rescato a varios perros incluyendo a Pompidou, su fiel compañero. Es una persona hostil y desconfiada, pero en el fondo es una buena persona, eso se ve reflejado en Pompidou y en Rachel Amber.



Rachel Amber





Rachel es una de las protagonistas de Life is Strange (aunque solo aparece en afiches de se busca hechos por Chloe) y co-protagonista de la precuela Life is Strange Before the Storm, ella era una de las mejores y más ejemplares estudiantes de Blackwell y era súper popular. Ella y Chloe eran mejores amigas y soñaban con irse de Arcadia Bay. Sin embargo ella desapareció un día sin dejar rastro.



Y eso es todo amigos, intente poner la mayor información posible sin dar mucho spoiler, así que nada, cualquier crítica será bien recibida. Hasta otra c: